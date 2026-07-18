Zájem o sdílené vozy roste, často nahrazují druhé auto v domácnosti


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24

Sdílené vozy v Česku využívají nejen lidé, kteří auto potřebují jen občas. Podle Asociace českého carsharingu jich v zemi v roce 2026 jezdí již 2149, v roce 2014 jich bylo pouze 30. Podle oslovených provozovatelů služeb se stávají alternativou druhého vozu v domácnosti a zároveň umožňují mladým lidem odložit koupi vlastního automobilu. Někteří řidiči je využívají také na víkendové cesty nebo dovolené.

„Bydlíme na Letné a držet si tady dvě auta nám nedává smysl, hlavně kvůli parkování. Po městě většinou jezdím MHD, ale když potřebuji za klientem mimo centrum nebo kousek za Prahu, půjčím si sdílené auto. Naše vlastní auto využívá hlavně partnerka, protože vozí děti na kroužky a jezdí s ním do práce,“ řekl ČT Pavel Kříž z Prahy.

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Podle oslovených carsharingových společností využívají rodiny sdílená auta stále častěji. „Silnou základnu tvoří zákazníci ve věku 30 až 50 let, typicky rodiny zvažující, zda opravdu potřebují druhé auto v garáži, nebo lidé, kteří auto využijí jen příležitostně, třeba na výlet, nákup nábytku nebo cestu na letiště,“ uvedl generální manažer Bolt Drive pro ČR Patrik Piščák.

Trend potvrzuje i Šimon Antropius ze společnosti Anytime. „Starší generace (30+ let) již auto zpravidla vlastní a carsharingové auto využívají jako druhé,“ uvedl. O sdílená auta je podle něj letos výrazně vyšší zájem než loni. „Oproti roku 2025 evidujeme nárůst jízd i zákazníků o asi 40 procent,“ poznamenal.

Sdílení auta jako přirozený standard

Podle oslovených společností tvoří stále větší část zákazníků i lidé do 30 let, kteří koupi vlastního auta vědomě odkládají, nebo se bez něj obejdou úplně. „Nejezdím každý den a zároveň nemám úplně peníze na pořízení auta,“ popisuje devatenáctiletá Beáta Čiverná. Sdílené auto využívá jednou až dvakrát týdně i jednadvacetiletý Hristofor Velikov Hristoforov. Oceňuje například to, že nemusí platit dálniční známku ani pojištění. „Servis a opravy hradí firma a většinou nemusím řešit ani palivo,“ dodal. U krátkodobého sdílení zákazníci zpravidla neplatí palivo ze svého, doplňuje se prostřednictvím tankovacích karet umístěných přímo ve vozech.

„Tato generace vnímá sdílenou mobilitu jako přirozený standard, nikoliv jako kompromis. A to je pro města jako Praha jednoznačně pozitivní zpráva,“ poznamenal Patrik Piščák z Bolt Drive. Kateřina Mikšovská ze společnosti Louda Auto, která provozuje CAR4WAY, uvádí, že obecně dlouhodobě pozorují rostoucí zájem o carsharing jako flexibilní alternativu k vlastnictví auta. „Carsharing stále více oslovuje lidi, kteří nechtějí nést náklady a starosti spojené s vlastnictvím vlastního auta, mezi něž patří servis, pojištění, přezouvání pneumatik nebo parkování,“ říká.

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Auto na víkend

S rostoucím zájmem se mění také způsob využívání sdílených aut. Během pracovního týdne lidé využívají vozy hlavně na kratší cesty po městě, nákupy či cestu s dětmi. „S blížícím se víkendem roste zájem o delší balíčky a vícedenní zápůjčky, typicky na výlety, návštěvy rodiny, cesty na chalupu nebo prodloužené víkendy,“ popisuje Kateřina Mikšovská, Communication manager Louda Auto.

Cena sdíleného auta závisí na délce výpůjčky a typu vozu. Při krátkých jízdách se ceny pohybují v řádu korun za minutu, při delším využití pak vychází zpravidla na stovky korun za několik hodin nebo nižší tisíce korun za vícedenní zápůjčku.

Carsharing i mimo Prahu

Služba se postupně rozšiřuje po Česku. Sdílená auta jsou dostupná kromě Prahy i v jiných městech a jejich okolí, například v Plzni, Kladně, Říčanech, Jihlavě, Brně, Českých Budějovicích nebo Ostravě.

Někteří provozovatelé nově umožňují vycestovat se sdíleným vozem i do okolních evropských zemí. Služba tak už nemusí sloužit jen pro každodenní cesty po městě, ale také pro delší výlety nebo dovolené bez nutnosti vlastnit vlastní automobil.

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