Potřebujeme naučit mladé lidi jezdit veřejnou dopravou, míní Bednárik


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Interview ČT24: Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD)
Zdroj: ČT24

Potřebujeme mladé lidi naučit jezdit veřejnou dopravou, řekl ve čtvrtečním Interview ČT24 ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v souvislosti s avizovanými slevami na jízdné od nového roku. Podle něj nejde o rozhazování peněz. Lidé bez těchto opatření budou jezdit častěji autem a spotřebovávat více paliva, míní. Vyjádřil se i k rozestavěným dálnicím. Prioritou je dle ministra dostavět dálnici D35. Pořad moderoval Jiří Václavek.

Studenti do 26 let a senioři starší 65 let mají aktuálně slevy na jízdném ve výši 50 procent. Loni stát dopravcům na kompenzacích za slevy vyplatil přes pět miliard korun.

„Nejde o to, že bychom rozdávali nebo populisticky vyhazovali peníze daňových poplatníků. Potřebujeme mladé lidi naučit jezdit veřejnou dopravou, nejde jen o vlaky,“ reagoval Bednárik na otázku, zda je rozpočtově odpovědné v současné situaci navyšovat slevy na jízdném na 75 procent, jak vláda plánuje od roku 2027.

„Kdybychom toto neudělali, tak lidé jezdí dále auty a spotřebují mnohem více paliva. Železnice je mnohem efektivnější,“ podotkl ministr s tím, že když více lidí bude jezdit vlakem, který je mnohem ekologičtější a má nižší spotřebu uhlovodíkových paliv, sníží se také podíl aut na silnicích.

Dražší paliva i asfalt mohou ovlivnit a zpozdit dopravní stavby
Dopravní stavba, ilustrační foto

Na otázku, zda zvýšení slevy na jízdném bude skutečně platit od příštího roku, Bednárik odpověděl, že to nyní na sto procent říci nemůže, protože je to otázka diskuze všech členů vlády. Ale udělal prý vše pro to, aby to 1. 1. 2027 platilo. „Je připravena legislativa, je návrh ministerstva dopravy, že tu vyhlášku chceme změnit. Ale rozpočtová odpovědnost a diskuse nad tím, jestli si to může, nebo nemůže Česko dovolit, také může přijít,“ sdělil.

Bednárik se vyjádřil i k opatřením vlády týkajícím se cen paliv. Vláda v pondělí rozhodla, že regulace marží i snížení spotřební daně z nafty budou pokračovat i v květnu. Maximální přípustná marže obchodníků s palivy ovšem od pátku vzroste o 50 haléřů na tři koruny za litr. Upraví se také systém výpočtu denního cenového stropu na benzin a naftu – nově bude vycházet z třídenního průměru velkoobchodních cen. Snížení spotřební daně zůstane beze změny.

Výzva k bezpečné jízdě

Na otázku moderátora, proč daná opatření nešla ruku v ruce s výzvou k odpovědnému chování řidičů – například, aby cestovali více veřejnou dopravou či aby jezdili pomaleji, Bednárik řekl, že před deseti dny se na videokonferenci sešli ministři dopravy z celé EU a diskutovali o opatřeních, která by mohla pomoci i edukovat občany.

„Během deseti dnů dostaneme informaci, jak si to EU představuje, co by bylo opatření, které by šlo dobře implementovat jako celek,“ avizoval a zároveň vyzval, aby lidé jezdili bezpečně.

„Jestli někdo spotřebuje deset nebo dvanáct litrů na sto kilometrů a dodržuje pravidla, tedy jezdí tak, jaká je maximální povolená rychlost, tak je to jeho osobní rozhodnutí,“ poznamenal ministr.

ŘSD zahájilo stavbu D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku
Zahájení stavby úseku dálnice D35 Úlibice–Hořice

Bednárikovou prioritou je dostavba D35

Bednárik se vyjádřil i k rozestavěným dálnicím. V programovém prohlášení vláda slibuje dokončení dálnice D6 – tedy propojení Karlových Varů s Prahou, dále protažení dálnice D35 do Mohelnice a také začátek stavby D3 ve středních Čechách. Za svou hlavní osobní prioritu ministr označil dostavbu D35.

Nahrávám video
90′ ČT24: Jak se budou letos v Česku stavět dálnice?
Zdroj: ČT24

„To nám nejvíce pomůže,“ podotkl s tím, že Jeseníky trpí, protože tam nejsou investoři, je problém se zaměstnaností i vylidňováním kraje. V tomto ohledu nová infrastruktura pomůže, podotkl. Dokončení dálnice D6 už je podle něj hotová věc. „Držíme termíny a vypadá to, že v červnu 2027 konečně dojedeme do Karlových Varů z Prahy autem po dálnici. Karlovým Varům to neskutečným způsobem pomůže. Region tím, že neměl dálnici, hodně trpěl tak, jak trpí dneska Jeseníky,“ zdůraznil.

