Potřebujeme naučit mladé lidi jezdit veřejnou dopravou, míní Bednárik

Potřebujeme mladé lidi naučit jezdit veřejnou dopravou, řekl ve čtvrtečním Interview ČT24 ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v souvislosti s avizovanými slevami na jízdné od nového roku. Podle něj nejde o rozhazování peněz. Lidé bez těchto opatření budou jezdit častěji autem a spotřebovávat více paliva, míní. Vyjádřil se i k rozestavěným dálnicím. Prioritou je dle ministra dostavět dálnici D35. Pořad moderoval Jiří Václavek.
Studenti do 26 let a senioři starší 65 let mají aktuálně slevy na jízdném ve výši 50 procent. Loni stát dopravcům na kompenzacích za slevy vyplatil přes pět miliard korun.
„Nejde o to, že bychom rozdávali nebo populisticky vyhazovali peníze daňových poplatníků. Potřebujeme mladé lidi naučit jezdit veřejnou dopravou, nejde jen o vlaky,“ reagoval Bednárik na otázku, zda je rozpočtově odpovědné v současné situaci navyšovat slevy na jízdném na 75 procent, jak vláda plánuje od roku 2027.
„Kdybychom toto neudělali, tak lidé jezdí dále auty a spotřebují mnohem více paliva. Železnice je mnohem efektivnější,“ podotkl ministr s tím, že když více lidí bude jezdit vlakem, který je mnohem ekologičtější a má nižší spotřebu uhlovodíkových paliv, sníží se také podíl aut na silnicích.
Na otázku, zda zvýšení slevy na jízdném bude skutečně platit od příštího roku, Bednárik odpověděl, že to nyní na sto procent říci nemůže, protože je to otázka diskuze všech členů vlády. Ale udělal prý vše pro to, aby to 1. 1. 2027 platilo. „Je připravena legislativa, je návrh ministerstva dopravy, že tu vyhlášku chceme změnit. Ale rozpočtová odpovědnost a diskuse nad tím, jestli si to může, nebo nemůže Česko dovolit, také může přijít,“ sdělil.
Bednárik se vyjádřil i k opatřením vlády týkajícím se cen paliv. Vláda v pondělí rozhodla, že regulace marží i snížení spotřební daně z nafty budou pokračovat i v květnu. Maximální přípustná marže obchodníků s palivy ovšem od pátku vzroste o 50 haléřů na tři koruny za litr. Upraví se také systém výpočtu denního cenového stropu na benzin a naftu – nově bude vycházet z třídenního průměru velkoobchodních cen. Snížení spotřební daně zůstane beze změny.
Výzva k bezpečné jízdě
Na otázku moderátora, proč daná opatření nešla ruku v ruce s výzvou k odpovědnému chování řidičů – například, aby cestovali více veřejnou dopravou či aby jezdili pomaleji, Bednárik řekl, že před deseti dny se na videokonferenci sešli ministři dopravy z celé EU a diskutovali o opatřeních, která by mohla pomoci i edukovat občany.
„Během deseti dnů dostaneme informaci, jak si to EU představuje, co by bylo opatření, které by šlo dobře implementovat jako celek,“ avizoval a zároveň vyzval, aby lidé jezdili bezpečně.
„Jestli někdo spotřebuje deset nebo dvanáct litrů na sto kilometrů a dodržuje pravidla, tedy jezdí tak, jaká je maximální povolená rychlost, tak je to jeho osobní rozhodnutí,“ poznamenal ministr.
Bednárikovou prioritou je dostavba D35
Bednárik se vyjádřil i k rozestavěným dálnicím. V programovém prohlášení vláda slibuje dokončení dálnice D6 – tedy propojení Karlových Varů s Prahou, dále protažení dálnice D35 do Mohelnice a také začátek stavby D3 ve středních Čechách. Za svou hlavní osobní prioritu ministr označil dostavbu D35.
„To nám nejvíce pomůže,“ podotkl s tím, že Jeseníky trpí, protože tam nejsou investoři, je problém se zaměstnaností i vylidňováním kraje. V tomto ohledu nová infrastruktura pomůže, podotkl. Dokončení dálnice D6 už je podle něj hotová věc. „Držíme termíny a vypadá to, že v červnu 2027 konečně dojedeme do Karlových Varů z Prahy autem po dálnici. Karlovým Varům to neskutečným způsobem pomůže. Region tím, že neměl dálnici, hodně trpěl tak, jak trpí dneska Jeseníky,“ zdůraznil.