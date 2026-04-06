Orbán viní Ukrajinu za výbušniny nalezené v Srbsku. Opozice mluví o záměrné propagaci


před 27 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Nastražené výbušniny u plynovodu v Srbsku
Zdroj: ČT24

Předvolební dění v Maďarsku zasáhla kauza kolem údajných výbušnin v Srbsku. Tamní úřady v neděli ohlásily nastražené nálože v blízkosti společných hranic. Maďarská vláda to označila za sabotáž a naznačuje zapojení Ukrajiny. Opozice zas hovoří o záměrné provokaci s cílem ovlivnit závěr kampaně. Budapešť stejně jako Bělehrad posílila vojenskou ostrahu plynovodů.

Srbská armáda měla trhaviny najít pár set metrů od přepravníku ruského plynu z Turecka. „Byly nalezeny dva batohy, dva velké balíky výbušnin se zápalnými šňůrami,“ prohlásil srbský prezident Aleksandar Vučić.

Maďarský premiér Viktor Orbán se v reakci nechává točit rozespalý při ranní cestě na jih země. U maďarské větve plynovodu pak ohlašuje „důslednější vojenskou kontrolu“. „Musíme provádět nezbytné kontroly a zajistit nepřetržitou ochranu,“ prohlásil šéf strany Fidesz.

Srbsko našlo podle Vučiče batohy s výbušninami u plynovodu vedoucího do Maďarska
Alexander Vučić

Otázkám po původcích incidentu se vláda vyhnula. Dramatická gesta – včetně nasazení vojáků – ale už dřív využila ve sporu s Kyjevem. V únoru premiér Orbán poslal hlídky k elektrárnám i rafineriím – a vinil Ukrajince z pokusu o sabotáž. Sousední země to dlouhodobě popírá.

„Kategoricky odmítáme pokusy o falešné spojování Ukrajiny s výbušninami nalezenými u plynovodu Turkstream v Srbsku. Ukrajina s tím nemá nic společného,“ reagoval mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Heorhij Tichyj na síti X.

Maďarsko se chystá na volby, hlavním tématem je Ukrajina
Maďarský parlament

Zpráva o výbušninách zastihla Maďarsko týden před volbami. Orbánův rival a lídr průzkumů Péter Magyar ze strany Tisza mluví o možné provokaci s tajnou podporou Bělehradu a Moskvy. „Pokud vy nebo vaše propaganda využijete tuto srbskou provokaci v kampani, půjde o otevřené přiznání, že šlo o předem připravenou operaci pod falešnou vlajkou,“ tvrdí Magyar.

Vlastní zapojení popřel i Kreml. Podle srbských tajných služeb stojí za akcí „blíže neurčený migrant“. Detaily ale úřad zatím s odkazem na vyšetřování neuvedl. V posledním týdnu tak maďarskou kampaň provází řada otazníků včetně toho hlavního – kdo v ní nakonec uspěje.

V předvolebním Maďarsku panuje toxická atmosféra, uvádí delegace Rady Evropy
Viktor Orbán během volební kampaně v Gyoru

Mise Artemis překonala rekordní vzdálenost lidí od Země

20:29Aktualizovánopřed 3 mminutami
Orbán viní Ukrajinu za výbušniny nalezené v Srbsku. Opozice mluví o záměrné propagaci

Orbán viní Ukrajinu za výbušniny nalezené v Srbsku. Opozice mluví o záměrné propagaci

před 27 mminutami
VideoZavřené obchody během svátků. Možností nakoupit ale přibývá

před 29 mminutami
Dražší paliva i asfalt mohou ovlivnit a zpozdit dopravní stavby

před 33 mminutami
Trump: Při záchranné misi v Íránu použily USA více než 170 letounů a helikoptér

před 38 mminutami
Agentura AP propustí až pět procent zaměstnanců, píše Reuters

před 1 hhodinou
Soud poslal do vazby dalšího obviněného kvůli požáru v Pardubicích

09:43Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Írán odmítl návrh příměří s USA, podle AFP ho neschválil ani Trump

05:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Mise Artemis překonala rekordní vzdálenost lidí od Země

