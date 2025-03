Grónsko vidí příležitost k získání nezávislosti

V Grónsku vrcholí kampaň před úterními volbami. Ostrov, který patří k Dánsku, chce pro Spojené státy získat Donald Trump. Podle posledního průzkumu to odmítá 85 procent místních. V tlaku ze strany Bílého domu ale vidí i příležitost k získání nezávislosti, kterou chtějí prakticky všichni. Politici se neshodují jen v tom, kdy referendum vyhlásit, o čemž rozhodnou právě volby. „Nejdůležitější je mít na své straně všechny obyvatele Grónska. Neměla by to být jen otázka toho, kudy se chtějí vydat zvolení politici,“ uvedla místopředsedkyně strany Siumut a bývalá ministryně školství Vivian Motzfeldtová.