11. 2. 2026
Pozice české vlády k setkání vedoucích představitelů Evropské unie představil ve středu před senátory ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Hovořil také o vztazích s USA. Senát má na programu i délku platnosti jednodenních dálničních známek. Senátoři z klubu hnutí ANO chtějí tuto platnost změnit tak, aby byla 24 hodin od jejího zakoupení, nejen do půlnoci příslušného dne jako dosud.

„Musíme se víc držet pohromadě a být schopní se domluvit na opatřeních, která budou platit po celé Evropě,“ prohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Dodal, že v pozicích české vlády mu mimo jiné chybí požadavek na vytvoření jednotného kapitálového trhu. Diskuze v Senátu se dotkla i vztahů se Spojenými státy americkými.

„Podporujeme silné transatlantické vztahy. Někteří nám je dokonce vyčítají, ale já jsem přesvědčen, že jak z pohledu bezpečnosti, tak z pohledu obchodu je to nezbytně nutné,“ prohlásil Havlíček. Dodal, že chce posilovat vztahy mezi Evropou a USA i mezi Českem a USA. 

Havlíček připomněl, že Česko dostalo pozvánku do Rady pro mír, kterou založil americký prezident Donald Trump. Ministerstvo zahraničí podle šéfa resortu průmyslu a obchodu zpracovává analýzu dopadů případného českého členství.

Senátoři plánují jednat o dálničních známkách

Změnu platnosti jednodenních dálničních známek by chtěli senátoři z ANO prosadit v novele o pozemních komunikacích, kterou by horní parlamentní komora mohla začít projednávat příští týden. Ministerstvo dopravy dříve podobné snahy odmítalo kvůli nastavení systému kontroly platnosti známek.

Horní parlamentní komora bude rozhodovat také o návrhu skupiny sedmnácti senátorů ze čtyř frakcí, která chce uzákonit možnost, aby lékaři nemuseli udržovat nevyléčitelně nemocného pacienta při životě za každou cenu. Navrhla kvůli tomu upravit v zákoně o zdravotních službách pravidla paliativní péče a definici neadekvátní léčby.

Senát má rovněž volit druhého místopředsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jediným kandidátem je šéf jeho sekce pro dozor nad kontrolami a správními řízeními Josef Mička. Koncem loňského roku horní parlamentní komora jako místopředsedu úřadu opětovně schválila Petra Jägera. Většinu programu únorové schůze budou tvořit návrhy nařízení EU.

Macinka na jednání chybí

Senát se ve středu nebude zabývat odkladem zavedení emisních povolenek ETS2, neboť ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka, který z pověření vede i ministerstvo životního prostředí, se z jednání horní parlamentní komory omluvil.

„Pan ministr dvou ministerstev buď nezvládá tuto práci, protože nechodí k nám do Senátu, anebo Senát ignoruje tak jako pana prezidenta,“ prohlásil předseda senátorského klubu Starostů Jan Sobotka. Podle něj se Macinka zřejmě „vysiluje psaním nočních SMS zpráv a nechodí do práce“.

Sobotka tak připomněl roztržku mezi hlavou státu Petrem Pavlem a Macinkou kvůli tomu, že Hrad odmítá jmenovat poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. To vyústilo v Macinkovo prohlášení, že on i ministerstvo zahraničí budou prezidenta ignorovat.

Macinka, který byl ve středu ráno na jednání Poslanecké sněmovny, se z jednání Senátu omluvil v úterý večer, a to i z projednávání zprávy o stavu životního prostředí v České republice. O zprávě a emisních povolenkách bude Senát jednat zřejmě v březnu.

