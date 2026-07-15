V Kanadě zuří přes 830 požárů, Toronto špatnou kvalitou vzduchu předstihlo Dillí


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

V Kanadě zuří více než 830 lesních požárů. S nejvydatnějšími z nich se potýká provincie Ontario, kde oheň pohlcuje husté lesy a uvolňuje do ovzduší obrovské množství kouře. Toronto ve středu obsadilo první příčku v globálním žebříčku velkých měst s nejvíce znečištěným ovzduším, který sestavuje švýcarský portál IQAir. Vítr žene hustý kouř z Kanady do USA, což bude od středy až do konce týdne znamenat nebezpečné zhoršení kvality vzduchu pro miliony Američanů na středozápadě a severovýchodě země. Píší o tom média.

Toronto ve středu špatnou kvalitou ovzduší podle IQAir předčilo konžskou metropoli Kinshasa a indické Dillí. Kanadská meteorologická služba vydala oranžové varování před zhoršenou kvalitou ovzduší v Torontu v důsledku kouře z lesních požárů na severozápadě Ontaria a doporučila obyvatelům omezit pobyt venku, uvedla stanice CBC. Stav by mohl trvat do pátku. Se špatnou kvalitou vzduchu a sníženou viditelností se potýká velká část jižního Ontaria.

Video natočené uvnitř vlaku železniční společnosti Canadian National (CN), který zachvátily oranžové plameny poblíž města Armstrong v Ontariu, se stalo virálním hitem internetu. CN podle agentury Reuters uvedla, že kvůli požárům pozastavila železniční provoz v oblasti. Její zaměstnanci a obyvatelé Armstrongu odtud byli evakuováni v pondělí večer.

Kouř z lesních požárů ze severní Kanady se v posledních letech šíří do rozsáhlých oblastí Spojených států. To vede úřady k vydávání zdravotních varování, zejména pro kojence a seniory, kteří jsou vůči kouřovým částicím citlivější.

Hustý kouř ve středu ráno místního času podle stanice ABC News zahalil města Duluth v Minnesotě a Marquette v Michiganu. Extrémní kouř se rozprostřel nad severním Wisconsinem. Podobné podmínky se očekávaly ve státě New York a v oblasti Nová Anglie. Do západu slunce by se podle předpovědi mohl kouř rozšířit od Buffala až po města New York a Filadelfie.

Více než desítka lesních požárů vypukla také na severu státu Minnesota u hranic s Kanadou.

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