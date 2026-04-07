Rozpolcená EU řeší úpravy systému emisního obchodování


před 50 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Změny systému emisního obchodování v EU
Zdroj: ČT24

Systém emisního obchodování v Unii čeká po dvou dekádách revize. Víc povolenek má zůstávat v rezervě, což má zvýšit stabilitu a předvídatelnost cen. S komplexním návrhem by měla Evropská komise přijít v létě. Na změny tlačí deset států včetně Česka, další jsou ale proti.

Začalo to loni snahou upravit systém, který má za dva roky zatížit fosilní paliva ve vytápění a silniční dopravě, současná debata jde ale dál. Změny čekají i systém, který už dvacet let zpoplatňuje uhlík ve velké energetice a těžkém průmyslu.

„Problém je, že Evropská unie má emisní povolenky úplně nejdražší na světě a nezohledňují jednotlivé státy,“ prohlásil vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (nestr. za Motoristy).

Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové systém emisního obchodování funguje – je však potřeba ho modernizovat a udělat flexibilnější.

Návrhy z pera Babišovy vlády

Česká vláda navrhuje mimo jiné zastropovat cenu povolenky na 30 eurech, tedy méně než polovině aktuální ceny, případně vyjmout do roku 2034 ze zpoplatnění energeticky náročný průmysl. Systém ETS 2 by chtěla odložit až za rok 2030.

Vláda odmítla emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt
Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) přicházejí na jednání vlády

„Evropa si konečně začíná uvědomovat, že jí nejenomže ujíždí, ale ujel v mnoha oblastech vlak. Dochází skutečně k revizi, pro nás je to velmi dobrá zpráva,“ soudí prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

Podle Jiřího Koželouha z Hnutí DUHA je problém v tom, že Česko málo využívá možnosti, které mu systém dává, pro dekarbonizaci a snižování závislosti na fosilních palivech. „Má z něho obrovské příjmy,“ upozornil Koželouh.

Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) se změny projeví až po roce 2030 – a je škoda, že se neřeší jednotná uhlíková daň. Ani strop 30 eur podle něj nevznikne. „Nemá kromě Maďarska a slabé podpory Slovenska vůbec žádnou odezvu, myslím si, že by Česko mělo hledat řešení především s velkými státy, jako je Německo, Francie nebo Itálie,“ podotkl Hladík.

Analýza: ETS 2 na domácnosti dopadne v řádu stokorun, pomoci mohou kompenzace
Ilustrační snímek

Problém je podle kabinetu i to, že povolenky jsou tržním mechanismem. Na tom ale Komise nic měnit nehodlá. I podle vládního zmocněnce tak bude zastropování ceny povolenky složité.

„Důchodové fondy Německa do toho třeba investovaly obrovské peníze a tak dále, tak prakticky není možné tak velkého hráče, jako je třeba Německo, přesvědčit, aby do toho šel s námi. Proto si myslím, že spíše bude cesta vyjmout náš těžký průmysl z toho systému,“ myslí si Turek.

Senátoři odmítli zavedení systému obchodování s emisními povolenkami ETS 2
Ilustrační foto

Rozpolcená Unie

Revizi emisního obchodování žádá s Českem dohromady deset zemí včetně Itálie. Osm jiných včetně Nizozemska, Švédska nebo Španělska ho ale považuje za základ unijní klimatické politiky a žádá Komisi, ať ho neoslabuje.

Česko taky patří ke skupině, která tlačí na co nejrychlejší revizi systému – už teď na jaře. Evropská komise ale spolu s prvním opatřením oznámila, že komplexní návrh změn představí v červenci.

EK navrhla změnu systému emisních povolenek, zůstanou v rezervě
Unijní vlajka před sídlem Evropské komise

Výběr redakce

Podvodníci na telefonu letos připravili lidi už o skoro čtvrt miliardy

Podvodníci na telefonu letos připravili lidi už o skoro čtvrt miliardy

před 20 mminutami
Rozpolcená EU řeší úpravy systému emisního obchodování

Rozpolcená EU řeší úpravy systému emisního obchodování

před 50 mminutami
Mise Artemis překonala rekordní vzdálenost lidí od Země

Mise Artemis překonala rekordní vzdálenost lidí od Země

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Trump: Při záchranné misi v Íránu použily USA více než 170 letounů a helikoptér

Trump: Při záchranné misi v Íránu použily USA více než 170 letounů a helikoptér

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Orbán viní Ukrajinu za výbušniny nalezené v Srbsku. Opozice mluví o záměrné propagaci

