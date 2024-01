Ministerstvo chce pomoci lidem, jejichž peníze zpronevěřila advokátka Suková

Ministerstvo spravedlnosti chce pomoct lidem, kterým pražská advokátka Hana Suková podle policie zpronevěřila svěřených více než 150 milionů. To je závěr schůzky poškozených s vedením úřadu. Ten zároveň chystá změny, které by takovým podvodům měly napříště zabránit.

Lidé při koupi nebo prodeji bytu svěřili peníze do advokátní úschovy Hany Sukové. Více než 150 milionů ale zmizelo a na čtyři desítky poškozených se ocitlo ze dne na den zcela bez prostředků.



„Dotklo se nás to tak, že já pravidelně docházím na psychoterapii, teď když jsou dceři dva roky, mám tři zaměstnání,“ uvedla jedna z poškozených. „Je to těžké zvládat, ze dne na den se nám rozplynuly veškeré naše sny,“ dodal další z poškozených.

Ministerstvo spravedlnosti chce prosadit úpravu pravidel advokátních úschov. Nově by banky mohly poslat peníze z těchto kont pouze na předem schválené účty. Advokát by tak s penězi nemohl jinak disponovat. Vznikne i účet pro odškodňování.

„To je zavedení garančního fondu v rámci České advokátní komory a i povinného pojištění těch úschov,“ vysvětluje náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav (ODS). Odškodněni by mohli být i současní klienti advokátky Sukové. „Přislíbil jsem, že se budeme zabývat tím podáním z hlediska odpovědnosti státu za škodu,“ uvedl náměstek.