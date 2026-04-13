Příznivci maďarské opozice slavili vítězství ve volbách


V ulicích maďarského hlavního města Budapešti v noci na pondělí oslavovali příznivci opoziční strany Tisza víězství v tamních parlamentních volbách. Uvádí to agentura Reuters a stanice BBC. Maďarská opozice čekala na vítězství v parlamentních volbách šestnáct let. Někteří příznivci opozice se obávali, že se změny vlády v zemi, kde měl mnoho let jasnou převahu premiér Viktor Orbán, nedočkají.

Podle stanice BBC v ulicích centra hlavního města panovala bujará atmosféra. Ve vzduchu byl cítit kouř z dýmovnic a také vůně piva a šampaňského. Někteří příznivci opozice se roztancovali na pódiu, na kterém v neděli pozdě večer promluvil šéf opoziční strany Tisza Péter Magyar.

„Už jsem si nemyslela, že se to někdy stane. Modlila jsem se za to 16 let,“ řekla agentuře Reuters k vítězství strany Tisza stoupenkyně opozice Szilvia.

Stoupenci opozice skandovali a zpívali v ulicích i v budapešťském metru. Někteří skandovali historický slogan „Rusové, domů!“. „Jsme tak rádi, že s Orbánem je konec. Nevěřili jsme, že se to stane,“ řekl hlouček mladých příznivců opozice agentuře Reuters. Podle agentury se radost z volebních výsledků přelila z barů a hospod do ulic a na dunajské nábřeží.

Maďarsko zřejmě čeká změna vlády poté, co vládní strana Fidesz prohrála volby a ztratila většinu. Magyar ve svém povolebním proslovu uvedl, že se Maďarsko osvobodilo od Orbánova režimu, a slíbil, že země „bude opět silným spojencem v Evropské unii i v NATO“.

Tisza má nakročeno k ústavní většině

Magyar ohlásil vítězství ve volbách, mluvil o spolupráci v rámci V4

Evropa vítá vítězství Tiszy

Trump nařídil námořní blokádu Hormuzského průlivu

Maďaři v rekordní účasti hlasovali v parlamentních volbách

Vzdušné údery na severovýchodě Nigérie zřejmě zabily nejméně sto lidí

Schillerová chce pružnější regulaci cen paliv, Jurečka před stropy varuje

Íránci USA nevěří, řekl po krachu jednání Ghálíbáf

Trump kritizoval papeže

Prezident USA Donald Trump prohlásil, že papež Lev XIV. má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě. Hlava katolické církve by prý měla být Trumpovi vděčná za zvolení papežem. Papeže na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Šéf Bílého domu podle agentury AFP dodal, že není papežovým fanouškem. Lev XIV. v minulosti kritizoval kroky americké administrativy proti migraci či aktivity na Blízkém východě.
Tisza má nakročeno k ústavní většině

Maďarské parlamentní volby vyhrála opoziční Tisza. Péter Magyar řekl, že jeho strana získala bezprecedentní mandát. Podle nynějších propočtů má velkou šanci na dosažení ústavní většiny v parlamentu, díky níž bude moci v Maďarsku provádět dalekosáhlé změny. Maďarský premiér Viktor Orbán, který ve své zemi vládl 16 let, uvedl, že výsledek nedělních parlamentních voleb je jasný a je pro jeho stranu Fidesz bolestný.
USA tvrdí, že odpoledne začnou námořní blokádu Íránu

Americké vojenské síly začnou od pondělního odpoledne s blokádou íránských přístavů, uvedlo na síti X velitelství americké armády Centcom. Americká armáda nebude blokovat plavbu Hormuzským průlivem lodí, které nemíří do Íránu. Oznámení přichází po neúspěchu víkendových jednání mezi Íránem a Spojenými státy. Ceny ropy reagovaly na americký záměr nárůstem.
Magyar ohlásil vítězství ve volbách, mluvil o spolupráci v rámci V4

Lídr maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar v neděli večer ohlásil vítězství svého uskupení v parlamentních volbách. Získalo podle něho bezprecedentní mandát. Magyar zdůraznil, že chce být spolehlivým partnerem v Evropské unii a NATO. Prohlásil také, že chce přebudovat a rozšířit spolupráci visegrádské skupiny, která vedle Maďarska zahrnuje Česko, Slovensko a Polsko.
Podle Macinky Česko přišlo v Orbánovi o spojence, Havlíček poblahopřál vítězi

Česko ztratilo ve Viktoru Orbánovi spojence v EU, s budoucí vládou bude chtít mít nadstandardní vztahy, řekl pro CNN Prima News vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Podle něj výsledek není pro konzervativce špatná zpráva. Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) poblahopřál Péteru Magyarovi k přesvědčivému vítězství. O Orbánově prohře podle něj rozhodla po 16 letech jeho vlády „únava materiálu“, lidé chtěli změnu.
Evropa vítá vítězství Tiszy

Evropské srdce bije silněji, uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová k výsledku maďarských voleb. Vítězství opoziční Tiszy uvítal i francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz nebo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Britský premiér Keir Starmer vítězství Tiszy označil za historický moment nejen pro Maďarsko, ale i pro evropskou demokracii.
Hrad a Černínský palác se střetly kvůli výrokům na adresu Trumpa

Prezident Petr Pavel dává dlouhodobě a jasně najevo, že mu záleží na dobrých vztazích se Spojenými státy a na jednotě a věrohodnosti NATO, řekl mluvčí prezidentské kanceláře Vít Kolář. Reagoval tak na prohlášení českého ministerstva zahraničí (MZV), v němž se distancovalo od Pavlových kritických slov na adresu prezidenta USA Donalda Trumpa a zdůraznilo, že se nejedná o oficiální pozici české vlády.
