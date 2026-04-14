EU chce podpořit domácí produkci oceli, sníží dovoz a zvýší clo nad kvóty

Evropská unie v pondělí dosáhla předběžné dohody s cílem o zhruba polovinu snížit dovoz oceli a zavést padesátiprocentní clo na nadměrný dovoz. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters s tím, že EU tak chce ochránit vlastní ocelářský průmysl před nadprodukcí ve třetích zemích.
Výrobci oceli v EU nyní podle Reuters pracují na zhruba 65 procentech své kapacity. Důvodem je rostoucí dovoz a také padesátiprocentní clo zavedené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Od nového opatření si EU slibuje navýšení produkce na osmdesát procent evropské kapacity.
Představitelé Evropského parlamentu a Evropské rady, což je orgán zastupující vlády unijních zemí, se v pondělí večer dohodli na omezení bezcelního dovozu na 18,3 milionu tun ročně, což je ve srovnání s rokem 2024 snížení o 47 procent. Součástí předběžného ujednání je i zdvojnásobení cla nad dovozní kvóty.
V loňském roce, jak uvedl Reuters, mířila do zemí EU ocel nejčastěji z Turecka, Jižní Koreje, Indonésie, Číny, Indie, Ukrajiny a Tchaj-wanu.
Evropská komise, která v říjnu navrhla nová opatření, uvedla, že od roku 2008 došlo v ocelářském odvětví EU ke ztrátě přibližně sta tisíc pracovních míst a bez rozšíření omezení by produkce klesala ještě více. Nová opatření budou více zohledňovat místo, kde byla dovezená ocel původně roztavena a odlita, aby se zabránilo obcházení předpisů.
Strany se rovněž zavázaly k rychlému postupnému ukončení dovozu oceli z Ruska, pravděpodobně do září 2028. V loňském roce bylo do EU z Ruska dovezeno přibližně 3,7 milionu tun ocelových polotovarů.
Aby opatření vstoupila v platnost, budou muset pondělní dohodu schválit Evropský parlament a Rada.