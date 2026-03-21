Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad


Zdroj: ČT24
Horizont ČT24: Represe vzácných hlasů odporu v Rusku
Zdroj: ČT24

Ruské úřady se snaží potlačit dva nečekané kritické hlasy. Proti režimu se postavil vlivný a dříve prokremelský právník Ilja Remeslo. Sepsal manifest, proč nepodporuje šéfa Kremlu Vladimira Putina. A o několik dní později skončil v psychiatrické léčebně. Na odpor proti úřadům se staví i farmáři. Tvrdí, že jim místní správa bezdůvodně bere dobytek pod záminkou údajného šíření nemocí.

Už od února ruské úřady přijíždějí k zemědělcům v sibiřských oblastech a zabavují dobytek – pro mnoho obyvatel jediný zdroj obživy na ruské periferii. „Jestli odvedou krávy, bude po všem, budou z nás bezdomovci. Nemáme z čeho žít, z čeho přežít,“ zoufá si jedna z chovatelek dobytka. „Není tu práce,“ dodává její muž.

Podle regionálních politiků se ve stádech rozšířila pasterelóza. Chovatelé naopak tvrdí, že jim úřady sebraly zdravý dobytek bez jakýchkoli důkazů o nemoci. „U mých zvířat, která byla očkovaná, ani neanalyzovali vzorky. Proto není potvrzené, že byla nemocná,“ popisuje bývalý ruský voják a vlastník dobytka Anton Dolženko.

„Zatímco nás naši muži brání, s námi tu takto bojují,“ podotýká účastnice protestu v Novosibirské oblasti.

Sibiřští zemědělci nejdříve žádali regionálního ministra zemědělství alespoň o spravedlivé finanční náhrady. Teď se obracejí na prokuraturu a ministra obviňují z porušení zákona. „Co utíkáte? Schováváte se před občany na záchodě?“ vzkázala ministrovi protestující chovatelka dobytka Světlana Paninová.

„Předpokládáme, že cílem takového chování může být připravit občany o majetek a zdroje obživy a vyhovět zájmům velkých zemědělských firem,“ uvedla jiná protestující chovatelka. „Ty (firmy, pozn. red.) mohou obsadit uvolněné místo na trhu,“ dodává.

Přestože chovatelé protestují, jsou přesvědčení, že jsou na stejné straně jako vláda v Moskvě. I proto jsou tak rozhořčeni, když je místní úřady zatýkají a vyslýchají.

Z podporovatele odpůrcem

Naopak podle právníka Remesla, který dříve patřil mezi oblíbence Kremlu, už si důvěru nezaslouží ani současný ruský vládce. V příspěvku, který na sociální síti Telegram nasbíral 125 tisíc lajků, vyzval k odchodu, a dokonce k soudnímu stíhání Putina.

„Jsme v naprosto bezvýchodné válce s ohromnými ztrátami, která může trvat ještě pět až deset let. Jste na to připraveni?“ prohlásil dřívější zastánce a nyní odpůrce šéfa Kremlu. „V nejbohatší zemi na světě máme desítky milionů chudých. Státní moc zhubla do té míry, že bere lidem zvířata, jako se stalo nedávno v Novosibirsku,“ dodal.

Remeslo dříve vedl obžalobu proti opozičníkovi Alexeji Navalnému. Ale nyní, pár dní po svém příspěvku o Putinovi, sám skončil v psychiatrické léčebně. Ještě předtím ale předvídal brzký pád režimu. „Rostou rozpory uvnitř systému a nespokojenost také. Našeho takzvaného vůdce všichni nenávidí. Dokonce i jeho nejbližší,“ uzavřel advokát.

Protesty Remesla a sibiřských farmářů jsou jiné v tom, že nevzešly od liberálů a odpůrců války – nýbrž od Rusů, kteří invazi do sousední země naopak dlouho podporovali.

Možný odpor bude potlačen v zárodku, říká analytik

„Režim vypadá tak, že i kdyby jakýkoli odpor rostl, tak bude záhy potlačen v zárodku,“ uvedl v Horizontu ČT24 analytik Jan Šír z Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. „V represivních režimech se (dá) těžko spoléhat na jakákoli sociologická data, protože ta data můžete sebelépe sesbírat a stejně budou mít omezenou validitu právě proto, že se lidé budou bát odpovídat pravdivě,“ popsal.

Šír tvrdí, že v řadě ohledů současný ruský režim i překonal praktiky z dob sovětských. „Praxe zavírání disidentů či odpůrců režimu do psychiatrických léčeben – to je skutečně něco, co nabralo velkého rozsahu v sovětských dobách, i v současném Rusku jsou takové případy známy a dobře zdokumentovány,“ pokračoval expert.

