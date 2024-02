Vláda potvrdila zmrazení desítek nemovitostí ve vlastnictví Ruska

Vláda potvrdila zmrazení zhruba sedmdesáti nemovitostí, které v Česku vlastní Ruská federace. Vyplývá to z usnesení, na které v odpovědi pro ČT odkázal mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Kabinet na konci ledna zamítl námitku podniku pro správu ruského majetku v zahraničí, který si stěžoval na zařazení na český sankční seznam. Ministři o případu jednali v utajovaném režimu, odůvodnění tak není známé. Vláda zmrazila ruský majetek loni v listopadu. Kreml vzkázal, že krok odmítá a zvažuje odpověď.

Podnik, který spadá přímo pod ruskou prezidentskou kancelář, podal proti zařazení na sankční seznam námitku. Tu musí ministerstvo zahraničí podle zákona do měsíce se svým stanoviskem předložit vládě, která o ni pak rozhodne. Kabinet se stížností zabýval na konci ledna a usnesením, které má ČT k dispozici, ji zamítl. „Materiál byl projednán v utajovaném režimu vyhrazené,“ stojí v záznamu ze schůze vlády, které se účastnil i prezident Petr Pavel.

Zmrazení ruského majetku se týká okolo sedmdesáti nemovitostí hlavně v Praze, středních Čechách a Karlových Varech. Katastrální úřad na ně uvalil plombu poté, co vláda v listopadu zařadila na vnitrostátní sankční seznam podnik, který má na starost správu ruského majetku v zahraničí. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) krok odůvodnil tím, že příjmy ze společnosti má ruský režim, který vede válku na Ukrajině.

Ruský podnik se může proti rozhodnutí bránit ještě u soudu. „Žaloba k soudu v této věci podána dle našich informací nebyla,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Že novou žalobu kvůli sankčnímu seznamu neevidují, potvrdil i Adam Wenig z Městského soudu v Praze, který by ji případně řešil. Na stole už má případ Rostislav Zorikov, zeť ruského zbrojaře Borise Obnosova, kterého Česko na seznam také zařadilo. Celkem je na něm sedm subjektů.

Kreml v listopadu prostřednictvím mluvčího Dmitrije Peskova uvedl, že na český krok zvažuje odpověď. „Tento hluboce antiruský postoj českých úřadů samozřejmě vyvolává naprosté rozpaky a tento postoj kategoricky odmítáme,“ sdělil Peskov. Ministr Lipavský na to odpověděl, že vláda postupovala v souladu se zákonem. „Nejsem si vědom, že by Česko mělo v Moskvě takový majetek v takové formě. A hlavně my nevedeme útočnou válku proti svým sousedům,“ řekl.

Česká vláda už v květnu zrušila devět usnesení ze sedmdesátých a osmdesátých let, kterými se svěřily tehdejšímu Sovětskému svazu pozemky do bezplatného užívání k diplomatickým účelům. V souvislosti s těmito pozemky pak diplomatický servis, příspěvková organizace ministerstva zahraničí, podal na Rusko žalobu kvůli vrácení bezdůvodného obohacení za poslední tři roky převyšujícího 53 milionů korun.