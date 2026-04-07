„K vašim službám“. Orbán nabízel pomoc Putinovi, píše Bloomberg

Maďarský premiér Viktor Orbán nabídl loni ruskému vůdci Vladimiru Putinovi všestrannou pomoc – například s uspořádáním summitu v Budapešti o urovnání ruské agrese na Ukrajině, napsal dle agentury Reuters Bloomberg s odvoláním na přepis telefonátu mezi oběma politiky. Putin měl tehdy Orbánovi sdělit, že si velmi váží jeho „nezávislého a flexibilního“ postoje k rusko-ukrajinské válce.
„Včera se naše přátelství dostalo na tak vysokou úroveň, že vám mohu pomoci jakýmkoliv způsobem,“ uvádí se podle Bloombergu v přepisu telefonátu Orbána s Putinem. „V jakékoliv záležitosti, v níž vám mohu být nápomocen, jsem vám k službám,“ nabízel se maďarský premiér.
Orbán v telefonátu Putinovi připomněl bajku o lvovi a myši. Ta krále zvířat osvobodí z pasti nastražené lovci, aby se odvděčila za to, že ji dříve nezabil. Šéf Kremlu se Orbánovu přirovnání smál, píše Bloomberg.
Mluvčí Orbána ani Putina podle Bloombergu na žádost o komentář k tomuto rozhovoru nereagovali.
Neuskutečněný summit v Budapešti
Vřelý rozhovor mezi Orbánem a Putinem se uskutečnil v době, kdy americký prezident Donald Trump souhlasil s konáním druhého summitu o ruské agresi na Ukrajině v maďarské metropoli, píše Reuters.
Maďarsko tehdy uvedlo, že zajistí, aby Putin, na kterého byl vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu, od kterého Orbánova vláda odstupuje, mohl do země vstoupit. Žádná schůzka se ale nakonec nekonala, protože Spojené státy a Rusko se nedokázaly shodnout na maximalistických požadavcích Moskvy vůči Ukrajině.
Podle Bloombergu Orbán a Putin většinu telefonátu strávili vychvalováním jeden druhého a amerického prezidenta Trumpa. Putin také Orbánovi řekl, že si velmi váží jeho „nezávislého a flexibilního“ postoje k rusko-ukrajinské válce.
Orbán po telefonu vzpomínal, jak jeho přátelství s Putinem po jejich prvním setkání v Petrohradu v roce 2009 sílilo. Vyjádřil lítost nad tím, že se se šéfem Kremlu nemohou pravidelně osobně setkávat, jako tomu bylo před pandemií covidu-19.
Závislost na ruské ropě a plynu
Orbán, který je v Maďarsku premiérem šestnáct let v kuse a o víkendu bude usilovat o znovuzvolení, si navzdory ruské agresi na Ukrajině udržuje s Putinem vřelé vztahy a zachoval také silnou závislost Budapešti na ruské ropě a plynu.
Špatné vztahy má Orbán naopak s Ukrajinou kvůli poškozenému ropovodu Družba, jehož obnovení Budapešť požaduje po Kyjevu – ten uvádí, že ropovod poškodil ruský útok. Maďarsko nyní blokuje vyplacení unijní půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur (přes dva biliony korun).
Szijjártóovy hovory s Lavrovem
Minulý týden vyšlo najevo, že šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem předloni v srpnu probíral podobu protiruských sankcí Evropské unie. Investigativní konsorcium východoevropských médií zveřejnilo nahrávku, na níž Szijjártó slibuje Lavrovovi, že se společně se Slovenskem zasadí o vyškrtnutí sestry ruského oligarchy Ališera Usmanova, blízkého Putinovi, ze sankčních seznamů sedmadvacítky.
O něco dříve list The Washington Post napsal, že Szijjártó si pravidelně telefonoval s Lavrovem v přestávkách unijních jednání. Podle serveru Politico bývá Maďarsko kvůli tomuto blízkému vztahu s Moskvou vylučováno z citlivých diskusí.
Bloomberg poznamenává, že zprávy týkající se toho, jak Maďarsko předává informace Rusku a pracuje v jeho prospěch, přišly pro Orbána v kritický čas. Šéf opoziční strany Tisza Péter Magyar, který vážně ohrožuje Orbánovu mocenskou pozici, slibuje, že pokud volby vyhraje, přivede Maďarsko zpět do evropského mainstreamu.
Orbán svou volební kampaň založil na slovních výpadech proti Ukrajině a jejímu prezidentovi Volodymyru Zelenskému a na kritice Evropské komise. Opakovaně varuje, že v případě vítězství Tiszy bude Maďarsko zavlečeno do ruské války na Ukrajině.