Kdo si chce v Rusku opatřit informace například o válečných statistikách padlých, musí dle Šíra „podniknout poměrně složité intelektuální snažení“. Dané statistiky nejsou v zemi zveřejňovány, případná publikace je zakázána a trestně postižitelná, uzavřel.

SledujteNa demonstraci na pražské Letné promluvili zástupci kultury či vědy

Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

před 17 mminutami
Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv skončil bez proudu

Teherán informoval o útoku na jaderné zařízení, Izrael se k němu nehlásí

Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru

Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

Benzin v Česku je nejdražší za skoro dva roky, nafta od listopadu 2022

Izraelské letectvo znovu udeřilo na cíle v Libanonu

Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

Ruské úřady se snaží potlačit dva nečekané kritické hlasy. Proti režimu se postavil vlivný a dříve prokremelský právník Ilja Remeslo. Sepsal manifest, proč nepodporuje šéfa Kremlu Vladimira Putina. A o několik dní později skončil v psychiatrické léčebně. Na odpor proti úřadům se staví i farmáři. Tvrdí, že jim místní správa bezdůvodně bere dobytek pod záminkou údajného šíření nemocí.
Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv skončil bez proudu

Ruský sobotní útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, zranění utrpělo šest lidí včetně dvou dívek, uvedla Ukrajinska pravda. V důsledku útoků agresora na energetickou infrastrukturu zůstala bez proudu ukrajinská Černihivská oblast. Moskva v noci na sobotu zaútočila na Ukrajinu 154 drony. Rusko tvrdí, že Kyjev v noci vyslal na jeho území 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku rusko-ukrajinské války, píše AFP.
Teherán informoval o útoku na jaderné zařízení, Izrael se k němu nehlásí

Izrael a Spojené státy v sobotu ráno provedly útok na zařízení na obohacování uranu v íránském Natanzu, napsala s odvoláním na íránskou agenturu Tasnim agentura Reuters. Jeruzalém však později odmítl, že by byl do úderu zapojen. K úniku radioaktivity nedošlo a obyvatelé v okolí zařízení nebyli ohroženi, uvedla íránská agentura. Informaci o nešíření radiace potvrdila také Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Izrael také podle AFP varoval, že intenzita útoků v Íránu se v příštích dnech výrazně zvýší.
Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

Čtrnáct států včetně Česka se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Píše o tom agentura Reuters. Státy v prohlášení také vyzývají k zastavení íránských vzdušných útoků i dalších pokusů tento průliv zablokovat. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zdůraznil, že prohlášení má politický, nikoli vojenský charakter. Mluvčí tuzemského ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő sdělil, že Česko podpisem potvrdilo své pozice a solidaritu se spojenci.
Izraelské letectvo znovu udeřilo na cíle v Libanonu

Izraelské letectvo v noci na sobotu zahájilo další vlnu úderů na Libanon. Krátce předtím vydalo výzvu k okamžité evakuaci sedmi čtvrtí bejrútského předměstí Dahíja, informovala agentura AFP. Při vzdušném úderu na dům ve vesnici Ghandúríja na jihu země zahynul jeden člověk a další dva lidé byli zraněni.
USA zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě, tvrdí Trump

Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů, zvažují utlumení svých vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to v pátek napsal americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv mají podle šéfa Bílého domu střežit ty země, které ho používají, což dle něj Spojené státy nejsou. USA s tím dle něj přesto vypomohou, pokud je o to tyto země požádají.
Musk hanil Twitter, aby ho mohl koupit za nižší cenu, rozhodl soud

Miliardář Elon Musk podvedl investory společnosti Twitter, přičemž sociální síť hanil, aby ji mohl koupit za nižší cenu, než byla jeho původní nabídka 44 miliard dolarů (931 miliard korun), rozhodl v pátek federální soud. Informuje o tom agentura Bloomberg. Muskovi právníci se chtějí odvolat.
Slovinské volby mohou vrátit k moci Janšu, vláda viní izraelskou firmu z vměšování

Slovinsko čekají v neděli parlamentní volby. Podle průzkumů to vypadá na těsný souboj mezi Hnutím Svoboda (GS) premiéra Roberta Goloba a opoziční Slovinskou demokratickou stranou (SDS) Janeze Janši. Do kampaně zasáhl skandál kolem izraelské soukromé zpravodajské firmy Black Cube, která se podle vlády do voleb vměšuje a která je podle médií napojená na Janšovu SDS.
