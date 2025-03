V Grónsku zvítězila strana, která s nezávislostí nespěchá

„Pevně podporujeme vaše právo na určení vlastní budoucnosti. A pokud se pro to rozhodnete, přivítáme vás do Spojených států amerických,“ uvedl Trump na adresu obyvatel Grónska v nedávném projevu před oběma komorami amerického Kongresu. Zároveň ale prohlásil, že ostrov získá „tak či onak“ a v minulosti nevyloučil použití vojenské síly. Spojení s USA opakovaně odmítla Kodaň i většina obyvatel Grónska.

Načasování referenda

Bývalá dánská kolonie má od roku 2009 rozsáhlou autonomii, která zahrnuje i právo vyhlásit nezávislost na Dánsku na základě referenda.

Grónský premiér Múte Egede předčasné volby vyhlásil proto, že země se podle něj nachází v obtížných časech, jaké ještě nezažila. Otázky sebeurčení jsou v Grónsku často diskutované i bez ohledu na Trumpova prohlášení a v dosavadním 31členném parlamentu měly většinu strany prosazující nezávislost a vypsání referenda o odtržení. Diskutuje se tak především o tom, kdy by mělo být vyhlášeno.

Web Politico uvádí, že myšlenku plné suverenity v Grónsku podporuje mnoho lidí, nicméně někteří si nejsou jistí, co by to obnášelo z hlediska obrany země a její ekonomiky, která by se musela obejít bez dotací ve výši stovek milionů dolarů ročně z Dánska.