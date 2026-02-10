Babiš, Fico a Stocker chtějí na summitu EU mluvit o drahých energiích


Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) rokoval se slovenským protějškem Robertem Ficem (Smer) a rakouským kancléřem Christianem Stockerem. V úterý se nejprve dopoledne sešel se Stockerem ve Vídni a následně oba zamířili do Bratislavy na jednání v takzvaném Slavkovském formátu. Podle Fica se trojice státníků shodla, že EU nemůže konkurovat zejména v cenách elektřiny. Toto chce artikulovat směrem k Evropské komisi i na nadcházejícím neformálním summitu EU. Babiš zkritizoval emisní povolenky.

Fico konstatoval, že slovenské vládě záleží na budoucnosti EU. „Ale pokud nám na něčem záleží, máme povinnost i být upřímní,“ sdělil s tím, že se obává o konkurenceschopnost sedmadvacítky. „Za tento stav si můžeme sami, protože jsme si nastavili nerealistické klimatické cíle,“ uvedl. Podle něj způsobují to, že ostatní země světa Unii „předbíhají“.

EU je podle něj slabá i v ohledu zahraniční politiky. Shledal, že existují témata, která členské státy rozdělují. „Jsme slabí i proto, že nám chybí politický lídr,“ kritizoval dál. Na neformálním summitu chce hovořit o vysokých cenách energií.

„Když se zasadíme o naši společnou věc, dosáhneme toho lépe, než kdybychom každý jednali na vlastní pěst,“ řekl rakouský kancléř. Jeho země je podle něj obecně proti kritice klimatických cílů, avšak transformace je možná jedině, pokud se daří ekonomice, míní.

Europarlament schválil odklad ETS 2 na rok 2028
Evropský parlament

Podle Stockera je zásadní v EU nejen o potřebných krocích diskutovat, ale přijímat opatření. O Green Dealu hovořil jako o špatném směřování.

Český předseda vlády na tiskové konferenci kritizoval systém ETS 2 a uvedl, že okamžitým řešením energií je zrušení příslušné směrnice. „Pro mě, a na tom jsme se domluvili, je jen začátek iniciativy. Musíme bojovat a získávat spojence. Návrhů je strašně moc, ale řešení je jednoduché,“ řekl.

Babiš přístup ke konkurenceschopnosti přirovnal ke „slabému“ řešení nelegální migrace. Brusel podle něj „stále vymýšlí nějaké nesmysly“. Jako příklad jmenoval budoucí zákaz aut se spalovacím motorem. „O budoucnosti Evropy má rozhodovat Rada. Tam jsou zvolení lidé,“ dodal, ačkoliv legitimita Evropské komise i Evropského parlamentu vychází z voleb.

Babiš ve Vídni

Po jednání s kancléřem ve Vídni Babiš sdělil, že Česko i Rakousko mají v otázce konkurenceschopnosti Evropy shodný názor. „Minulá rozhodnutí (EU) škodí evropskému průmyslu. Je důležité, aby se něco stalo,“ komentoval.

Babiš také poukázal na podle něj vysoké ceny emisních povolenek a tvrdil, že se staly předmětem spekulací. „Vydělávají na tom spekulanti. To se musí změnit, pokud chceme, aby evropský průmysl přežil,“ zdůraznil.

„Nejnaléhavější jsou ceny energií, žádné jiné téma se netýká tolika členských států,“ doplnil Stocker.

Babiš i Stocker též komentovali potírání nelegální migrace, přičemž v názoru na to se shodli. Podle Babiše soud nemůže rozhodnout, že právo migranta je větší než právo Evropanů na bezpečnost. Stocker míní, že je třeba vracet ty migranty, kteří přišli v evropském bloku o ochranu.

Babiš jednal s Meloniovou o konkurenceschopnosti či migraci
Premiér Andrej Babiš (ANO) s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou v Římě

Rakouský kancléř poukázal na význam spolupráce Prahy a Vídně například v hospodářské oblasti, ale i na rozvoj vzájemného cestovního ruchu. „Dobré vztahy umožňují hovořit o tématu, kde nejsme stejného názoru. Téma jaderné energie je v obou zemích viděno jinak. Nepovažujeme atomovou energii za bezpečný zdroj,“ prohlásil.

Babiš v reakci poznamenal, že tuzemsko nemá takové energetické zdroje jako Rakousko a je proto odkázáno na jadernou energii. Připomněl také, že Česko dodávkami do sousední země pokrývá třináct procent její spotřeby elektřiny.

Babiš po jednání ve Vídni navštívil školu českého Školského spolku Komenský, kde se zúčastnil kulturní akce, kterou připravily děti. Ty vyzval, aby se učily cizí jazyky.

