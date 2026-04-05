Srbsko našlo podle Vučiče batohy s výbušninami u plynovodu vedoucího do Maďarska


před 13 hhodinami|Zdroj: ČTK

Srbská armáda a policie našly dva batohy s výbušninami a rozbuškami poblíž plynovodu, který vede do Maďarska. Informoval o tom podle agentury AFP srbský prezident Aleksandar Vučić. Maďarský premiér Viktor Orbán podle agentury MTI na jednání obranné rady nařídil, aby potrubí začala střežit armáda. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó naznačil, že za incidentem stojí Kyjev, ten naopak viní Moskvu. Šéf maďarské opozice Péter Magyar vyjádřil přesvědčení, že jde o akci „pod falešnou vlajkou“, která má vyvolat paniku a zabránit volbám příští týden. Podle ředitele srbské tajné služby má ale akci na svědomí osoba z řad migrantů.

„Právě jsem domluvil se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem. Srbské úřady objevily u klíčové plynárenské infrastruktury spojující Srbsko a Maďarsko ničivé výbušniny a zařízení potřebné k jejich aktivaci,“ uvedl Orbán na facebooku, kde poznamenal, že se případ vyšetřuje. Podrobnosti neposkytl.

Vučić prohlásil, že bezpečnostní složky našly batohy několik set metrů od plynovodu v oblasti města Kanjiža na severu Srbska a že o tom informoval Orbána. O možných motivech nejsou žádné informace, podotkla AFP. Srbský prezident podle ní řekl, že v případu existují určité stopy, o kterých nyní nemůže hovořit.

Plynovod Balkan Stream navazuje na plynovod TurkStream, kterým Rusko dodává přes Černé moře zemní plyn do Turecka. Přes Balkán pak komodita proudí mimo jiné do Srbska a Maďarska, které zůstávají na ruském plynu značně závislé. Vučić s Orbánem mají relativně blízko k Moskvě a Reuters dvojici lídrů označuje jako spojence.

Orbán nařídil, aby plynovod začala střežit armáda po celé jeho délce na maďarském území, uvedl podle MTI po nedělním mimořádném zasedání obranné rady maďarský ministr zahraničí Szijjártó. Dodal, že jde o „vážný útok na svrchovanost Maďarska“, z něhož nepřímo obvinil Ukrajinu. Ta se podle něj spolu s „Bruselem a jeho partnery“ snaží zamezit dodávkám ruských energetických surovin do Evropy.

Ukrajina uvedla, že s incidentem v Srbsku nemá nic společného. „S největší pravděpodobností jde o ruskou operaci pod falešnou vlajkou, která je součástí závažných zásahů Moskvy do maďarských voleb,“ uvedl mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Heorhij Tychyj.

Orbán v únoru zvýšil bezpečnost kolem energetické infrastruktury v zemi, upozorňuje dále Reuters a připomíná, že Budapešť je ve sporu s Ukrajinou kvůli zastavení dodávek ropy přes ropovod Družba. Ten podle Ukrajinců poničily ruské útoky, podle Budapešti ale Kyjev dovoz ropy blokuje z politických důvodů.

Maďarsko za týden čekají parlamentní volby, ve kterých bude Orbán usilovat o pokračování své 16 let trvající vlády a tyto volby pro něj představují dosud největší výzvu. V nezávislých průzkumech veřejného mínění jeho strana Fidesz zaostává za opozičním uskupením Tisza Pétera Magyara.

Magyar na facebooku uvedl, že již několik týdnů dostával informace o chystané operaci „pod falešnou vlajkou“, která by měla zvrátit klesající preference Fideszu a vyvolat paniku mezi Maďary. „Upozorňuji, že nedokáže zabránit volbám příští neděli,“ uvedl s tím, že Tisza v případě svého vítězství vyšetří, kdo byli zadavatelé této „protistátní“ akce. Uvedl také, aniž by předložil důkazy, že akci naplánovali „ruští poradci“ Orbána.