Posádka mise Artemis II zlomila dosavadní rekord v největší dosažené vzdálenosti lidí od Země. Potvrdil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Čtyři astronauti v kosmické lodi Orion v pondělí překonali hranici 400 171 kilometrů od Země, kam se dostala posádka mise Apollo 13 v roce 1970.
20:29Aktualizovánopřed 3 mminutami

Orbán viní Ukrajinu za výbušniny nalezené v Srbsku. Opozice mluví o záměrné propagaci

Předvolební dění v Maďarsku zasáhla kauza kolem údajných výbušnin v Srbsku. Tamní úřady v neděli ohlásily nastražené nálože v blízkosti společných hranic. Maďarská vláda to označila za sabotáž a naznačuje zapojení Ukrajiny. Opozice zas hovoří o záměrné provokaci s cílem ovlivnit závěr kampaně. Budapešť stejně jako Bělehrad posílila vojenskou ostrahu plynovodů.
před 27 mminutami

Trump: Při záchranné misi v Íránu použily USA více než 170 letounů a helikoptér

USA použily při pátrání po posádce Íránem sestřeleného letounu F-15E více než 170 letounů a helikoptér. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle kterého nebyl při záchranné misi zraněn žádný příslušník amerických ozbrojených sil. Šéf Bílého domu zároveň pohrozil vězením pracovníkům média, které zveřejnilo zprávu, že na území Íránu se stále nachází jeden člen posádky. Podle prezidenta tím ohrozili život tohoto vojáka i všech, kteří se podíleli na záchranné misi.
před 38 mminutami

Agentura AP propustí až pět procent zaměstnanců, píše Reuters

Americká tisková agentura Associated Press (AP) propustí až pět procent zaměstnanců v globálním zpravodajství. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na interní memorandum, které zaměstnancům AP rozeslala výkonná redaktorka Julie Paceová.
před 1 hhodinou

Írán odmítl návrh příměří s USA, podle AFP ho neschválil ani Trump

Írán odmítl Pákistánem předložený návrh na příměří se Spojenými státy, přičemž zdůraznil nutnost trvalého ukončení války, píše agentura Reuters s odkazem na íránskou státní agenturu IRNA. Teherán v zamítavé odpovědi, kterou předal Pákistánu, uvedl deset vlastních požadavků, kterými podmiňuje souhlas s ukončením války. Mimo jiné žádá ukončení všech konfliktů na Blízkém východě, úmluvu o bezpečné plavbě Hormuzským průlivem či zrušení sankcí, které byly na Írán uvaleny. Agentura AFP předtím s odkazem na svůj zdroj z Bílého domu uvedla, že šéf Bílého domu Donald Trump předložený návrh neschválil.
05:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Izrael udeřil na íránský petrochemický komplex Jižní Pars

Izraelské letectvo zaútočilo na íránský petrochemický komplex Jižní Pars v Asalúji. Podle agentury AP to uvedl izraelský ministr obrany Jisra'el Kac. Podle íránské agentury Tasním nebylo petrochemické zařízení zasaženo, ale je bez přívodu proudu. Íránské revoluční gardy tvrdí, že zaútočily na americkou výsadkovou loď USS Tripoli (LHA-7) a donutily ji k ústupu směrem do jižního Indického oceánu, uvedla agentura Reuters.
14:18Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Další šance pro Timmyho. Mohl by ho vyzvednout katamarán

Velryba uvázlá na mělčině na severu Německa, jejíž záchranu úřady před několika dny vzdaly, má znovu naději na vyproštění. Záchranáři podle ministra životního prostředí spolkové země Meklenbursko – Přední Pomořansko Tilla Backhause nově zvažují vyzvednutí mladého keporkaka s pomocí katamaránu a jeho následný transport z Baltu do Severního moře. Informoval o tom deník Bild s tím, že záviset bude na úterní prohlídce, kdy odborníci znovu zhodnotí šance velryby.
před 5 hhodinami

Exgubernátor Kurské oblasti půjde na 14 let do vězení za braní úplatků při stavbě opevnění

Ruský soud uložil bývalému gubernátorovi Kurské oblasti Alexeji Smirnovovi čtrnáctiletý trest vězení a pokutu ve výši 400 milionů rublů (108 milionů korun). Shledal jej vinným z braní úplatků v souvislosti s výstavbou opevnění na rusko-ukrajinské hranici, informovala státní agentura TASS.
před 5 hhodinami
