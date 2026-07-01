Živnostníkům se snižují zálohy, vzniká nárok na vrácení přeplatku

Živnostníkům s minimální zálohou na důchodové pojištění od července klesne platba o 822 korun v případě paušální daně, a o 715 korun u minimální zálohy. V účinnost vstupuje novela zákona, kterou již loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Týká se také podnikatelů využívajících první pásmo paušální daně. Zálohu stát snížil zpětně od ledna, lidem tak vznikne nárok na vrácení přeplatku.
Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40 procent průměrné hrubé mzdy a vrací jej na loňských 35 procent. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit už zmíněných 715 korun.
Zvýšení odvodů přinesl konsolidační balíček veřejných financí bývalé vlády Petra Fialy (ODS) z roku 2023. Předloha počítá s tím, že se přeplatky na sociálním pojistném živnostníkům vrátí při vyúčtování v příštím roce, pokud si o ně odvody do konce roku nesníží. Norma současně počítá s tím, že minimální záloha 5720 korun klesne na nezbytné minimum, tedy 5005 korun.
„Kdo se stává poplatníkem paušální daně, to má usnadněno, protože platí jednou částkou sociální zabezpečení, zdravotní pojištění i daň, ale minimální záloha na sociální zabezpečení je mu zvýšena o 15 procent. Proto bude úspora pro OSVČ na paušální dani o 15 procent větší,“ vysvětluje daňová poradkyně Gabriela Ivanco.
Paušální daň v prvním pásmu letos využívá kolem 120 tisíc podnikatelů. Splatná je vždy do 20. dne každého měsíce. Nově budou podnikatelé platit 9162 korun. Kdo hradil daň od ledna, může si o přeplatek snížit červencovou zálohu. „Namísto standardní částky 9162 korun postačí uhradit 4230 korun,“ přibližuje mluvčí Generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
„Přeplatek evidujeme“
Jinak musejí postupovat živnostníci, kteří nejsou součástí paušálního režimu, ale dosud platili minimální zálohu na sociální pojištění. „Nemusí dělat teoreticky nic, přeplatek evidujeme a jakmile podají přehled za letošní rok v příštím roce, tak jim samozřejmě ten přeplatek zúčtujeme,“ podotýká ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček.
Lidé také mohou o přeplatek požádat rovnou, ideálně datovou schránkou. Od července budou nově hradit 5005 korun. „Důležité je, aby se OSVČ podíval na svou konkrétní situaci s ohledem na to, jaký má vyměřovací základ. Informaci, kolik má platit od července, snadno zjistí na našem ePortálu“ podotýká Boháček.
Údaj ale sociální správa zveřejní až zhruba v polovině měsíce. Úřad eviduje přes milion živnostníků, změna se týká asi tří set šedesáti tisíc z nich.