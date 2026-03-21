Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

Ruské úřady se snaží potlačit dva nečekané kritické hlasy. Proti režimu se postavil vlivný a dříve prokremelský právník Ilja Remeslo. Sepsal manifest, proč nepodporuje šéfa Kremlu Vladimira Putina. A o několik dní později skončil v psychiatrické léčebně. Na odpor proti úřadům se staví i farmáři. Tvrdí, že jim místní správa bezdůvodně bere dobytek pod záminkou údajného šíření nemocí.
Už od února ruské úřady přijíždějí k zemědělcům v sibiřských oblastech a zabavují dobytek – pro mnoho obyvatel jediný zdroj obživy na ruské periferii. „Jestli odvedou krávy, bude po všem, budou z nás bezdomovci. Nemáme z čeho žít, z čeho přežít,“ zoufá si jedna z chovatelek dobytka. „Není tu práce,“ dodává její muž.
Podle regionálních politiků se ve stádech rozšířila pasterelóza. Chovatelé naopak tvrdí, že jim úřady sebraly zdravý dobytek bez jakýchkoli důkazů o nemoci. „U mých zvířat, která byla očkovaná, ani neanalyzovali vzorky. Proto není potvrzené, že byla nemocná,“ popisuje bývalý ruský voják a vlastník dobytka Anton Dolženko.
„Zatímco nás naši muži brání, s námi tu takto bojují,“ podotýká účastnice protestu v Novosibirské oblasti.
Sibiřští zemědělci nejdříve žádali regionálního ministra zemědělství alespoň o spravedlivé finanční náhrady. Teď se obracejí na prokuraturu a ministra obviňují z porušení zákona. „Co utíkáte? Schováváte se před občany na záchodě?“ vzkázala ministrovi protestující chovatelka dobytka Světlana Paninová.
„Předpokládáme, že cílem takového chování může být připravit občany o majetek a zdroje obživy a vyhovět zájmům velkých zemědělských firem,“ uvedla jiná protestující chovatelka. „Ty (firmy, pozn. red.) mohou obsadit uvolněné místo na trhu,“ dodává.
Přestože chovatelé protestují, jsou přesvědčení, že jsou na stejné straně jako vláda v Moskvě. I proto jsou tak rozhořčeni, když je místní úřady zatýkají a vyslýchají.
Z podporovatele odpůrcem
Naopak podle právníka Remesla, který dříve patřil mezi oblíbence Kremlu, už si důvěru nezaslouží ani současný ruský vládce. V příspěvku, který na sociální síti Telegram nasbíral 125 tisíc lajků, vyzval k odchodu, a dokonce k soudnímu stíhání Putina.
„Jsme v naprosto bezvýchodné válce s ohromnými ztrátami, která může trvat ještě pět až deset let. Jste na to připraveni?“ prohlásil dřívější zastánce a nyní odpůrce šéfa Kremlu. „V nejbohatší zemi na světě máme desítky milionů chudých. Státní moc zhubla do té míry, že bere lidem zvířata, jako se stalo nedávno v Novosibirsku,“ dodal.
Remeslo dříve vedl obžalobu proti opozičníkovi Alexeji Navalnému. Ale nyní, pár dní po svém příspěvku o Putinovi, sám skončil v psychiatrické léčebně. Ještě předtím ale předvídal brzký pád režimu. „Rostou rozpory uvnitř systému a nespokojenost také. Našeho takzvaného vůdce všichni nenávidí. Dokonce i jeho nejbližší,“ uzavřel advokát.
Protesty Remesla a sibiřských farmářů jsou jiné v tom, že nevzešly od liberálů a odpůrců války – nýbrž od Rusů, kteří invazi do sousední země naopak dlouho podporovali.
Možný odpor bude potlačen v zárodku, říká analytik
„Režim vypadá tak, že i kdyby jakýkoli odpor rostl, tak bude záhy potlačen v zárodku,“ uvedl v Horizontu ČT24 analytik Jan Šír z Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. „V represivních režimech se (dá) těžko spoléhat na jakákoli sociologická data, protože ta data můžete sebelépe sesbírat a stejně budou mít omezenou validitu právě proto, že se lidé budou bát odpovídat pravdivě,“ popsal.
Šír tvrdí, že v řadě ohledů současný ruský režim i překonal praktiky z dob sovětských. „Praxe zavírání disidentů či odpůrců režimu do psychiatrických léčeben – to je skutečně něco, co nabralo velkého rozsahu v sovětských dobách, i v současném Rusku jsou takové případy známy a dobře zdokumentovány,“ pokračoval expert.
Kdo si chce v Rusku opatřit informace například o válečných statistikách padlých, musí dle Šíra „podniknout poměrně složité intelektuální snažení“. Dané statistiky nejsou v zemi zveřejňovány, případná publikace je zakázána a trestně postižitelná, uzavřel.