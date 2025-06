Plutoniová dáma a kluk ze Štatlu. Atomovou bombu vyvíjeli i dva Češi

Mladá vědkyně, v té době už vdaná, se pak společně se svým mužem přímo podílela na vývoji atomové zbraně. On pracoval na jednotce odpalující pumu, ona zase navrhovala nálože, které obklopovaly radioaktivní jádro bomby. Původně se sice měla věnovat přímo jaderné explozi, ale teprve tehdy si její nadřízení uvědomili, že silná radiace by mohla ovlivnit její plodnost – proto byla přeřazená ke konvenčním výbušninám. Když zjistila, že zařízení, na němž pracuje, má být svržené na lidské bytosti, hluboce ji to zasáhlo – podle historika Krska proti tomu protestovala v petici adresované přímo prezidentu Harrymu S. Trumanovi.

V zářivé vědecké kariéře pokračovala i po válce, doba ale tehdy přála spíše mužům, takže viditelnějšího úspěchu dosáhl její manžel, který to dotáhl na vědeckého poradce rovnou dvou amerických prezidentů. Když roku 2017 ve věku 96 let zemřela, věnoval jí dlouhý článek i americký deník The New York Times. Její klíčová role ve vývoji jaderné zbraně není zapomenutá ani dnes – objevila se i v nedávném filmu Oppenheimer, kde ji hrála Olivia Thirlbyová.

Ze „Štatlu“ do Alamos

Ani druhý český spolutvůrce atomové zbraně vlastně nebyl Čech. Georg Placzek se narodil do židovské rodiny v Brně, a to přímo v srdci „štatlu“ – na náměstí Svobody. Talentovaný mladý muž zazářil jako hvězda: mezi válkami prošel rovnou několika evropskými univerzitami, nejvíc času ale strávil v Kodani v tamním Institutu Nielse Bohra.