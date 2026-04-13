Příznivci maďarské opozice slavili vítězství ve volbách

V ulicích maďarského hlavního města Budapešti v noci na pondělí oslavovali příznivci opoziční strany Tisza víězství v tamních parlamentních volbách. Uvádí to agentura Reuters a stanice BBC. Maďarská opozice čekala na vítězství v parlamentních volbách šestnáct let. Někteří příznivci opozice se obávali, že se změny vlády v zemi, kde měl mnoho let jasnou převahu premiér Viktor Orbán, nedočkají.
Podle stanice BBC v ulicích centra hlavního města panovala bujará atmosféra. Ve vzduchu byl cítit kouř z dýmovnic a také vůně piva a šampaňského. Někteří příznivci opozice se roztancovali na pódiu, na kterém v neděli pozdě večer promluvil šéf opoziční strany Tisza Péter Magyar.
„Už jsem si nemyslela, že se to někdy stane. Modlila jsem se za to 16 let,“ řekla agentuře Reuters k vítězství strany Tisza stoupenkyně opozice Szilvia.
Stoupenci opozice skandovali a zpívali v ulicích i v budapešťském metru. Někteří skandovali historický slogan „Rusové, domů!“. „Jsme tak rádi, že s Orbánem je konec. Nevěřili jsme, že se to stane,“ řekl hlouček mladých příznivců opozice agentuře Reuters. Podle agentury se radost z volebních výsledků přelila z barů a hospod do ulic a na dunajské nábřeží.
Maďarsko zřejmě čeká změna vlády poté, co vládní strana Fidesz prohrála volby a ztratila většinu. Magyar ve svém povolebním proslovu uvedl, že se Maďarsko osvobodilo od Orbánova režimu, a slíbil, že země „bude opět silným spojencem v Evropské unii i v NATO“.