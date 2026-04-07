„K vašim službám“. Orbán nabízel pomoc Putinovi, píše Bloomberg


7. 4. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, ČTK

Maďarský premiér Viktor Orbán nabídl loni ruskému vůdci Vladimiru Putinovi všestrannou pomoc – například s uspořádáním summitu v Budapešti o urovnání ruské agrese na Ukrajině, napsal dle agentury Reuters Bloomberg s odvoláním na přepis telefonátu mezi oběma politiky. Putin měl tehdy Orbánovi sdělit, že si velmi váží jeho „nezávislého a flexibilního“ postoje k rusko-ukrajinské válce.

„Včera se naše přátelství dostalo na tak vysokou úroveň, že vám mohu pomoci jakýmkoliv způsobem,“ uvádí se podle Bloombergu v přepisu telefonátu Orbána s Putinem. „V jakékoliv záležitosti, v níž vám mohu být nápomocen, jsem vám k službám,“ nabízel se maďarský premiér.

Orbán v telefonátu Putinovi připomněl bajku o lvovi a myši. Ta krále zvířat osvobodí z pasti nastražené lovci, aby se odvděčila za to, že ji dříve nezabil. Šéf Kremlu se Orbánovu přirovnání smál, píše Bloomberg.

Mluvčí Orbána ani Putina podle Bloombergu na žádost o komentář k tomuto rozhovoru nereagovali.

Neuskutečněný summit v Budapešti

Vřelý rozhovor mezi Orbánem a Putinem se uskutečnil v době, kdy americký prezident Donald Trump souhlasil s konáním druhého summitu o ruské agresi na Ukrajině v maďarské metropoli, píše Reuters.

Maďarsko tehdy uvedlo, že zajistí, aby Putin, na kterého byl vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu, od kterého Orbánova vláda odstupuje, mohl do země vstoupit. Žádná schůzka se ale nakonec nekonala, protože Spojené státy a Rusko se nedokázaly shodnout na maximalistických požadavcích Moskvy vůči Ukrajině.

Pro let do Budapešti by Putin potřeboval výjimku. Dříve už udělena byla
Podle Bloombergu Orbán a Putin většinu telefonátu strávili vychvalováním jeden druhého a amerického prezidenta Trumpa. Putin také Orbánovi řekl, že si velmi váží jeho „nezávislého a flexibilního“ postoje k rusko-ukrajinské válce.

Orbán po telefonu vzpomínal, jak jeho přátelství s Putinem po jejich prvním setkání v Petrohradu v roce 2009 sílilo. Vyjádřil lítost nad tím, že se se šéfem Kremlu nemohou pravidelně osobně setkávat, jako tomu bylo před pandemií covidu-19.

„Ochránce společnosti“ Orbán potřebuje hlasy rodin a seniorů
Závislost na ruské ropě a plynu

Orbán, který je v Maďarsku premiérem šestnáct let v kuse a o víkendu bude usilovat o znovuzvolení, si navzdory ruské agresi na Ukrajině udržuje s Putinem vřelé vztahy a zachoval také silnou závislost Budapešti na ruské ropě a plynu.

Špatné vztahy má Orbán naopak s Ukrajinou kvůli poškozenému ropovodu Družba, jehož obnovení Budapešť požaduje po Kyjevu – ten uvádí, že ropovod poškodil ruský útok. Maďarsko nyní blokuje vyplacení unijní půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur (přes dva biliony korun).

EU poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur tak či onak, potvrdila šéfka Komise
Szijjártóovy hovory s Lavrovem

Minulý týden vyšlo najevo, že šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem předloni v srpnu probíral podobu protiruských sankcí Evropské unie. Investigativní konsorcium východoevropských médií zveřejnilo nahrávku, na níž Szijjártó slibuje Lavrovovi, že se společně se Slovenskem zasadí o vyškrtnutí sestry ruského oligarchy Ališera Usmanova, blízkého Putinovi, ze sankčních seznamů sedmadvacítky.

O něco dříve list The Washington Post napsal, že Szijjártó si pravidelně telefonoval s Lavrovem v přestávkách unijních jednání. Podle serveru Politico bývá Maďarsko kvůli tomuto blízkému vztahu s Moskvou vylučováno z citlivých diskusí.

Bloomberg poznamenává, že zprávy týkající se toho, jak Maďarsko předává informace Rusku a pracuje v jeho prospěch, přišly pro Orbána v kritický čas. Šéf opoziční strany Tisza Péter Magyar, který vážně ohrožuje Orbánovu mocenskou pozici, slibuje, že pokud volby vyhraje, přivede Maďarsko zpět do evropského mainstreamu.

Orbán svou volební kampaň založil na slovních výpadech proti Ukrajině a jejímu prezidentovi Volodymyru Zelenskému a na kritice Evropské komise. Opakovaně varuje, že v případě vítězství Tiszy bude Maďarsko zavlečeno do ruské války na Ukrajině.

Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti
Ceny ropy se s blížícím se Trumpovým ultimátem pro Írán dál zvyšují

Ceny ropy se s blížícím se Trumpovým ultimátem pro Írán dál zvyšují

09:25Aktualizovánopřed 12 mminutami
Ministerstvo určilo maximální ceny paliv

Ministerstvo určilo maximální ceny paliv

03:11Aktualizovánopřed 24 mminutami
Ukrajina informuje o devíti zabitých po ruských útocích. Oběti hlásí i Rusko

Ukrajina informuje o devíti zabitých po ruských útocích. Oběti hlásí i Rusko

11:30Aktualizovánopřed 25 mminutami
Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti

Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti

14:40Aktualizovánopřed 51 mminutami
Nové údery v Íránu zasáhly dálnice, železnice, mosty a ostrov Charg

Nové údery v Íránu zasáhly dálnice, železnice, mosty a ostrov Charg

15:22Aktualizovánopřed 53 mminutami
Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

12:43Aktualizovánopřed 56 mminutami
Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na druhou část metra D

Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na druhou část metra D

10:25Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Soud poslal do vězení trojici nezletilých za pokus o vraždu bezdomovce

Soud poslal do vězení trojici nezletilých za pokus o vraždu bezdomovce

13:45Aktualizovánopřed 3 hhodinami

V Polsku zadrželi dalšího člověka kvůli požáru v pardubické zbrojovce, píše TVP Info

Polská kontrarozvědka (ABW) v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP v Pardubicích zadržela dalšího člověka, informuje server TVP Info. Dotyčný údajně jiné lidi pověřil úkolem, aby koupili různé předměty využité k zapálení haly v Pardubicích. ABW ho zadržela v Zelené Hoře (Zielona Góra) na západě Polska bezprostředně poté, co se vrátil z Česka.
Ukrajina informuje o devíti zabitých po ruských útocích. Oběti hlásí i Rusko

Čtyři lidi zabil ruský útok na čtvrť Korabelnyj v ukrajinském Chersonu, dalších šest lidí je zraněných. S odvoláním na místní úřady to píše web Ukrajinska pravda. Ruské útoky na Ukrajině zabily v úterý devět lidí, včetně jednoho dítěte, píše agentura AFP. Rusko, které Ukrajinu před více než čtyřmi roky vojensky napadlo, naopak informovalo o šesti zabitých včetně dítěte při ukrajinských úderech.
Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti

„Jsem zde kvůli morální spolupráci USA a Maďarska,“ řekl americký viceprezident JD Vance v Budapešti během úterní tiskové konference s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Vance obvinil „bruselské byrokraty“ ze zasahování do blížících se nedělních voleb. Podle analytika Pétera Krekóa by Orbánovi víc pomohla návštěva samotného Trumpa. Spojenci maďarského premiéra požádali o pozorovatelskou misi Trumpovu Radu pro mír.
Nové údery v Íránu zasáhly dálnice, železnice, mosty a ostrov Charg

Po izraelsko-americkém úderu na severozápadě země Írán uzavřel dálnici spojující Tabríz s Teheránem, napsala s odkazem na místní úřady agentura AFP. Zasaženy byly podle Reuters také železnice a mosty v různých částech země. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že na mosty a železnice útočilo izraelské letectvo. Infrastrukturu podle něj využívaly íránské revoluční gardy. Místa úderů však podle AFP neupřesnil. Útok postihl i íránský strategický ostrov Charg. Podle serveru Axios na ostrov, který je zásadní pro námořní přepravu íránské ropy, udeřily Spojené státy, cílem byla vojenská infrastruktura.
Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

Při přestřelce před izraelským konzulátem v Istanbulu zemřel jeden z útočníků, další dva byli zraněni a zadrženi. Informovaly o tom zahraniční tiskové agentury s odvoláním na turecké úřady. Dva policisté utrpěli lehká zranění. Turecké i izraelské úřady potvrdily, že se v době útoku v konzulátu nenacházel žádný izraelský personál. Útok odsoudil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
„K vašim službám“. Orbán nabízel pomoc Putinovi, píše Bloomberg

Maďarský premiér Viktor Orbán nabídl loni ruskému vůdci Vladimiru Putinovi všestrannou pomoc – například s uspořádáním summitu v Budapešti o urovnání ruské agrese na Ukrajině, napsal dle agentury Reuters Bloomberg s odvoláním na přepis telefonátu mezi oběma politiky. Putin měl tehdy Orbánovi sdělit, že si velmi váží jeho „nezávislého a flexibilního“ postoje k rusko-ukrajinské válce.
Artemis II obletěla Měsíc a vrací se k Zemi

Čtyři astronauti na palubě kosmické lodi Orion splnili hlavní cíl mise Artemis II. Dokázali proletět kolem Měsíce, vyfotografovali ho z odvrácené strany a nyní už směřují k Zemi, kde by měli přistát v noci z pátku na sobotu.
Obraz války v Íránu spoluvytvářejí umělá inteligence i falešný obsah

Během současné války na Blízkém východě jsme viděli, jak se umělá inteligence masově využívá k šíření válečné propagandy. Množství falešného obsahu prudce vzrostlo, přičemž někdy byl zveřejňován i z oficiálních profilů úřadů zemí zapojených do konfliktu, tedy Spojených států, Izraele a Íránu. RTVE s odborníky analyzovala, jak se AI používá k šíření dezinformací a k jakým účelům.
