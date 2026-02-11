Babiš chce v Paříži mluvit s Macronem o energetice a emisních povolenkách


Český premiér Andrej Babiš (ANO) se ve středu v Paříži setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Podle francouzského velvyslanectví v Česku bude Macron chtít s Babišem hovořit například o podpoře Ukrajiny či o zvyšování obranných výdajů v souvislosti se závazky vůči Severoatlantické alianci (NATO).

Tématem schůzky, která se uskuteční ve středu večer, před čtvrtečním neformálním summitem EU, má být i konkurenceschopnost Evropské unie nebo postoj české vlády k Radě míru, kterou založil americký prezident Donald Trump.

Odpoledne Babiš navštíví onkologický ústav Gustave Roussy ve Villejuif u Paříže a ve 20:30 se setká s Macronem.

Babiš chce v Paříži mluvit s Macronem o energetice a emisních povolenkách

