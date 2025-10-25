Vznikající vláda chce změny ve valorizaci důchodů i věku odchodu do penze


Lednová valorizace penzí vyjde stát podle odhadů na více než dvaadvacet miliard korun. Vyplývá to z dat, která má ČT k dispozici. Podle zástupců vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů půjde o poslední navýšení dle současných pravidel, kdy se započítává inflace a třetina růstu reálných mezd. Příště to má být jako v minulosti polovina růstu reálných mezd. Vláda chce také upravit věk odchodu do penze i předčasné důchody u náročných profesí.

Současnou úpravu automatického navyšování penzí schválil v rámci důchodové reformy kabinet Petra Fialy (ODS). Změnu zdůvodňoval udržitelností celého systému. Seniorům nyní důchody rostou každý rok o inflaci a třetinu růstu reálných mezd.

Nově vznikající koalice plánuje návrat k dřívějšímu systému, kdy se valorizace zvyšovala o polovinu růstu reálných mezd. „Ano, bude to od roku 2027, protože to bychom jinak nestihli zákonem. My jsme měli program a ten budeme plnit,“ uvedl předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) upozornil, že kvalita života seniorů nezáleží pouze na výši důchodů. „Je odvislá i od toho, jak kvalitní sociální a zdravotní službu jim dokážeme zajistit,“ dodal.

Budoucí kabinet chce zastropování opět na 65 let

Důchodů se týká také další z mála návrhů, u kterých zástupci ANO, SPD a Motoristů oznámili shodu. Chtějí prosadit, aby do penze lidé odcházeli nejpozději v šedesáti pěti letech. Stávající vláda před tímto krokem varuje a argumentuje rozpočtovými dopady. Současná reforma počítá s postupným navyšováním odchodu o měsíc ročně až do 67 let.

„Určitě na tom shoda je a já si myslím, že to je důležitý bod,“ řekl otázce snížení věku předseda SPD Tomio Okamura. Podle šéfa poslaneckého klubu Motoristů Borise Šťastného prodlužování věku odchodu do důchodu neodpovídá zdravotní situaci populace. „Lidé se nedožívají takového věku ve zdraví. V Česku se dožíváme ve zdraví jednašedesáti let, zatímco třeba v severských zemích je to sedmdesát let,“ uvedl.

Právě navyšování věku mělo mít ze schválené reformy největší pozitivní dopad na penzijní systém. Národní rozpočtová rada počítala s postupným zlepšením až o dvě procenta HDP. Při aktuální predikci jde o bezmála sto osmdesát miliard korun.

Jurečka upozornil, že zrušení této části reformy by tak znamenalo zásah do státního rozpočtu. „Ať nám vláda řekne, kde na to ty peníze vezme. Nebo také musí dodat a říct: ano, jde to na vrub budoucího dluhu,“ uvedl s tím, že mu to „přijde nezodpovědné“.

Na stole je i řešení předčasné penze u náročných profesí

Nová sněmovna se bude také nejspíš zabývat otázkou předčasného důchodu pro lidi pracující v náročných profesí. V minulém volebním období získali nárok na předčasný důchod bez krácení lidé s nejtěžšími pracovními podmínkami, a to například v hluku, prachu či extrémních teplotách. Hnutí ANO chce seznam těchto profesí rozšířit.

Musíme se domluvit, které skupiny do toho systému náročných profesí ještě pustíme, protože je ostuda této vlády, že to zúžila pouze na čtrnáct tisíc občanů, uvedl poslanec Aleš Juchelka (ANO).

Například Piráti na půdě končící sněmovny dle nové předsedkyně klubu Olgy Richterové podporovali původní vládní verzi připravenou odborníky, která „se opírala o zdravotní dopady těch nejnáročnějších profesí a kde nějakých sto dvacet tisíc lidí mělo mít nárok na nekrácený předčasný důchod“.

„My jsme za Starosty usilovali o to, abychom podchytili tu třetí kategorii náročnosti profesí. To se nám podařilo. V koaliční shodě jsme schválili příspěvek zaměstnavatele,“ uvedla místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Pavla Pivoňka Vaňková.