Podle šéfa srbské vojenské tajné služby VBA Djura Jovaniće je dezinformace, že za incidentem stála Ukrajina. Dosavadní vyšetřování podle něj ukazuje na to, že „pokus o sabotáž“ chtěla pomocí výbušniny vyrobené ve Spojených státech provést „osoba ze skupiny migrantů“. „Ta osoba bude určitě zatčena. Jedinou otázkou je, zda vyšetřování potrvá tři dny, nebo několik měsíců,“ dodal Jovanić podle stanice RTS.

Volební kampaň v Maďarsku je značně vyhrocená. Fidesz označuje opoziční stranu Tisza za proukrajinskou a varuje, že jen vítězství Orbána zajistí, že Maďarsko nebude vtaženo do války. Orbán také tvrdí, že do voleb se snaží zasahovat Kyjev i Evropská unie. Magyar naopak poukazuje na proruské postoje Orbánovy vlády a jeho strany Fidesz. Tisza v případě vítězství slibuje politický obrat, proevropský postoj a změnu poměrů v justici či médiích, které jsou podle opozice pod kontrolou Fideszu.

USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

Cherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Jaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

V izraelské Haifě zasáhla íránská střela obytný dům

Čtyři lidé utrpěli zranění, z toho jeden člověk vážná, a další čtyři osoby se pohřešují v izraelském městě Haifa poté, co tam v neděli íránská balistická střela zasáhla obytnou budovu. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI). Izraelská armáda podle něj zahájila vyšetřování selhání protiraketového systému, který íránskou balistickou střelu nedokázal odrazit. Sirény se podle armády nicméně včas rozezněly, aby obyvatele před útokem varovaly.
Při povodni v ruském Dagestánu se protrhla přehrada, v Machačkale se zřítil dům

Při záplavách v Dagestánu na jihu Ruska protržená přehrada zatopila dvě vesnice. V regionální metropoli Machačkale se zřítil mnohopatrový dům. Nejméně jeden člověk zemřel při sesuvu půdy, informovala v neděli ruská státní agentura TASS.
USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

Americkým silám se podařilo vyzvednout z íránského území druhého člena posádky sestřeleného bojového letounu F-15E. Informaci potvrdil prezident USA Donald Trump, podle kterého byl letec vážně zraněn. Íránská armáda uvedla, že se jí podařilo záchrannou misi USA překazit a že zničila čtyři americké letouny. Americká média píší o ztrátě dvou dopravních letounů, které uvázly v Íránu. Podle jejich zdrojů nebyl žádný americký voják při záchraně letce zraněn.
VideoCherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

Zatímco katolické Velikonoce vrcholí, na Ukrajině, která se brání ruské agresi, ty ortodoxní teprve začínají. Ve městě Cherson, kde natáčel štáb České televize, se navíc nesou ve znamení neustálých dronových útoků nepřítele. V Chrámu setkání páně v srdci ostřelovaného města jen necelých pět kilometrů od ruských pozic si Ukrajinci připomínají s ratolestmi v ruce květnou neděli. Na mši sem dorazily desítky lidí navzdory nebezpečí, které představují ruské drony. Větší shromáždění lidí může být terčem pro ruskou armádu, v sobotu se cílem ostřelování stal jiný kostel v Chersonu.
Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Tři lidi včetně kojence zabil ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko třicet metrů vysoký strom, jenž se v silném větru vyvrátil a spadl na skupinu lidí, kteří v lese hledali velikonoční vajíčka. Podle agentury DPA o tom informovala policie. Podle ní další osoby utrpěly zranění.
Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump vulgárně pohrozil Teheránu útoky na íránské elektrárny a mosty, pokud neuvolní Hormuzský průliv. Vyjádřil se tak na své síti Truth Social. V rozhovoru se stanicí Fox News dodal, že dohoda s Íránem v pondělí je možná a že Teherán vyjednává. V sobotu šéf Bílého domu prohlásil, že Írán má 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění průlivu klíčového pro přepravu ropy a plynu z Perského zálivu, jinak se podle něj na tuto blízkovýchodní zemi snese peklo.
Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

Ukrajinci zasáhli ruský přístav Primorsk důležitý pro vývoz ropy a rafinerii v Kstově v Nižněnovgorodské oblasti, potvrdil velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. O ukrajinských útocích už dříve informovala ruská strana. Ukrajina zároveň hlásí sestřelení 76 ruských bezpilotních letounů z 93.
