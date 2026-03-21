Důležité
Íránský raketový útok zranil na jihu Izraele desítky lidí Zobrazit

Úředně mrtvý ukrajinský voják se vrátil domů ze zajetí. Na seznamu padlých zůstává


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Příběh vojáka, kterého měla rodina za mrtvého
Podivný osud má ukrajinský voják, který byl tři roky oficiálně mrtvý. Kvůli chybě úřadů ho na začátku války rodina pohřbila. Po celou dobu byl přitom v ruském zajetí. Nyní je zpátky doma, oficiálně ale dál zůstává na seznamu padlých. Kvůli tomu nemá například doklady, ale ani nárok na pomoc.

Dnes si matka se synem volají třikrát denně. Předtím se tři roky a devět měsíců neviděli. Tři roky žila Natalja Dalecká s tím, že svého syna Nazara pochovala. „Pohřbít svého syna. Chodit, chodit na hřbitov. Modlit se za mrtvého. A on je naživu. To je velmi těžké,“ popisuje.

Psal se květen roku 2022. Dobrovolník Nazar padl v Luhanské oblasti po pouhých pěti dnech na frontě do zajetí Čečenců v ruských uniformách. „Museli jsme se vzdát. Kryli se za našimi vojáky. Nemohli jsme na ně střílet,“ vzpomíná Nazar.

Natalja Dalecká
Zdroj: ČT24

Jeho matka si vybavuje, jak jí kdosi zavolal a řekl: Váš syn je v zajetí. Když se zeptala, kdo volá, dostalo se jí odpovědi: „Jsem ten, kdo ho vzal do zajetí.“ Vyděšená matka ihned běžela na policii. O rok později se jí ozvali ukrajinští vyšetřovatelé. Našli genetickou shodu mezi její DNA a vzorky ostatků z rozstřílené civilní kolony. „Genetická shoda byla na 99,9 procenta, ale vzorky mé dcery se s tím tělem neshodovaly. (Vyšetřovatelé) matce řekli: Možná není jeho dcera,“ říká nyní Nazar.

Ukrajinský voják, listopad 2023

Od loňského roku na Ukrajině platí povinnost, že každý voják musí odevzdat vzorek své DNA. Do této chvíle experti vycházeli hlavně z forenzní analýzy anebo také z porovnávání vzorků DNA s příbuzenstvem konkrétního vojáka.

Jak se to mohlo stát

K obrovskému šoku, překvapení a úlevě matky se Nazar vrátil domů ze zajetí před pár týdny. Pohublý, ztýraný, ale živý. Zůstává ale záhadou, čí tělo v zatlučené rakvi jeho matka Natalja před třemi lety pohřbila. „(Kvůli chybě) teď jiná žena bude chodit na hrob. A bude si myslet, že možná tam přeci jen není její syn nebo manžel. Někdo za to musí zodpovídat,“ je přesvědčený Nazar.

Zástupce ředitele ukrajinského Státního vědecko-výzkumného expertně-kriminalistického centra Ruslan Abbasov k případu poznamenal: „Výsledek jedné genetické analýzy byl pozitivní, druhý byl negativní. Bylo potřeba zahrnout oba výsledky.“ Své vysvětlení připojuje i Mychajlo Martyš z prokuratury Charkovské oblasti. „Ne všechny instituce tehdy měly technické prostředky, aby mohly provést výzkum účinnými metodami. Proto k té chybě došlo,“ tvrdí.

Návrat mezi živé?

Pro Nazara ale návratem domů celé drama zdaleka neskončilo. Pro úřady zůstává oficiálně mrtvým. A tedy i bez dokladů či nároků na pomoc a peníze. Jak dlouho bude trvat, než ho vyjmou ze seznamu válečných obětí, není zatím jasné.

