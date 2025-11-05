USA podle Trumpa „možná pracují“ s Ruskem a Čínou na omezení jaderného arzenálu


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Spojené státy možná pracují s Ruskem a Čínou na plánu na omezení jaderného arzenálu, podle agentury Reuters to bez dalších podrobností prohlásil americký prezident Donald Trump. Minulý týden šéf Bílého domu přitom vzbudil rozruch oznámením, že nařídil ministerstvu obrany, aby obnovilo jaderné zkoušky tak, jak to podle něj činí ostatní jaderné mocnosti.

„Předělali jsme náš jaderný program – jsme jadernou velmocí číslo jedna, což nerad přiznávám, protože je to tak hrozné,“ uvedl Trump před podnikateli na Americkém obchodním fóru v Miami, kde vystoupil u příležitosti prvního výročí svého znovuzvolení prezidentem.

„Rusko je druhé. Čína je s odstupem třetí, ale do čtyř nebo pěti let nás dožene,“ zopakoval Trump tvrzení z příspěvku na své sociální síti Truth Social z minulého týdne. „Možná pracujeme na plánu denuklearizace, my tři. Uvidíme, jestli to vyjde,“ dodal.

Trump nařídil Pentagonu okamžitě obnovit testy amerických jaderných zbraní
Americký prezident Donald Trump

Podle Federace amerických vědců (FAS) nyní všechny jaderné mocnosti světa disponují 12 100 kusy jaderných hlavic, přičemž Rusko jich má s více než 5500 hlavicemi nejvíc a Spojené státy následují s 5044 hlavicemi. Třetí největší jadernou velmocí je podle FAS Čína s šesti sty hlavicemi.

Trump tento týden v rozhovoru s televizí CBS prohlásil, že Moskva a Peking ve skutečnosti testují jaderné zbraně, ale pouze o tom nemluví. Zároveň zopakoval, že i Spojené státy budou tyto zbraně testovat, stejně jako to podle něj dělají ostatní země.

Podle stanice BBC však Moskva naposledy otestovala jadernou zbraň v roce 1990, zatímco Peking tak učinil v roce 1996. USA naposledy otestovaly jadernou zbraň v roce 1992. V posledních více než 25 letech neprovedla zkušební jadernou explozi žádná jaderná velmoc kromě Severní Koreje, uvádí agentura Reuters.

Ruská veřejnost začíná počítat s použitím jaderné bomby
Ruská mezikontinentální balistická raketa Jars

Výběr redakce

Šéfem sněmovny je Okamura. Místopředsedové jsou zatím jen dva

Šéfem sněmovny je Okamura. Místopředsedové jsou zatím jen dva

08:57Aktualizovánopřed 8 mminutami
USA podle Trumpa „možná pracují“ s Ruskem a Čínou na omezení jaderného arzenálu

USA podle Trumpa „možná pracují“ s Ruskem a Čínou na omezení jaderného arzenálu

před 43 mminutami
V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu nejméně devět lidí

V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu nejméně devět lidí

05:39Aktualizovánopřed 55 mminutami
Chci přispět k lepší atmosféře ve sněmovně, prohlásil Okamura po zvolení předsedou

Chci přispět k lepší atmosféře ve sněmovně, prohlásil Okamura po zvolení předsedou

před 2 hhodinami
Po přechodu ničivého tajfunu na Filipínách přibývá obětí

Po přechodu ničivého tajfunu na Filipínách přibývá obětí

10:42Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Řidič ve Francii najel do lidí, někteří jsou těžce ranění

Řidič ve Francii najel do lidí, někteří jsou těžce ranění

11:52Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

05:54Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Dálniční známky budou od ledna dražší

Dálniční známky budou od ledna dražší

11:49Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

USA podle Trumpa „možná pracují“ s Ruskem a Čínou na omezení jaderného arzenálu

Spojené státy možná pracují s Ruskem a Čínou na plánu na omezení jaderného arzenálu, podle agentury Reuters to bez dalších podrobností prohlásil americký prezident Donald Trump. Minulý týden šéf Bílého domu přitom vzbudil rozruch oznámením, že nařídil ministerstvu obrany, aby obnovilo jaderné zkoušky tak, jak to podle něj činí ostatní jaderné mocnosti.
před 43 mminutami

V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu nejméně devět lidí

Poblíž mezinárodního letiště v Louisville v americkém státě Kentucky se krátce po vzletu zřítilo nákladní letadlo doručovací společnosti United Parcel Service (UPS). Při neštěstí zahynulo podle úřadů nejméně devět lidí a počet obětí zřejmě vzroste, sdělil guvernér Kentucky Andy Beshear, který v souvislosti s nehodou vyhlásil stav nouze a mobilizoval Národní gardu.
05:39Aktualizovánopřed 55 mminutami

Ekologové mapují na Ukrajině znečištění, které způsobila ruská agrese

Nevládní organizace Arnika za finanční podpory České rozvojové agentury mapuje na Ukrajině sanace ekologických zátěží v Dněpropetrovské oblasti. Region je trvale zatížený znečištěním z těžkého průmyslu a od počátku ruské agrese i válkou. Mezinárodní průzkum se zaměřuje na čtyřicet dalších rizikových lokalit. Na životní prostředí mají zničující důsledky třeba provoz těžké techniky, ostřelování průmyslových objektů nebo požáry. Informace o možných znečištěných lokalitách odborníkům předávají hasiči a záchranáři. Ekologové se ale dostanou jen do zlomku doporučených míst.
před 2 hhodinami

Po přechodu ničivého tajfunu na Filipínách přibývá obětí

Tajfun Kalmaegi, který v úterý zasáhl Filipíny, si podle nové bilance vyžádal nejméně 85 obětí. Dalších 75 lidí se stále pohřešuje, informovala ve středu agentura AP s odvoláním na úřady. Předchozí informace hovořily o 66 obětech a 26 pohřešovaných. Živel se prohnal nad centrální částí souostroví. Ve městě Cebu lidé odklízejí trosky poničených domů a vraky aut v ulicích.
10:42Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Řidič ve Francii najel do lidí, někteří jsou těžce ranění

Nejméně pět lidí utrpělo na ostrově Oléron u západního pobřeží Francie zranění, když je úmyslně srazil řidič automobilu. Následně byl tento muž zatčen. Oznámil to podle agentury Reuters francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez přímo na ostrově. Potvrdil také, že po útoku byl stav dvou lidí velmi vážný. Média předtím hovořila o devíti či desíti raněných.
11:52Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

Členské státy EU se oficiálně dohodly na novém klimatickém cíli Evropské unie pro rok 2040. Cílem je stále snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990, jak navrhovala Evropská komise, nicméně některé státy včetně Česka si vyjednaly určité ústupky. Česko v souladu se svou dlouhodobou pozicí hlasovalo proti. Pro přijetí návrhu však stačila kvalifikovaná většina. Analytici varují, že stanovení nového klimatického cíle pro rok 2040 je upevněním Green Dealu.
05:54Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Lotyšský parlament odložil rozhodování o Istanbulské úmluvě

Lotyšský parlament o rok odložil debatu a nové hlasování o odstoupení od Istanbulské úmluvy. Dokument má chránit ženy před násilím. O rozhodnutí informovala lotyšská média a zpravodajské agentury. Tamní parlament minulý čtvrtek odhlasoval – jako první v Evropské unii (EU) – odstoupení od úmluvy. Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs ovšem příslušný zákon nepodepsal a vrátil jej poslancům zpět se žádostí, aby své rozhodnutí přezkoumali.
před 8 hhodinami

„Heslo kamer bylo ‚Louvre‘.“ Zabezpečení muzea mělo obří vady, píše deník

Francouzský deník Libération napsal, že různé audity bezpečnostních systémů pařížského muzea Louvre odhalily závažné problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti a že tyto problémy přetrvávaly déle než deset let. Jeden z těchto auditů, který v roce 2014 provedla francouzská národní agentura pro kybernetickou bezpečnost, například ukázal, že heslo do kamerového systému muzea bylo „Louvre“.
před 8 hhodinami
Načítání...