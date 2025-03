„Už stačilo,“ odmítl grónský premiér Trumpova slova o anexi

Trump po čtvrteční schůzce s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem opět mluvil o anexi Grónska. „Myslím, že k tomu dojde,“ prohlásil americký prezident. V této souvislosti rovněž oznámil, že jeho země plánuje nakoupit 48 ledoborců.

Spojené státy podle něj ostrov potřebují kvůli bezpečnosti. „Celá tato oblast je stále více důležitá, a to z mnoha důvodů. Víte, cesty odtud vedou přímo do Asie, do Ruska, jsou tam všude lodě a my musíme mít ochranu... Musíme to udělat. Opravdu to potřebujeme kvůli národní bezpečnosti,“ uvedl Trump.