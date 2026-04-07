Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti


před 57 mminutami|Zdroj: Politico, The Guardian, Euronews, Axios, Reuters

„Jsem zde kvůli morální spolupráci USA a Maďarska,“ řekl americký viceprezident JD Vance v Budapešti během úterní tiskové konference s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Vance obvinil „bruselské byrokraty“ ze zasahování do blížících se voleb. Jeho cesta podtrhuje význam, který prezident USA Donald Trump přikládá Orbánově znovuzvolení, napsala agentura Reuters. Podle analytika Pétera Krekóa by Orbánovi víc pomohla návštěva samotného Trumpa.

„Vztahy a přátelství mezi Maďarskem a Spojenými státy jsou pro nás velmi důležité,“ řekl Vance Orbánovi. „Částečně proto, že milujeme maďarský lid a tuto úžasnou zemi a kulturu, ale částečně také proto, že vás osobně miluje prezident. Já ostatně také, protože jste tak důležitou součástí toho, co učinilo Evropu silnou a prosperující,“ dodal.

Vance prohlásil, že „bruselští byrokraté“ z EU se pokusili poškodit maďarskou ekonomiku a energetickou nezávislost. „Pokusili se zvýšit náklady maďarských spotřebitelů. A udělali to všechno proto, že tohoto muže nenávidí,“ prohlásil Vance na tiskové konferenci vedle Orbána. 

Předvolební kampaň v Maďarsku, 7. března 2026

Trump pamatuje na své věrné

Bílý dům návštěvu viceprezidenta bere jako projev vděčnosti za to, že Orbán dlouhodobě stojí po Trumpově boku, a to i během čtyřletého období, kdy odešel z Bílého domu, a během jeho volební kampaně pro rok 2024, kdy se mu ostatní světoví lídři vyhýbali, napsal server Politico.

„Orbán je s prezidentem (Trumpem) už velmi dlouho. Byl s ním v těžkých chvílích, během celé kampaně. Tehdy nebyl žádný světový lídr, který by se chtěl s Trumpem setkat nebo s ním navázat politický vztah. Orbán pravidelně jezdil do prezidentovy rezidence Mar-a-Lago a snažil se s ním udržovat kontakt,“ řekl americký představitel, kterému Politico poskytl anonymitu.

Maďarský premiér Viktor Orbán

„Myslím, že mu tím tak nějak oplácíme laskavost – je to způsob, jak ukázat, že s námi byli v dobrém i ve zlém, a my uděláme totéž pro ně,“ dodal zdroj. Trump navíc během svého druhého funkčního období opakovaně vyjadřoval maďarskému premiérovi náklonnost. „Podporuji ho v nadcházejících volbách, ve skutečnosti za ním plně stojím,“ řekl například americký prezident.

„Cokoliv menšího než Trump nestačí“

Zůstává ale otázkou, zda podpora ze strany americké administrativy může rozhodnout volby. Podle agregátu předvolebních průzkumů serveru Politico je Orbánova strana Fidesz na druhém místě se ztrátou přibližně deseti procentních bodů na vedoucí opoziční stranu Tisza.

V únoru přijel na návštěvu Maďarska také americký ministr zahraničí Marco Rubio, aby se pokusil zvrátit Orbánovu klesající popularitu. „Mohu vám s jistotou říci, že prezident Trump je opravdu odhodlán podpořit váš úspěch, protože váš úspěch je i naším úspěchem,“ řekl Rubio během společné tiskové konference s Orbánem po jejich setkání.

Jeho slova o „zlatém věku“ ve vztazích mezi USA a Maďarskem však zřejmě neměla velký ohlas. Nezávislé průzkumy veřejného mínění provedené po Rubiově cestě totiž ukázaly, že středopravicová opozice ve skutečnosti svůj náskok ještě zvětšila.

„Pokud věříte nezávislým průzkumům veřejného mínění po Rubiově návštěvě, tak ty naznačují, že nic nezměnila,“ shrnul Timothy Ash z think tanku Chatham House.

