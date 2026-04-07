Rozpolcená EU řeší úpravy systému emisního obchodování

Systém emisního obchodování v Unii čeká po dvou dekádách revize. Víc povolenek má zůstávat v rezervě, což má zvýšit stabilitu a předvídatelnost cen. S komplexním návrhem by měla Evropská komise přijít v létě. Na změny tlačí deset států včetně Česka, další jsou ale proti.
Začalo to loni snahou upravit systém, který má za dva roky zatížit fosilní paliva ve vytápění a silniční dopravě, současná debata jde ale dál. Změny čekají i systém, který už dvacet let zpoplatňuje uhlík ve velké energetice a těžkém průmyslu.
„Problém je, že Evropská unie má emisní povolenky úplně nejdražší na světě a nezohledňují jednotlivé státy,“ prohlásil vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (nestr. za Motoristy).
Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové systém emisního obchodování funguje – je však potřeba ho modernizovat a udělat flexibilnější.
Návrhy z pera Babišovy vlády
Česká vláda navrhuje mimo jiné zastropovat cenu povolenky na 30 eurech, tedy méně než polovině aktuální ceny, případně vyjmout do roku 2034 ze zpoplatnění energeticky náročný průmysl. Systém ETS 2 by chtěla odložit až za rok 2030.
„Evropa si konečně začíná uvědomovat, že jí nejenomže ujíždí, ale ujel v mnoha oblastech vlak. Dochází skutečně k revizi, pro nás je to velmi dobrá zpráva,“ soudí prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.
Podle Jiřího Koželouha z Hnutí DUHA je problém v tom, že Česko málo využívá možnosti, které mu systém dává, pro dekarbonizaci a snižování závislosti na fosilních palivech. „Má z něho obrovské příjmy,“ upozornil Koželouh.
Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) se změny projeví až po roce 2030 – a je škoda, že se neřeší jednotná uhlíková daň. Ani strop 30 eur podle něj nevznikne. „Nemá kromě Maďarska a slabé podpory Slovenska vůbec žádnou odezvu, myslím si, že by Česko mělo hledat řešení především s velkými státy, jako je Německo, Francie nebo Itálie,“ podotkl Hladík.
Problém je podle kabinetu i to, že povolenky jsou tržním mechanismem. Na tom ale Komise nic měnit nehodlá. I podle vládního zmocněnce tak bude zastropování ceny povolenky složité.
„Důchodové fondy Německa do toho třeba investovaly obrovské peníze a tak dále, tak prakticky není možné tak velkého hráče, jako je třeba Německo, přesvědčit, aby do toho šel s námi. Proto si myslím, že spíše bude cesta vyjmout náš těžký průmysl z toho systému,“ myslí si Turek.
Rozpolcená Unie
Revizi emisního obchodování žádá s Českem dohromady deset zemí včetně Itálie. Osm jiných včetně Nizozemska, Švédska nebo Španělska ho ale považuje za základ unijní klimatické politiky a žádá Komisi, ať ho neoslabuje.
Česko taky patří ke skupině, která tlačí na co nejrychlejší revizi systému – už teď na jaře. Evropská komise ale spolu s prvním opatřením oznámila, že komplexní návrh změn představí v červenci.