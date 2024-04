Silvestr bez laických ohňostrojů? Ministerstvo plánuje omezení prodeje

Pokud by se výrazné omezení prodeje zábavní pyrotechniky podařilo prosadit, vypadaly by silvestrovské noci v centru měst v Česku úplně jinak. Podle připravované novely by se totiž v obchodech mohla prodávat jen pyrotechnika kategorie F1, což znamená například prskavky.

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) to však neznamená, že úplně skončí ohňostroje na všech akcích. „Jenom říkám, že ten prodej by měl jít do rukou těch, kteří na to mají oprávnění. Těch je hodně, v Česku asi deset tisíc,“ řekl.