„Myslím, že hlavní otázkou je, co by se stalo, kdyby se Trump objevil v Budapešti. Jaký by to mělo dopad? Pokud se zeptáte opozice, řeknou vám, že by to pravděpodobně povzbudilo základnu Fideszu a přimělo váhající příznivce, aby skutečně šli volit, a to by mohlo být dost důležité. Ale nemyslím si, že by to mělo velký vliv na mnoho neutrálních voličů,“ dodal.

Viktor Orbán

Orbán stále doufá, že by mohl přijet sám Trump, a o pozvání již několikrát hovořil. Jak to vyjádřil výkonný ředitel think tanku Political Capital Péter Krekó: „Cokoli menšího než Donald Trump nebude stačit k posílení Orbánovy popularity.“

„Nemyslím si, že by návštěva JD Vance cokoliv ovlivnila,“ míní komentátor TV JOJ Arpád Soltész. „Kampaň opanovala jiná témata. Viktor Orbán ztratil schopnost diktovat témata voleb,“ dodal. Podle něj nyní v maďarské společnosti nejvíce rezonují domácí otázky, jako je zneužívání tajných služeb na likvidaci opozice.

Trump nakonec do Budapešti poslal pouze videoposelství s podporou, připomněl reportér Seznam zpráv Filip Harzer. Návštěva by pro šéfa Bílého domu představovala velmi riskantní krok, zejména pokud by Orbán prohrál, napsalo Politico.

„Křesťanský konzervativní Disneyland“

Trump a jeho okolí dlouhodobě Maďarsko chválí a popisují ho jako „křesťanský konzervativní Disneyland“.

„USA v podstatě provedly ideologickou reorientaci a nově definovaly svůj vztah k Rusku. Viktor Orbán je v tomto ohledu ústřední postavou, protože je nejvýraznějším představitelem bílé křesťanské civilizace v Evropě a právě on měl největší ideologický vliv na Trumpovu administrativu a vedl s ní nejintenzivnější myšlenkovou výměnu,“ míní výzkumný ředitel think tanku European Council on Foreign Relations Jeremy Shapiro.

Chvála a podpora ze strany hnutí MAGA (Udělejme Ameriku znovu skvělou) přetrvává i přesto, že Maďarsko kleslo v žebříčcích svobody tisku, čelí obviněním, že již není plnohodnotnou demokracií, a podle organizace Transparency International bylo v roce 2025 spolu s Bulharskem nejzkorumpovanější zemí v EU.

Viktor Orbán na předvolební akci

Kritika ze strany Kongresu

„Byla doba, kdy republikáni chápali, co se v Maďarsku děje, a byli schopni se postavit proti tomuto nekritickému okouzlení Orbánem,“ řekl analytik Dalibor Roháč z American Enterprise Institute pro server The Guardian. Poukázal na dopis z roku 2019 adresovaný Trumpovi, mezi jehož signatáři byl tehdy i Rubio, v němž výbor amerického Senátu pro zahraniční vztahy vyjádřil obavy ohledně „demokratického úpadku“ Maďarska a úzkých vztahů země s Moskvou.

„Předpokládám, že v Kongresu jsou stále někteří, kteří chápou, co se ve skutečnosti děje a že Maďarsko není spolehlivým partnerem. Jen jsou teď mnohem tišší,“ dodal Roháč.

Maďarské volby se blíží
Na konci března se tyto hlasy dostaly do centra pozornosti poté, co dvojice amerických senátorů Demokratické i Republikánské strany předložila návrh zákona požadující uvalení sankcí na vysoké maďarské úředníky, pokud bude vedení země i nadále bránit pomoci Ukrajině nebo se spoléhat na dodávky ruské ropy a plynu.

Demokratická senátorka Jeanne Shaheenová v souvislosti s Vanceovou návštěvou prohlásila, že je neuvěřitelné, aby viceprezident podpořil „volební kampaň zkorumpované vlády, která nadále pomáhá financovat ruskou válečnou mašinerii“.

