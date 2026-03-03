Akademický senát KTF UK zvolil Dvořáčka kandidátem na děkana

Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK) v úterý zvolil kandidátem na děkana církevního právníka Jiřího Dvořáčka. Pro bylo osm z devíti přítomných senátorů. Jeho protikandidát Jaroslav Brož z volby odstoupil. Vyjádřil překvapení nad tím, že volební zasedání nebylo zrušeno vzhledem k odkladnému účinku, který v únoru přiznal Brožově stížnosti Nejvyšší správní soud (NSS). Ten pozastavil účinek rozhodnutí bývalé rektorky UK Mileny Králíčkové o odvolání Brože z funkce děkana z loňského února.
Podle fakultního akademického senátu nezakládá usnesení NSS překážku konání úterní volby. Volba podle něj představuje výkon zákonem zaručené akademické samosprávy a nezakládá možnost takzvaného dvojvládí. „Případné jmenování zvoleného kandidáta rektorem UK může nastat až po skončení řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem,“ usnesl se senát.