Důchodový účet se vrátí do plusových hodnot poprvé od roku 2019. Stát podle prvního návrhu státního rozpočtu na příští rok vybere na penze o deset miliard víc, než za ně vyplatí, spočítala Česká televize. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvádí několik důvodů: mzdy porostou rychleji než důchody, platí přísnější podmínky pro předčasné penze a nezaměstnanost zůstává nízká.
Důchodový účet má být příští rok v plusu
V průměru o 668 korun měsíčně navíc dostanou přes dva miliony tři sta tisíc důchodců. Přesto by měl důchodový účet podle ministra práce po sedmi letech skončit v plusu. „V tom příštím roce jsou odhady mezi osmi a deseti miliardami korun na důchodovém pojištění v plusu. Už dnes se nám tam promítají ty parametry jak valorizací, tak s úpravou podmínek pro odchod do předčasného důchodu,“ dodává Jurečka.
Právě výplatu předčasných penzí vláda předloni zpřísnila. Jinak Jurečka připouští, že důchodová reforma zatím nebude mít vliv na přebytkové hospodaření systému. Většina opatření totiž začne naplno fungovat až po roce 2030.
Podle opozice nemá kabinet na zlepšeném hospodaření penzijního účtu žádnou zásluhu. Opoziční poslanecké kluby tvrdí, že vládě pomáhá rychlejší růst ekonomiky, který přináší i vyšší výdělky.
„Pomalu začínají růst průměrné mzdy, což znamená, že nám tím logicky roste sociální (pojištění). Je to příjem, ze kterého se platí důchody. Ekonomika se musí rozběhnout ještě víc a to je ta cesta,“ uvedla šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.
„Určitě se tam skládají oba aspekty – to, jak se obecně vyvíjí nezaměstnanost, že je nízká, tak i příliv zahraničních pracovníků,“ míní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti).
Přebytek využít na růst penzí?
Část opozice pak požaduje, aby stát důchodový přebytek použil na mimořádný růst penzí. „To, že nebyly valorizovány naplno v době velké inflace, tak to samozřejmě znamená šetření a teď je otázka, jestli je to dobře, jestli těch deset miliard nemělo být mezi důchodci,“ podotkl šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.
„Bylo to nutné opatření pro to, abychom zastabilizovali důchodový systém, a je vidět, že se nám to podařilo,“ dodala místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).
K dosažení důchodového přebytku pomůže i fakt, že stát od ledna promítne do růstu penzí jen zvýšení cen. Ministerstvo práce a sociálních věcí oznámilo, že růst reálných mezd v příštím roce do zvyšování penzí počítat nebude. A i proto se dostane důchodový účet v roce 2026 do přebytku.