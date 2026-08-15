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Ze zařízení Fondu ohrožených dětí – Klokánků – odcházejí zaměstnanci kvůli nízkým platům, aktuálně berou jen 25 tisíc korun hrubého. Jen tento týden přibyla další výpověď. Organizace už musela uzavřít osm bytů, kapacity se tak snížily o více než třicet míst. Ministerstvo práce slibuje novelu zákona, podle níž se má financování řídit kapacitou zařízení, a ne jeho obsazeností. Zároveň mají být součástí změny i vyšší příspěvky ze strany státu. Podle předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hany Kupkové by se ale změna zákona promítla do financování nejdříve v roce 2028. Do té doby ale projekt Klokánek nemusí přežít.