Íránský dron Šáhed v ukrajinském Kyjevě

Výběr redakce

Íránská balistická raketa zranila na jihu Izraele desítky lidí

před 6 mminutami
Úředně mrtvý ukrajinský voják se vrátil domů ze zajetí. Na seznamu padlých zůstává

před 13 mminutami
15:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
17:56Aktualizovánopřed 2 hhodinami
12:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami
před 3 hhodinami
09:39Aktualizovánopřed 3 hhodinami
12:34Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Íránská balistická raketa zranila na jihu Izraele desítky lidí

Útok íránskou balistickou raketou zranil v sobotu nejméně 39 lidí v jihoizraelském městě Dimona, v němž se nachází jaderné výzkumné centrum. Píše o tom agentura AFP.
před 6 mminutami

Podivný osud má ukrajinský voják, který byl tři roky oficiálně mrtvý. Kvůli chybě úřadů ho na začátku války rodina pohřbila. Po celou dobu byl přitom v ruském zajetí. Nyní je zpátky doma, oficiálně ale dál zůstává na seznamu padlých. Kvůli tomu nemá například doklady, ale ani nárok na pomoc.
před 13 mminutami

Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

Ruské úřady se snaží potlačit dva nečekané kritické hlasy. Proti režimu se postavil vlivný a dříve prokremelský právník Ilja Remeslo. Sepsal manifest, proč nepodporuje šéfa Kremlu Vladimira Putina. A o několik dní později skončil v psychiatrické léčebně. Na odpor proti úřadům se staví i farmáři. Tvrdí, že jim místní správa bezdůvodně bere dobytek pod záminkou údajného šíření nemocí.
před 3 hhodinami

Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv skončil bez proudu

Ruský sobotní útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, zranění utrpělo šest lidí včetně dvou dívek, uvedla Ukrajinska pravda. V důsledku útoků agresora na energetickou infrastrukturu zůstala bez proudu ukrajinská Černihivská oblast. Moskva v noci na sobotu zaútočila na Ukrajinu 154 drony. Rusko tvrdí, že Kyjev v noci vyslal na jeho území 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku rusko-ukrajinské války, píše AFP.
09:39Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Teherán informoval o útoku na jaderné zařízení, Izrael se k němu nehlásí

Izrael a Spojené státy v sobotu ráno provedly útok na zařízení na obohacování uranu v íránském Natanzu, napsala s odvoláním na íránskou agenturu Tasnim agentura Reuters. Jeruzalém však později odmítl, že by byl do úderu zapojen. K úniku radioaktivity nedošlo a obyvatelé v okolí zařízení nebyli ohroženi, uvedla íránská agentura. Informaci o nešíření radiace potvrdila také Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Izrael také podle AFP varoval, že intenzita útoků v Íránu se v příštích dnech výrazně zvýší.
12:34Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

Čtrnáct států včetně Česka se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Píše o tom agentura Reuters. Státy v prohlášení také vyzývají k zastavení íránských vzdušných útoků i dalších pokusů tento průliv zablokovat. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zdůraznil, že prohlášení má politický, nikoli vojenský charakter. Mluvčí tuzemského ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő sdělil, že Česko podpisem potvrdilo své pozice a solidaritu se spojenci.
05:52Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Izraelské letectvo znovu udeřilo na cíle v Libanonu

Izraelské letectvo v noci na sobotu zahájilo další vlnu úderů na Libanon. Krátce předtím vydalo výzvu k okamžité evakuaci sedmi čtvrtí bejrútského předměstí Dahíja, informovala agentura AFP. Při vzdušném úderu na dům ve vesnici Ghandúríja na jihu země zahynul jeden člověk a další dva lidé byli zraněni.
04:01Aktualizovánopřed 8 hhodinami

USA zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě, tvrdí Trump

Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů, zvažují utlumení svých vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to v pátek napsal americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv mají podle šéfa Bílého domu střežit ty země, které ho používají, což dle něj Spojené státy nejsou. USA s tím dle něj přesto vypomohou, pokud je o to tyto země požádají.
00:06Aktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...