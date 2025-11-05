USA podle Trumpa „možná pracují“ s Ruskem a Čínou na omezení jaderného arzenálu

Spojené státy možná pracují s Ruskem a Čínou na plánu na omezení jaderného arzenálu, podle agentury Reuters to bez dalších podrobností prohlásil americký prezident Donald Trump. Minulý týden šéf Bílého domu přitom vzbudil rozruch oznámením, že nařídil ministerstvu obrany, aby obnovilo jaderné zkoušky tak, jak to podle něj činí ostatní jaderné mocnosti.
„Předělali jsme náš jaderný program – jsme jadernou velmocí číslo jedna, což nerad přiznávám, protože je to tak hrozné,“ uvedl Trump před podnikateli na Americkém obchodním fóru v Miami, kde vystoupil u příležitosti prvního výročí svého znovuzvolení prezidentem.
„Rusko je druhé. Čína je s odstupem třetí, ale do čtyř nebo pěti let nás dožene,“ zopakoval Trump tvrzení z příspěvku na své sociální síti Truth Social z minulého týdne. „Možná pracujeme na plánu denuklearizace, my tři. Uvidíme, jestli to vyjde,“ dodal.
Podle Federace amerických vědců (FAS) nyní všechny jaderné mocnosti světa disponují 12 100 kusy jaderných hlavic, přičemž Rusko jich má s více než 5500 hlavicemi nejvíc a Spojené státy následují s 5044 hlavicemi. Třetí největší jadernou velmocí je podle FAS Čína s šesti sty hlavicemi.
Trump tento týden v rozhovoru s televizí CBS prohlásil, že Moskva a Peking ve skutečnosti testují jaderné zbraně, ale pouze o tom nemluví. Zároveň zopakoval, že i Spojené státy budou tyto zbraně testovat, stejně jako to podle něj dělají ostatní země.
Podle stanice BBC však Moskva naposledy otestovala jadernou zbraň v roce 1990, zatímco Peking tak učinil v roce 1996. USA naposledy otestovaly jadernou zbraň v roce 1992. V posledních více než 25 letech neprovedla zkušební jadernou explozi žádná jaderná velmoc kromě Severní Koreje, uvádí agentura Reuters.