Orbán viní Ukrajinu za výbušniny nalezené v Srbsku. Opozice mluví o záměrné propagaci

před 10 hhodinami
Zavřené obchody během svátků. Možností nakoupit ale přibývá

VideoZavřené obchody během svátků. Možností nakoupit ale přibývá

před 10 hhodinami
Dražší paliva i asfalt mohou ovlivnit a zpozdit dopravní stavby

Dražší paliva i asfalt mohou ovlivnit a zpozdit dopravní stavby

před 10 hhodinami
Agentura AP propustí až pět procent zaměstnanců, píše Reuters

Agentura AP propustí až pět procent zaměstnanců, píše Reuters

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Podvodníci na telefonu letos připravili lidi už o skoro čtvrt miliardy

Lidé už letos přišli kvůli podvodným telefonátům o téměř čtvrt miliardy korun. Zloději vydávající se za bankéře nebo policisty přesvědčí oběti, aby převedly své úspory na jiný účet. Výjimkou nejsou ani milionové sumy.
před 20 mminutami

Rozpolcená EU řeší úpravy systému emisního obchodování

Systém emisního obchodování v Unii čeká po dvou dekádách revize. Víc povolenek má zůstávat v rezervě, což má zvýšit stabilitu a předvídatelnost cen. S komplexním návrhem by měla Evropská komise přijít v létě. Na změny tlačí deset států včetně Česka, další jsou ale proti.
před 50 mminutami

Ministerstvo financí poprvé zveřejní maximální ceny paliv na další den

Ministerstvo financí v úterý poprvé zveřejní maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám paliv. Dalšími kroky jsou zastropování marží distributorů pohonných hmot a snížení spotřební daně na naftu. Ceny paliv od začátku března výrazně zvyšuje konflikt na Blízkém východě.
před 3 hhodinami

VideoZavřené obchody během svátků. Možností nakoupit ale přibývá

Velikonoční pondělí bylo zavíracím dnem pro obchody nad 200 metrů čtverečních. Možností, kde nakoupit, ale přibývá. A lidé je ve velkém využívají. Prodeje ve srovnání s běžnými dny rostou až o desítky procent. Jako obchod fungují například čerpací stanice, lidé si také nechávají potraviny dovážet z on-line obchodů. Velký rozvoj zažívají prodejny s možností bezobslužného provozu. Počet podobných prodejen by se letos mohl přiblížit ke dvěma stům. Dalším dnem, kdy si lidé v obchodech s plochou nad 200 metrů čtverečních nenakoupí, bude 8. květen.
před 10 hhodinami

Dražší paliva i asfalt mohou ovlivnit a zpozdit dopravní stavby

Firmy budující dopravní infrastrukturu jsou v nejistotě. Kvůli dopadům války na Blízkém východě dostává Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) od zhotovitelů napříč projekty upozornění, že současná situace je těžko předvídatelná. Stavební společnosti hlásí výrazné zdražování paliv i asfaltu. U klíčové suroviny navíc panují obavy z možného nedostatku. Podle ŘSD by to mohlo stavby prodražit i zpozdit.
před 10 hhodinami

Agentura AP propustí až pět procent zaměstnanců, píše Reuters

Americká tisková agentura Associated Press (AP) propustí až pět procent zaměstnanců v globálním zpravodajství. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na interní memorandum, které zaměstnancům AP rozeslala šéfredaktorka a viceprezidentka Julie Paceová.
před 11 hhodinami

Izrael udeřil na íránský petrochemický komplex Jižní Pars

Izraelské letectvo zaútočilo na íránský petrochemický komplex Jižní Pars v Asalúji. Podle agentury AP to uvedl izraelský ministr obrany Jisra'el Kac. Podle íránské agentury Tasním nebylo petrochemické zařízení zasaženo, ale je bez přívodu proudu. Íránské revoluční gardy tvrdí, že zaútočily na americkou výsadkovou loď USS Tripoli (LHA-7) a donutily ji k ústupu směrem do jižního Indického oceánu, uvedla agentura Reuters.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Nafta je v Česku nejdražší za čtyři roky, benzin za skoro 3,5 roku

Nafta je v tuzemsku nyní nejdražší za více než čtyři roky a benzin za skoro 3,5 roku. Za uplynulý týden nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil o čtrnáct haléřů na 41,63 koruny za litr a nafta o 34 haléřů na 48,39 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Ceny rostou kvůli zdražování ropy od doby, kdy Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě napadl okolní země.
před 17 hhodinami
Načítání...