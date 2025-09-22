Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila za prosincovou havárii na řece Odře společnostem BorsodChem a GALVAN CZ pokutu, potvrdila ČT mluvčí inspekce Miriam Loužecká. Při nehodě došlo k úniku kyanidu a zinku, které otrávily desítky ryb. Podle šetření inspekce měly obě společnosti s těmito látkami nakládat v rozporu s předpisy. Rozhodnutí nejsou zatím pravomocná, jedna ze společností se už odvolala.
Za znečištění Odry dostaly pokutu dvě firmy, kyanid a zinek otrávily ryby
Inspektoři podle mluvčí provedli důkladné šetření v okolních průmyslových areálech a po analýzách odebraných vzorků identifikovali dva subjekty, které s kyanidem a zinkem nakládaly v rozporu s předpisy a mohly tak ke znečištění řeky Odry přispět. „Jedná se o společnosti BorsodChem MCHZ a GALVAN CZ,“ upřesnila pro ČT mluvčí s tím, že inspekce oběma firmám uložila pokutu.
Rozhodnutí zatím nejsou pravomocná. „První uvedený subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, druhému aktuálně běží lhůta pro podání odvolání,“ dodala Loužecká.
Leklé ryby se objevily na soutoku Odry a Černého potoka v ostravské části Přívoz loni 17. prosince. Původně se případem zabývala policie, ta ho však v březnu uzavřela s tím, že nešlo o trestný čin, ale o přestupek.
„Znalci zjistili, že se do řeky Odry dostala tekutina, která obsahovala zinek a kyanid. Tato tekutina mohla stéct z jedné nedaleké společnosti přes kanál do řeky Odry. Prověřováním se podařilo prokázat, že ryby uhynuly na kombinované působení zinku a kyanidu,“ řekla už dříve mluvčí ostravské policie Eva Michalíková.