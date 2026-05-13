STEM: Zdražení pohonných hmot zasáhlo polovinu českých domácností


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK

Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností, přičemž desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, omezením jízd autem nebo šetřením v jiných oblastech. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM, který se konal od 22. do 30. dubna a účastnilo se ho 1315 lidí.

Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Aktuálně se průměrná cena benzinu i nafty pohybuje těsně pod 43 korunami za litr.

Uskrovnit se kvůli zdražování paliv muselo 41 procent domácností, dalších jedenáct procent už má značné potíže. Zbylých 48 procent rodin se růst cen zatím nijak nedotkl. „Dle očekávání souvisí pociťovaná úroveň dopadů zdražování nafty a benzinu do značné míry s materiálním zajištěním domácností,“ uvedla agentura. Tři čtvrtiny materiálně dobře zajištěných rodin žádné potíže zatím nezaznamenaly.

Zdražení se negativně dotklo dvou třetin uživatelů dieselových vozů. V případě domácností s benzinovými auty je to 55 procent. Problémy má také třetina rodin, které vlastní auto na jiný pohon nebo nemají žádný vůz.

„Ovšem je potřeba brát v úvahu, že dotazování k této problematice proběhlo koncem dubna 2026, kdy se situace kolem růstu cen pohonných hmot nacházela v počáteční, dynamické fázi, a její dopady se tak nemusely do finanční situace domácností zatím plně promítnout,“ upozornil analytik STEM Martin Kratochvíl.

Po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě prudce rostly zejména ceny nafty. Následně se rozdíl zmírnil, aktuálně stojí litr nafty a litr benzinu v průměru zhruba stejně.

„Tento vývoj může zároveň vysvětlovat, proč uživatelé dieselových vozů hodnotí vládní opatření častěji pozitivněji než uživatelé benzinových automobilů,“ uvedla agentura. Vládní opatření zlepšují situaci podle 27 procent Čechů. Tento názor zastává 37 procent majitelů dieselových aut, 26 procent vlastníků benzinových vozů a pětina lidí s auty na jiný pohon nebo bez auta.

Více než polovina společnosti očekává, že v příštím půlroce se budou ceny zboží a služeb mírně zvyšovat. Téměř třetina pak předpokládá výrazný růst. Pouze osm procent lidí čeká stagnaci a dvě procenta zlevňování.

ŽivěSněmovna schvalování novely rozpočtových zákonů nedokončila. Řeší působnost NKÚ

Poslanci ve středu nedokončili závěrečné kolo projednávání vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Opozice ji kritizovala, obává se umožnění nekontrolovatelného zadlužování a posunu ve vztahu výkonné a zákonodárné moci. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) odmítla, že by nemyslela na další generace. „Právě naopak,“ sdělila. Dolní komora od 14. hodiny pokračuje ve druhém čtení senátní ústavní novely, která rozšiřuje prověrkovou působnost Nejvyššího kontrolního úřadu i na Českou televizi a Český rozhlas.
Nabídka ropy nepokryje poptávku, varuje IEA

Celosvětová nabídka ropy letos nedokáže pokrýt veškerou poptávku. Na vině jsou dopady války s Íránem, která narušuje produkci suroviny na Blízkém východě a její vývoz na světový trh. V pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).
Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

Čínsko-americké vztahy zažívají v poslední dekádě turbulentní časy. Příměří v celní válce uzavřené loni na podzim se může kdykoli zhroutit. Americký prezident Donald Trump proto míří do Číny, kde bude do pátku jednat se svým protějškem Si Ťin-pchingem o stabilizaci vztahů. Kromě ekonomických témat se očekává, že na přetřes přijde i čínská podpora Íránu, Tchaj-wan, umělá inteligence nebo jaderná bezpečnost.
VideoFramatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

Francouzská společnost Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci na vývoji jaderného paliva a technologií jaderné bezpečnosti. I to má přispět k postupnému odchodu od paliva z Ruska. Dodávky ruského paliva do Temelína nahradila americká společnost Westinghouse. V případě Dukovan byla podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže situace složitější, protože palivo se muselo zcela nově vyvinout – nikde na trhu nebyla nabídka paliva pro tamní typ reaktorů. Dukovany tak budou ruské palivo ještě zhruba rok a půl odebírat.
Mrazy zničily půlku úrody, škody půjdou do stamilionů, odhadují ovocnáři

Dubnové mrazy v sadech tuzemských pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun, řekl v úterý předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.
Nezaměstnanost v dubnu mírně klesla, volných míst přibylo

Nezaměstnanost v tuzemsku v dubnu klesla oproti březnu o desetinu procentního bodu na 4,9 procenta. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezonní práce. Úřady práce evidovaly 364 472 uchazečů, přibližně o osm tisíc méně než v březnu. Volných míst přibylo zhruba o tři tisíce na 94 483.
Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

Evropské nařízení o obalech, které by mělo vstoupit v účinnost letos 12. srpna, kritizují tuzemští potravináři i obchodníci jako nepromyšlené a nákladné. Svaz obchodu a cestovního ruchu a Obalový institut SYBA proto žádají, aby byla účinnost odložena. Ministerstvo životního prostředí s Evropskou komisí aktivně komunikuje, uvedl pro ČT24 resort. Ten také připravuje dokument (takzvaný non-paper) k oblasti účinnosti nařízení, pro který bude shánět podporu dalších členských zemí.
