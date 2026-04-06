Orbán viní Ukrajinu za výbušniny nalezené v Srbsku. Opozice mluví o záměrné propagaci

Předvolební dění v Maďarsku zasáhla kauza kolem údajných výbušnin v Srbsku. Tamní úřady v neděli ohlásily nastražené nálože v blízkosti společných hranic. Maďarská vláda to označila za sabotáž a naznačuje zapojení Ukrajiny. Opozice zas hovoří o záměrné provokaci s cílem ovlivnit závěr kampaně. Budapešť stejně jako Bělehrad posílila vojenskou ostrahu plynovodů.
Srbská armáda měla trhaviny najít pár set metrů od přepravníku ruského plynu z Turecka. „Byly nalezeny dva batohy, dva velké balíky výbušnin se zápalnými šňůrami,“ prohlásil srbský prezident Aleksandar Vučić.
Maďarský premiér Viktor Orbán se v reakci nechává točit rozespalý při ranní cestě na jih země. U maďarské větve plynovodu pak ohlašuje „důslednější vojenskou kontrolu“. „Musíme provádět nezbytné kontroly a zajistit nepřetržitou ochranu,“ prohlásil šéf strany Fidesz.
Otázkám po původcích incidentu se vláda vyhnula. Dramatická gesta – včetně nasazení vojáků – ale už dřív využila ve sporu s Kyjevem. V únoru premiér Orbán poslal hlídky k elektrárnám i rafineriím – a vinil Ukrajince z pokusu o sabotáž. Sousední země to dlouhodobě popírá.
„Kategoricky odmítáme pokusy o falešné spojování Ukrajiny s výbušninami nalezenými u plynovodu Turkstream v Srbsku. Ukrajina s tím nemá nic společného,“ reagoval mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Heorhij Tichyj na síti X.
Zpráva o výbušninách zastihla Maďarsko týden před volbami. Orbánův rival a lídr průzkumů Péter Magyar ze strany Tisza mluví o možné provokaci s tajnou podporou Bělehradu a Moskvy. „Pokud vy nebo vaše propaganda využijete tuto srbskou provokaci v kampani, půjde o otevřené přiznání, že šlo o předem připravenou operaci pod falešnou vlajkou,“ tvrdí Magyar.
Vlastní zapojení popřel i Kreml. Podle srbských tajných služeb stojí za akcí „blíže neurčený migrant“. Detaily ale úřad zatím s odkazem na vyšetřování neuvedl. V posledním týdnu tak maďarskou kampaň provází řada otazníků včetně toho hlavního – kdo v ní nakonec uspěje.