Při havárii vojenského vrtulníku zemřelo v pákistánském Kašmíru přes dvacet lidí


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Při středeční havárii vojenského vrtulníku v Pákistánem spravované části Kašmíru zemřelo nejméně 22 lidí, napsala ve čtvrtek s odvoláním na bezpečnostní zdroje agentura Reuters. Armáda ve středu uvedla, že kvůli technické závadě se v Kašmíru zřítil vrtulník Mi-17 a že všechen vojenský personál na palubě zahynul, o počtu obětí se ale nezmínila.

Nehoda se stala nedaleko regionálního hlavního města Muzzafarábád, kterým zmítají protesty a stávka, k níž vyzval nedávno zakázaný Sdružený lidový akční výbor usilující o prosazování ekonomických a politických práv. Armáda nenaznačila žádnou souvislost mezi havárií a protesty, které si dosud vyžádaly nejméně jedenáct mrtvých a sedmdesát zraněných.

Vrtulník podle svědků havaroval krátce po vzletu z heliportu. Na palubě byli příslušníci polovojenské jednotky Rangers, kterou vláda nasadila k zajištění bezpečnosti v regionu poté, co tam členové zakázané skupiny zaútočili na příslušníky bezpečnostních složek a zabili čtyři z nich. Konkrétně se jednalo o devatenáct vojáků, jednoho majora a dva plukovníky, jimž byl ve čtvrtek uspořádán slavnostní pohřeb.

Pákistánský prezident Ásif Alí Zardárí i premiér Šahbáz Šaríf projevili nad havárií zármutek, obětem vzdali hold a pozůstalým vyjádřili soustrast. Úřady už nechaly zřídit vyšetřovací komisi, která má určit přesnou příčinu havárie.

K podobným nehodám dochází v Pákistánu poměrně často. Loni v září se při rutinním letu na severu země zřítil armádní vrtulník a zemřeli dva piloti a tři technici na palubě.

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