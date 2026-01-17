Brusel chce kritickou infrastrukturu bez čínské stopy, píše FT


Zdroj: ČTK, Financial Times

Evropská komise (EK) plánuje postupné vyloučení čínských technologií z kritické infrastruktury v Evropské unii. Dotknout by se to mělo například telekomunikačních sítí, solární energetiky či bezpečnostních skenerů. Informoval o tom deník Financial Times (FT) s odvoláním na zdroje z Komise.

Opatření se má týkat zejména firem Huawei a ZTE. V rámci širší snahy Bruselu posílit bezpečnost a omezit závislost EU na takzvaných vysoce rizikových dodavatelích má být návrh součástí nového unijního nařízení o kybernetické bezpečnosti.

Podle zdrojů FT má Evropská komise v úmyslu učinit dosavadní dobrovolný režim omezování rizikových dodavatelů povinným pro všechny členské státy. „Fragmentované národní přístupy se ukázaly jako nedostatečné k dosažení důvěry a koordinace v rámci jednotného trhu,“ uvádí se v návrhu dokumentu, který je zatím předmětem dalšího vyjednávání.

Evropa je závislá na Číně, Čína na Myanmaru. Situace s vzácnými zeminami se komplikuje
Důl na Myanmaru

Obavy o citlivá data

Brusel se obává, že čínské technologie by mohly být zneužity ke sběru citlivých dat. Návrh počítá s tím, že harmonogram vyřazování čínských technologií se bude lišit podle sektoru a míry bezpečnostního rizika, přičemž se zohlední i náklady a dostupnost alternativ.

V některých oblastech je závislost EU na Číně značná. Více než devadesát procent solárních panelů instalovaných v EU pochází z Číny. Zástupci telekomunikačního sektoru už dříve varovali, že přímý zákaz by mohl vést ke zvýšení cen pro spotřebitele.

Čína je dle české vlády odpovědná za kyberkampaň proti resortu zahraničí
Jan Lipavský, ministr zahraničí

