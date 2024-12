V Ostravě řeší možnou otravu Odry

Mluvčí hasičů Kamila Langerová pro ČT zásah jednotek požární ochrany na Odře u nahlášeného úhynu ryb potvrdila. „Probíhá monitoring vodního toku, odebrání vzorků vody ve spolupráci s Povodím Odry a Českou inspekcí životního prostředí. Povolána byla rovněž chemická laboratoř,“ informovala kolem 14. hodiny.

V současné době podle ní z preventivních důvodů rovněž probíhá instalace už zmíněných norných stěn.

„V jednu chvíli v řece pluly stovky uhynulých ryb. Podle rybářů navíc to, co jde vidět, je jenom jedna třetina toho, co může být ještě pod hladinou. To znamená, že tady unikla zatím neznámo odkud látka, podle rybářů zřejmě kyanid, který ryby bohužel usmrtil,“ uvedl redaktor ČT Marek Slavík.