Nové údery v Íránu zasáhly dálnice, železnice, mosty a ostrov Charg

Po izraelsko-americkém úderu na severozápadě země Írán uzavřel dálnici spojující Tabríz s Teheránem, napsala s odkazem na místní úřady agentura AFP. Zasaženy byly podle Reuters také železnice a mosty v různých částech země. Útok postihl i íránský strategický ostrov Charg. Podle serveru Axios na ostrov, který je zásadní pro námořní přepravu íránské ropy, udeřily Spojené státy, cílem byla vojenská infrastruktura.
Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

Při přestřelce před izraelským konzulátem v Istanbulu zemřel jeden útočník, další dva byli zraněni a zadrženi, informuje agentura Reuters s odvoláním na turecké úřady. Dva policisté utrpěli lehká zranění. V době útoku v budově nebyl žádný izraelský diplomat.
Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti

„Jsem zde kvůli morální spolupráci USA a Maďarska,“ řekl americký viceprezident JD Vance v Budapešti během úterní tiskové konference s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Vance obvinil „bruselské byrokraty“ ze zasahování do blížících se voleb. Jeho cesta podtrhuje význam, který prezident USA Donald Trump přikládá Orbánově znovuzvolení, napsala agentura Reuters. Podle analytika Pétera Krekóa by Orbánovi víc pomohla návštěva samotného Trumpa.
Artemis II obletěla Měsíc a vrací se k Zemi

Čtyři astronauti na palubě kosmické lodi Orion splnili hlavní cíl mise Artemis II. Dokázali proletět kolem Měsíce, vyfotografovali ho z odvrácené strany a nyní už směřují k Zemi, kde by měli přistát v noci z pátku na sobotu.
Obraz války v Íránu spoluvytvářejí umělá inteligence i falešný obsah

Během současné války na Blízkém východě jsme viděli, jak se umělá inteligence masově využívá k šíření válečné propagandy. Množství falešného obsahu prudce vzrostlo, přičemž někdy byl zveřejňován i z oficiálních profilů úřadů zemí zapojených do konfliktu, tedy Spojených států, Izraele a Íránu. RTVE s odborníky analyzovala, jak se AI používá k šíření dezinformací a k jakým účelům.
Rusové zabili cestující městského autobusu v Nikopolu

Rusko i Ukrajina hlásí mrtvé a raněné po vzájemných nočních a ranních dronových útocích. Čtyři mrtvé hlásí úřady ukrajinské Dněpropetrovské oblasti, z toho tři oběti při útoku ruského dronu na městský autobus v Nikopolu. Tři zranění jsou i v Záporožské oblasti. Ukrajinské drony zabily tři lidi včetně dítěte ve Vladimirské oblasti poblíž Moskvy, tvrdí tamní správa.
Teherán odmítl „nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta“

Íránská armáda odmítla „arogantní rétoriku“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v pondělí mimo jiné prohlásil, že Írán by mohl být zničen během jediné noci. Armáda rovněž tvrdí, že Trumpovy výroky nemají žádný vliv na její operace, informovala AFP. Írán a Izrael v úterý pokračovaly ve vzájemných útocích poté, co Teherán odmítl znovuotevřít Hormuzský průliv. Írán podmínil mírové rozhovory s USA okamžitým zastavením úderů a zárukami, že se nebudou opakovat.
Mise Artemis překonala rekordní vzdálenost lidí od Země

Posádka mise Artemis II zlomila dosavadní rekord v největší dosažené vzdálenosti lidí od Země. Potvrdil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Čtyři astronauti v kosmické lodi Orion v pondělí překonali hranici 400 171 kilometrů od Země, kam se dostala posádka mise Apollo 13 v roce 1970. Maximální vzdálenosti od Země dosáhla posádka mise Artemis II v noci na úterý – dle NASA šlo o 406 771 kilometrů.
