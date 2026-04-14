EU chce podpořit domácí produkci oceli, sníží dovoz a zvýší clo nad kvóty


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská unie v pondělí dosáhla předběžné dohody s cílem o zhruba polovinu snížit dovoz oceli a zavést padesátiprocentní clo na nadměrný dovoz. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters s tím, že EU tak chce ochránit vlastní ocelářský průmysl před nadprodukcí ve třetích zemích.

Výrobci oceli v EU nyní podle Reuters pracují na zhruba 65 procentech své kapacity. Důvodem je rostoucí dovoz a také padesátiprocentní clo zavedené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Od nového opatření si EU slibuje navýšení produkce na osmdesát procent evropské kapacity.

Představitelé Evropského parlamentu a Evropské rady, což je orgán zastupující vlády unijních zemí, se v pondělí večer dohodli na omezení bezcelního dovozu na 18,3 milionu tun ročně, což je ve srovnání s rokem 2024 snížení o 47 procent. Součástí předběžného ujednání je i zdvojnásobení cla nad dovozní kvóty.

V loňském roce, jak uvedl Reuters, mířila do zemí EU ocel nejčastěji z Turecka, Jižní Koreje, Indonésie, Číny, Indie, Ukrajiny a Tchaj-wanu.

Evropská komise, která v říjnu navrhla nová opatření, uvedla, že od roku 2008 došlo v ocelářském odvětví EU ke ztrátě přibližně sta tisíc pracovních míst a bez rozšíření omezení by produkce klesala ještě více. Nová opatření budou více zohledňovat místo, kde byla dovezená ocel původně roztavena a odlita, aby se zabránilo obcházení předpisů.

Strany se rovněž zavázaly k rychlému postupnému ukončení dovozu oceli z Ruska, pravděpodobně do září 2028. V loňském roce bylo do EU z Ruska dovezeno přibližně 3,7 milionu tun ocelových polotovarů.

Aby opatření vstoupila v platnost, budou muset pondělní dohodu schválit Evropský parlament a Rada.

EU chce podpořit domácí produkci oceli, sníží dovoz a zvýší clo nad kvóty

EU chce podpořit domácí produkci oceli, sníží dovoz a zvýší clo nad kvóty

před 12 mminutami
EU chce podpořit domácí produkci oceli, sníží dovoz a zvýší clo nad kvóty

Evropská unie v pondělí dosáhla předběžné dohody s cílem o zhruba polovinu snížit dovoz oceli a zavést padesátiprocentní clo na nadměrný dovoz. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters s tím, že EU tak chce ochránit vlastní ocelářský průmysl před nadprodukcí ve třetích zemích.
před 12 mminutami

Konflikt na Blízkém východě zvedá ceny letenek, zdražit mohou i letní dovolené

Nejen do cen letenek, ale i letních dovolených se může promítnout dražší letecké palivo, za nímž stojí konflikt na Blízkém východě. Cestovní kanceláře zatím plošně nezdražují, růst cen zhruba o desetinu je ale do budoucna možný. Dálkové lety jsou už nyní dražší i o tisíce korun.
před 3 hhodinami

Neudržitelné, tratíme miliony. Zemědělci si stěžují na nízké výkupní ceny mléka

Na zemědělce dopadají nízké výkupní ceny mléka, za litr dostávají aktuálně zhruba o tři koruny méně než před rokem. Někteří chovatelé se už dostávají pod hranici výrobních nákladů. Situace je podle agrárníků dlouhodobě neudržitelná. Na jejím vzniku se podílelo i uvalení čínských cel na evropské mléčné výrobky.
před 12 hhodinami

Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot

Vláda Andreje Babiše (ANO) na pondělním jednání schválila návrh zákona, který umožní operativně regulovat marže a ceny paliv nařízením vlády, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Už dříve sdělila, že kabinet ve sněmovně plánuje návrh zákona projednat ve stavu legislativní nouze. Ministři schválili i vládní nařízení, podle kterého životní minimum vzroste od října, nikoliv od května.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Vláda na úterý snížila cenové stropy pro pohonné hmoty

Maximální ceny paliv, které určuje stát, v úterý klesnou. Litr nafty bude nejvýše za 44,36 koruny, což je o 1,56 koruny méně než v pondělí. Litr benzinu pak budou čerpací stanice moci prodávat maximálně za 41,67 koruny, tedy o 28 haléřů méně než v pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který ministerstvo odpoledne zveřejnilo. Nejvyšší ceny by měl úřad zveřejňovat minimálně do konce dubna.
před 18 hhodinami

Globální odbyt Škody Auto v prvním čtvrtletí vzrostl o čtrnáct procent

Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto se v letošním prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o čtrnáct procent na 271 900 vozů, oznámil její mateřský koncern Volkswagen. Odbyt celého koncernu však v prvním kvartálu klesl o čtyři procenta na zhruba 2,05 milionu vozů. Důvodem byla zejména slabší poptávka v Číně a Severní Americe.
před 20 hhodinami

Maďarský forint po Orbánově porážce vystoupil na čtyřleté maximum

Maďarský forint se v pondělí vůči euru vyšplhal na nejvyšší úroveň za více než čtyři roky, výrazně posilují rovněž maďarské akcie. V nedělních parlamentních volbách opoziční strana Tisza porazila vládní stranu Fidesz dlouholetého maďarského premiéra Viktora Orbána. Vítězství opozice by mohlo Maďarsku obnovit přístup k miliardám eur z fondů Evropské unie, který zablokovaly spory s Orbánem, píše agentura Reuters.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Ceny ropy před americkou blokádou Íránu rostou o více než sedm procent

Ceny ropy rostou o více než sedm procent a vracejí se nad sto dolarů za barel. Americké námořnictvo se chystá k blokádě lodí plujících do Íránu a z Íránu přes Hormuzský průliv. To by mohlo omezit vývoz íránské ropy poté, co se Washingtonu a Teheránu o víkendu nepodařilo dosáhnout dohody o ukončení války. Výrazně roste i cena plynu pro evropský trh.
včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami
