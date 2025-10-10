Odboráři vyzvali ředitelku zlínských hygieniků Sedláčkovou k rezignaci

Odboráři vyzvali ředitelku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evu Sedláčkovou k rezignaci. Poukazují na její kauzy, hovoří také o nerovném odměňování, obcházení zákona při výběrových řízeních a obsazování lidí bez potřebné praxe, porušování interních předpisů či nehospodárném nakládání s veřejnými prostředky. Případem Sedláčkové se už zabývá vládní služební komise, proto ministerstvo zdravotnictví očekává jeho vyřešení nejpozději do konce roku.
Odboráři uvedli, že když ředitelka sama nerezignuje, vyzvou ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), aby situaci řešil a ředitelku odvolal. Samotná Sedláčkové se k celé záležitosti zatím nevyjádřila.
Ministerstvo zdravotnictví v reakci na výzvu odborů připomnělo, že případem Sedláčkové se zabývá vládní služební komise. V závažných případech může komise vedoucí pracovníky odvolat ze služebního místa nebo ukončit jejich služební poměr. Kontrolu ve zlínské hygienické stanici nařídil koncem srpna i ministr Válek. Zaměřuje se na vnitřní kontrolní systém nebo archivaci. Trvat však může několik měsíců.
„Žádné informace jsme doposud od služební komise neobdrželi. S ohledem na skutečnost, že služební komise je právě tím orgánem, který rozhoduje o odvolání nebo skončení služebního poměru státního zaměstnance, ministerstvo zdravotnictví čeká na informaci o výsledku tohoto řízení,“ sdělil mluvčí resortu Ondřej Jakob. Upozornil, že Sedláčkovou opakovaně vyzvali k rezignaci ministr zdravotnictví i hlavní hygienička. „Předpokládáme, že všechny kontroly budou v dohledné době ukončeny a nejpozději do konce roku bude celá záležitost uzavřena,“ uvedl Jakob.
Ředitel odboru komunikace ministerstva vnitra Miroslav Jašurek v pátek ke kontrole z pověření nejvyššího státního tajemníka sdělil, že se zjišťoval stav věci na základě podkladů předložených krajskou hygienickou stanicí a připravuje se protokol z kontroly. „Závěry by měly být hotové v nejbližší době, přesný termín ale není možné v tuto chvíli sdělit,“ uvedl.
Poměry na stanici a kauzy ředitelky
Situace na krajské hygienické stanici podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkové graduje. „Podle nás je potřeba tu situaci urychleně řešit. S těmi podněty, se kterými se setkáváme, tak je to nerovný přístup vůči zaměstnancům na krajské hygienické službě a také je to vlastně odezva veřejnosti na ty kauzy, které paní ředitelka má. Chtěli jsme veřejně vyzvat paní ředitelku, aby na to místo rezignovala a pokud paní ředitelka tak neučiní, tak žádáme pana ministra Válka, aby konal a aby paní ředitelku odvolal,“ uvedla Žitníková.
Odboráři jsou připraveni se obrátit i na nového ministra. Podle odborů je ve zlínské stanici atmosféra strachu, odešlo hodně klíčových zaměstnanců, uvedl právník Martin Hába z oddělení správních činností a člen odborů.
Policie se pak zabývá údajnou dopravní nehodou Sedláčkové, při které podle médií v březnu srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela. Válek ji vyzval k rezignaci, což odmítla. Sedláčkové jméno se také objevilo v kauze končící poslankyně Margity Balaštíkové (dříve ANO, nyní pozastavené členství v hnutí). Balaštíková se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy zřejmě snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela. Policejní mluvčí Monika Kozumplíková v pátek řekla agentuře ČTK, že policie nehodu i případ související s Balaštíkovou dále prověřuje.