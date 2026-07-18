Kouř z kanadských požárů dusí USA, Trump hrozí cly

Americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením nových cel na Kanadu poté, co se kouř ze stovek tamních lesních požárů rozšířil do USA a města včetně New Yorku zahalil kouř. Výstraha platí pro více než sto milionů Američanů. Kanadský premiér Mark Carney zdůraznil, že odpovědnost za boj proti změnám klimatu nesou obě země.
„Jedná se o úmyslnou nedbalost, která se stává každoročním jevem a stojí Spojené státy miliardy dolarů, takže náklady na toto znečištění musí být nutně připočteny k clům, která Kanada v současné době platí,“ řekl Trump. Zároveň uvedl, že bude s Carneym telefonicky jednat o tom, jaká opatření Ottawa plánuje přijmout.
V Kanadě k pátku hořelo více než 888 aktivních požárů, uvedl Kanadský informační systém pro lesní požáry (CWFIS). Většina z nich není pod kontrolou. Podle CWFIS oheň sežehl už téměř tři miliony hektarů půdy. Dopad je dalekosáhlý, kouř se z Kanady dostal nad americké státy včetně Minnesoty, Michiganu, Pensylvánie, Ohia a New Yorku.
Úřady ve velké části regionu postiženého kouřem vydaly výstrahy před nebezpečně znečištěným ovzduším, což vedlo k rušení řady akcí, jež se měly konat pod širým nebem.
V Detroitu ve státě Michigan byla v pátek kvalita vzduchu podle švýcarské platformy IQAir nejhorší na světě. Následovala města Chicago, Washington a New York. „Sledovala jsem index kvality ovzduší a když se podíváte po celé zemi, kde je to červené a kde zelené. Je to opravdu znepokojivé,“ podotkla obyvatelka Washingtonu Amy Brandweinová.
Organizátoři mistrovství světa ve fotbale „pozorně sledují“ kouř z požárů, uvedl podle agentury AFP americký představitel. Finále, na kterém se utká Argentina se Španělskem, se bude konat v neděli v East Rutherfordu ve státě New Jersey, nedaleko města New York.
Republikáni hrozí zásahem
Američtí republikánští kongresmani z Michiganu John James, John Moolenaar, Jack Bergman a Lisa McClainová v dopise Ottawě vzkázali, že jejich trpělivost je u konce. Varovali, že pokud Kanada nezakročí, USA by mohly zvážit přímé zapojení do přeshraniční ochrany před lesními požáry a hašení požárů. „Plíce Američanů rok od roku platí za nečinnost Kanady,“ uvedli zákonodárci.
Kanada se podle nich dostatečně nevěnuje problémům, jako jsou „nedostatečné investice do prořezávání lesů, omezování hořlavého materiálu, řízené pálení, spolu s nedostatečným potíráním žhářství“.
Ottawa kritiku odmítá. „Změna klimatu je odpovědnost všech, skutečně všech, včetně Spojených států,“ řekl ve čtvrtek na tiskové konferenci Carney v reakci na kritiku ze strany amerických kongresmanů.
Premiér nejhůře zasažené kanadské provincie Ontario Doug Ford se mezitím ohradil proti výtkám k tomu, jak jeho úřad bojuje s požáry. S ohněm se podle něj potýká 150 hasičských sborů. „Vynaložíme na to tolik prostředků, kolik bude potřeba,“ řekl.
Premiér Ontaria chce pomoc od guvernérů z Minnesoty a Massachusetts. „Požádal jsem o letadla shazující vodu. Nemyslím si, že je mají k dispozici. Požádal jsem o hasiče, o cokoliv co mohou poslat,“ uvedl Ford.
Výzva, která nezná hranic
Na otázku, zda by Ottawa mohla dělat více pro omezení lesních požárů, a tím pádem i souvisejícího kouře, však odborníci z obou zemí BBC už dříve sdělili, že odpověď v zásadě zní, že ne. „Dokud se jako globální společnost nevypořádáme se změnami klimatu způsobenými člověkem, budeme se s tímto problémem potýkat,“ konstatoval Mike Flannigan, odborník na krizové řízení a požární vědu z Thompson Rivers University v Britské Kolumbii.
Kanada pracuje na prevenci lesních požárů a investovala přibližně 8,5 miliardy amerických dolarů (skoro 180 miliard korun) do udržitelnosti lesů a prevence požárů, upozornila kanadská poslankyně Eleanor Olszewská. „Toto je výzva, která nezná hranic, a Kanada pracuje rychle, aby zajistila bezpečnost lidí,“ dodala.
Vztahy mezi USA a Kanadou byly v posledním roce občas napjaté, zejména kvůli obchodním záležitostem a náznakům šéfa Bílého domu, že by chtěl ze sousední země udělat další stát USA. Trump loni uvalil na Kanadu cla a obě země dosud nedosáhly obchodní dohody, poznamenal server BBC News.