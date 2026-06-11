FT: Čína náhle a bez důvodu zrušila diplomatické schůzky s EU

Čína bez uvedení důvodu na poslední chvíli zrušila dvě důležité diplomatické schůzky se zástupci EU, které se měly konat tento měsíc v Pekingu. Zrušená jednání zahrnovala diskusi na ministerské úrovni o otázkách digitalizace a setkání za účasti náměstka generálního tajemníka diplomatické služby EU Olofa Skooga. Napsal to deník Financial Times (FT) s tím, že se už jedná o novém termínu. Stalo se tak na pozadí zesíleného napětí mezi oběma stranami kvůli prudkému nárůstu čínského vývozu do Unie.
O zrušení schůzek informovaly zasvěcené zdroje s tím, že Čína to nijak nezdůvodnila. Takovou taktiku nicméně obě strany používají často, aby daly najevo nespokojenost s politikou té druhé, podotkly FT. EU například loni odmítla uspořádat klíčové ekonomické setkání s Pekingem před červencovým summitem lídrů kvůli nedostatečnému pokroku v četných obchodních sporech.
Čína letos zahájila kampaň snažící se odradit Brusel od přijetí nových opatření zaměřených na omezení čínského vývozu, který mezi lednem a květnem meziročně vzrostl o 16,4 procenta. Velmi lobbuje proti navrhovanému unijnímu zákonu o průmyslovém akcelerátoru, který by některým čínským výrobkům zakázal být ve veřejných zakázkách a který by omezil převzetí evropských společností.
EU se brání čínským firmám
Evropská komise navíc nedávno představila úpravu právních předpisů o kybernetické bezpečnosti, která má vyloučit čínské společnosti jako je Huawei z telekomunikačních sítí a solárních energetických systémů. EU také zablokovala veřejné financování dovážených střídačů používaných k řízení solárních panelů a dalších energetických technologií, významného čínského produktu.
Minulý měsíc Komise označila rostoucí obchodní deficit, který nyní činí miliardu eur (přes 24 miliard korun) denně, za neudržitelný a pohrozila zavedením nových cel na čínské zboží kvůli ochraně unijního průmyslu.
„Peking nechce obchodní válku s EU, ale přijme rozhodná protiopatření, pokud se EU bude i nadále zaměřovat na čínské společnosti nebo produkty,“ uvedla čínská tisková agentura Nová Čína. „EU by si neměla a nemůže dovolit vést obchodní válku s Čínou,“ napsal zase list Global Times, který tlumočí stanoviska komunistické strany.
Peking se podle FT nejspíš snaží vyslat varování představitelům zemí EU před summitem EU příští týden v Bruselu, který bude jednat o přísnější politice vůči Číně. Úředníci EU navíc tvrdí, že Čína přímo lobbuje u členských států, aby se jim pokusila zabránit ve vytvoření společného postupu.