Potřebujeme naučit mladé lidi jezdit veřejnou dopravou, míní Bednárik

„Toto není izolovaný případ." Británie čelí rostoucímu antisemitismu

před 1 hhodinou
„Toto není izolovaný případ.“ Británie čelí rostoucímu antisemitismu

„Toto není izolovaný případ.“ Británie čelí rostoucímu antisemitismu

před 9 hhodinami
Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Web: Česko odmítlo žádost o přelet letadla tchajwanského prezidenta. Resort to odmítá

Web: Česko odmítlo žádost o přelet letadla tchajwanského prezidenta. Resort to odmítá

před 12 hhodinami
Že chtěl útočit na Trumpa, je spekulace, tvrdí obhajoba obviněného muže

Že chtěl útočit na Trumpa, je spekulace, tvrdí obhajoba obviněného muže

před 12 hhodinami
USA zvažují snížení počtu vojáků v Německu, uvedl Trump

USA zvažují snížení počtu vojáků v Německu, uvedl Trump

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
NCOZ odložila případ Macinkových zpráv prezidentovu poradci

NCOZ odložila případ Macinkových zpráv prezidentovu poradci

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ

Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Potřebujeme naučit mladé lidi jezdit veřejnou dopravou, míní Bednárik

Potřebujeme mladé lidi naučit jezdit veřejnou dopravou, řekl ve čtvrtečním Interview ČT24 ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v souvislosti s avizovanými slevami na jízdné od nového roku. Podle něj nejde o rozhazování peněz. Lidé bez těchto opatření budou jezdit častěji autem a spotřebovávat více paliva, míní. Vyjádřil se i k rozestavěným dálnicím. Prioritou je dle ministra dostavět dálnici D35. Pořad moderoval Jiří Václavek.
před 1 hhodinou

Případ údajného obřího podvodu míří k soudu, škoda přesahuje půl miliardy

Státní zástupce obžaloval čtyři lidi z rozsáhlých investičních podvodů s kryptoměnou PlatonCoin v souvislosti s projektem Platon Life. V rozsáhlé obžalobě je viní z podvedení 2732 klientů, kterým pod příslibem výhodného zhodnocení vložených peněz způsobili škodu přes 540 milionů korun. České televizi to sdělil mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Podle dřívějších informací hrozí skupině v případě odsouzení až desetiletý pobyt za mřížemi.
před 10 hhodinami

Web: Česko odmítlo žádost o přelet letadla tchajwanského prezidenta. Resort to odmítá

Česko a Německo odmítly žádost o povolení k přeletu letadla tchajwanského prezidenta Laje Čching-tea, napsal portál TaiwanNews. Prezident měl v plánu ve dnech 22. až 26. dubna navštívit Svazijsko a poté, co povolení k přeletu zrušily tři africké země, se Tchaj-pej snažila cestu zachránit zajištěním přeletu nad evropskými státy. Oficiální návštěva ale nakonec byla zrušena, protože se nepodařilo potřebná povolení získat.
před 12 hhodinami

„Duch z Maginotovy linie.“ Občan na jihu Čech odevzdal policii pevnostní minomet

Při zbraňové amnestii odevzdal ve čtvrtek občan v Českých Budějovicích pevnostní minomet M 32 ráže 81 milimetrů. Jde o typ zbraně využívaný při obraně Francie ve druhé světové válce v Maginotově linii. Policie o odevzdání kuriózní zbraně informovala na síti X.
před 15 hhodinami

NCOZ odložila případ Macinkových zpráv prezidentovu poradci

Policie odložila prověřování textových zpráv, které zaslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) Petru Kolářovi, poradci prezidenta Petra Pavla. Usnesení dosud není pravomocné. Uvedl to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Doplnil, že více informací k věci bude možné poskytnout teprve tehdy, až rozhodnutí nabyde právní moci. Hrad vzkázal, že rozhodnutí plně respektuje.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ

Tuzemská ekonomika v letošním prvním čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,1 procenta. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,2 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici růst HDP očekávali.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Ministryně Mrázová odmítla výzvy k rezignaci, předpisy prý neporušila

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) odmítla opoziční výzvy k rezignaci. Tvrdí, že nikdy nepřekročila zákonné hranice a nezneužila politickou funkci ve svůj vlastní prospěch. Informace serveru Seznam Zprávy o obecním bytě či stavbách na pozemku v rozporu s územním plánem města pokládá za „vytržené z kontextu“. Její rezignaci požadují opoziční Piráti, STAN a TOP 09. Vytýkají jí i manažerská pochybení u přípravy stavebního zákona.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Při čarodějnicích nabádají hasiči k opatrnosti. Sucho zvýšilo riziko šíření požárů

Na mnoha místech Česka se během posledního dubnového večera rozhoří ohně při tradičním pálení čarodějnic. Velmi suché počasí ale zvyšuje riziko šíření požárů prakticky na celém území republiky. Meteorologové sice na čtvrtek výstrahu nevyhlásili, podle mapy požárního rizika však panují rizikové podmínky na většině území Česka s výjimkou části pohraničních hor. Hasiči proto nabádají při pálení ohňů k velké opatrnosti.
před 19 hhodinami
Načítání...