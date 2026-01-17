Brusel chce kritickou infrastrukturu bez čínské stopy, píše FT

Evropská komise (EK) plánuje postupné vyloučení čínských technologií z kritické infrastruktury v Evropské unii. Dotknout by se to mělo například telekomunikačních sítí, solární energetiky či bezpečnostních skenerů. Informoval o tom deník Financial Times (FT) s odvoláním na zdroje z Komise.
Opatření se má týkat zejména firem Huawei a ZTE. V rámci širší snahy Bruselu posílit bezpečnost a omezit závislost EU na takzvaných vysoce rizikových dodavatelích má být návrh součástí nového unijního nařízení o kybernetické bezpečnosti.
Podle zdrojů FT má Evropská komise v úmyslu učinit dosavadní dobrovolný režim omezování rizikových dodavatelů povinným pro všechny členské státy. „Fragmentované národní přístupy se ukázaly jako nedostatečné k dosažení důvěry a koordinace v rámci jednotného trhu,“ uvádí se v návrhu dokumentu, který je zatím předmětem dalšího vyjednávání.
Obavy o citlivá data
Brusel se obává, že čínské technologie by mohly být zneužity ke sběru citlivých dat. Návrh počítá s tím, že harmonogram vyřazování čínských technologií se bude lišit podle sektoru a míry bezpečnostního rizika, přičemž se zohlední i náklady a dostupnost alternativ.
V některých oblastech je závislost EU na Číně značná. Více než devadesát procent solárních panelů instalovaných v EU pochází z Číny. Zástupci telekomunikačního sektoru už dříve varovali, že přímý zákaz by mohl vést ke zvýšení cen pro spotřebitele.