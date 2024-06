Vláda jednala o regulaci zábavní pyrotechniky. Ministři se ale neshodují

Vláda se ve středu věnovala regulaci zábavní pyrotechniky. Ministři se ale zatím neshodnou. Resort průmyslu navrhuje zakázat prodej většiny výrobků v tržnicích a ve stáncích. Na nejnebezpečnější kategorie z kamenných prodejen by si muselo pořídit oprávnění více lidí. Ministerstvo životního prostředí by šlo ale ještě dále. Bez oprávnění by si podle něj lidé mohli koupit nejvýš výrobky o síle prskavek. K tématu se tak kabinet znovu vrátí, na výsledek čekají také města a obce.

U nejnebezpečnější pyrotechniky z kategorie F4 pak resort navrhuje rozšířit skupinu lidí, kteří musí mít oprávnění. Vedle těch, kteří takovou pyrotechniku kupují nebo odpalují, by ji nově potřebovali i ti, kteří ji třeba jen skladují. „Prodávajícímu při porušení pravidel budeme moct zakázat činnost až na tři roky. Z hlediska nakupujícího, nebo osoby, která bez oprávnění ten pyrotechnický výrobek skladuje u sebe doma, tam navrhujeme pokutu až do výše půl milionu korun,“ dodává Trsek.

„Není možné, aby se to prodávalo na vietnamských tržnicích, kde se to hned odpaluje, druhá věc je i kategorie. Prodávají se tu volně věci, které vůbec nepatří bez licencí do rukou,“ podotýká starosta Chebu Jan Vrba (ANO). Právě takovou regulaci ve středu navrhovalo ministerstvo průmyslu.

V jednom ze specializovaných obchodů tuto kategorii v regálech ani nenabízejí. Používají ji jen, když sami dělají profesionální ohňostroje. Nižší kategorie podle zákona označují a kontrolují věk zákazníků. „Máme kategorii F1, která je prodejná od patnácti let. Jsou to takové ty dětské včeličky, čmeláci, prskavky a podobně. Potom je kategorie F2 a ty jsou prodejné od osmnácti let a potom je kategorie F3, která je prodejná od 21 let,“ vysvětluje prodejkyně pyrotechniky Tereza Kárníková.

Ministerstvo životního prostředí by chtělo regulovat i část takových výrobků. Volně prodejná by podle něj měla být jenom první kategorie. „Ty, které způsobují opravdu hluk, stres člověka, stres zvířat, tak tyto by měly být regulovány a mohly by s nimi nakládat jen osoby oprávněné, což jsou osoby, které si udělají konkrétní školení,“ přibližuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Omezení jen třetí kategorie by zmíněnou prodejnu připravilo o víc než polovinu tržeb. S tak přísnou regulací nesouhlasí. Resort životního prostředí argumentuje například i dopadem na ovzduší.