Porážkou Orbána ztratili spojence Putin, Trump i Fico, píše slovenský tisk


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Maďaři porazili režim dlouholetého premiéra Viktora Orbána, v jeho pádu je také odkaz pro slovenského premiéra a Orbánova spojence Roberta Fica (Smer), jakož i ruského vůdce Vladimira Putina, napsal slovenský list Sme k výsledkům parlamentních voleb v Maďarsku. Podle Denníku N je Orbánova porážka ránou pro Fica. Činitelé EU jsou mírně optimističtí, že by Magyar mohl odblokovat půjčku Kyjevu, ale zároveň opatrní, protože Magyar není tak proukrajinský, jak možná někteří doufali, píší Politico a Euronews.

„Nejde o obyčejnou prohru ve standardní demokratické zemi. Je to porážka v uneseném Maďarsku, kde měl Orbán k dispozici propagandistickou mašinerii podobnou té, na kterou spoléhá jeho ruský spojenec Vladimir Putin. Orbán prohrál nejen za svou stranu, ale i za Vladimira Putina, který pro nynějšek ztrácí důležité maďarské agenty infiltrované do orgánů Evropské unie,“ uvedlo Sme.

Před maďarskými volbami tým investigativních východoevropských novinářů zveřejnil nahrávku z předloňského srpna, na které šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem probíral podobu unijních protiruských sankcí za pokračující agresi Moskvy na Ukrajině.

Podle Sme volební prohrou Orbána rovněž prezident USA Donald Trump ztrácí klíčového národního konzervativce, který měl dál oslabovat Evropu. „Prohrává také Robert Fico, který by mohl pochopit, že ani nejosvědčenější manipulační techniky nedokážou překrýt vládní korupci. Když prohrál Orbán navzdory podpoře propagandistického aparátu a kontaktu s Putinem, podobný scénář může za rok postihnout i jeho.“

Podle Denníku N je Orbánova volební porážka velkou věcí nejen pro Maďarsko, které Orbán unesl na okraj Evropské unie a až téměř zpět do ruského světa, ale i pro celou Evropu, USA pod vedením Trumpa a zvláště pro Slovensko.

„Orbánova prohra neznamená, že automaticky prohraje také Fico. Je to ovšem silný odkaz, že politika strašení, lží a ruských operací není neporazitelná. Je to odkaz, že více než propaganda je rozpadající se stát, který Orbán i Fico vytvořili,“ napsal Denník N. Orbán a Fico se podle něj tváří, že Evropa je slabá a neschopná, společně do ní kopali a zrazovali ji. Dodal, že Orbán je pryč a osamocený Fico nemá odvahu, aby v tom pokračoval.

Zpravodajský portál Aktuality.sk očekává, že Maďarsko pod vedením pravděpodobného nového premiéra Magyara nepochybně změní svou zahraniční politiku. Napsal, že Orbán si v posledních letech za hlavního nepřítele zvolil Ukrajinu a Evropskou komisi, což se podle něj ukázalo i ve volební kampani jeho strany Fidesz.

Optimismus ohledně půjčky Ukrajině

Někteří z unijních diplomatů, které citoval bruselský server Politico, vyjádřili optimismus, že Magyarovo vítězství povede k rychlému zrušení zablokování unijní půjčky Kyjevu. „Pro novou vládu by mělo být snadné to prostě nevetovat,“ uvedl jeden z diplomatů. Pravděpodobně by stačil pouze formální souhlas na úrovni takzvaného Coreperu, tedy velvyslanců členských států při EU, který se schází v Bruselu většinou dvakrát týdně, ale jeho jednání může být svoláno kdykoli.

Poskytnutí půjčky pro Kyjev na roky 2026 a 2027 v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) schválili prezidenti a premiéři členských států EU poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá EU, Česko, Slovensko a Maďarsko ale oznámily, že se na zárukách podílet nebudou. Finance mají Kyjevu sloužit na rozpočtové a vojenské účely.

S půjčkou souvisejí celkem tři legislativní návrhy, všechny je podpořil 11. února Evropský parlament a předtím 4. února i velvyslanci členských států při Evropské unii. Následně se mělo odehrát ještě formální potvrzení právě členskými státy, v této fázi ale Maďarsko začalo schválení jednoho z textů blokovat. Jedno z nařízení bylo přitom nutné přijmout jednomyslně, pro zbylá dvě stačila kvalifikovaná většina.

První peníze z půjčky by se měly na Ukrajinu dostat už v dubnu, Orbán ale oznámil, že hodlá půjčku blokovat, dokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy ropovodem Družba. Ropovod byl podle Ukrajinců poničený ruskými útoky, podle Budapešti ale Kyjev dovoz ropy blokuje z politických důvodů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před volbami zdůraznil, že Kyjev v pracích pokročí. „Opravy dokončíme... říkal jsem jim, že je dokončíme letos na jaře,“ uvedl minulý týden. V neděli Zelenskyj také uvedl, že je „připraven na schůzky a společnou konstruktivní práci“ s nastupujícím maďarským premiérem.

Budapešť blokuje i protiruské sankce a cestu Ukrajiny do EU

Kromě půjčky Kyjevu ale Maďarsko blokuje i schválení dvacátého balíku sankcí proti Rusku a rovněž cestu Ukrajiny do Evropské unie tím, že odmítá schválit otevření konkrétních přístupových kapitol. V případě sankčního balíku půjde podle unijních diplomatů nejspíš o první „test toho, jak nová vláda vnímá Moskvu“, napsalo Politico. Nicméně nestane se tak okamžitě.

Maďarská ústava vyžaduje, aby se nový parlament sešel do třiceti dní od hlasování. To znamená, že Orbánovi spojenci nejspíš budou u moci ještě v úterý 21. dubna, kdy se v Lucemburku koná jednání ministrů zahraničí bloku, a 23. a 24. dubna, kdy se v Nikósii uskuteční neformální summit EU. Jestliže tam Orbán pojede, bude to jeho poslední schůzka na nejvyšší unijní úrovni.

Opatrnost ohledně Magyarovy podpory Ukrajině

Unijní úředníci jsou ale vůči Magyarovi rovněž opatrní. Přestože je proevropský a je rovněž pevným zastáncem EU a NATO, mohl by zaujmout kritický postoj k politice unijního bloku vůči Ukrajině, aby zcela neztratil některé z voličů. Magyar již dříve naznačil, že Maďarsko bude i nadále odmítat posílat zbraně do Kyjeva a že přistoupení Ukrajiny k EU by mělo být podmíněno konkrétními podmínkami a referendem v Maďarsku.

Jeden vysoce postavený představitel Unie označil nedělní historický výsledek za „nový začátek“, ale varoval, že situace nebude „procházka růžovým sadem“, napsal server Euronews.

Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot

Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“

Lidé umírali i během příměří, tvrdí ukrajinský představitel

Evropa vítá vítězství Tiszy

Globální odbyt Škody Auto v prvním čtvrtletí vzrostl o čtrnáct procent

Příznivci maďarské opozice slavili vítězství ve volbách

Maďarský forint po Orbánově porážce vystoupil na čtyřleté maximum

Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš

Babiš poblahopřál Magyarovi, podle Macinky Česko přišlo v Orbánovi o spojence

Premiér Andrej Babiš (ANO) pogratuloval Péteru Magyarovi k vítězství v maďarských parlamentních volbách. Babiš uvedl, že si předseda strany Tisza získal důvěru většiny Maďarů a jsou s ním spojená velká očekávání. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) řekl pro CNN Prima News, že Česko ztratilo ve Viktoru Orbánovi spojence v EU, s budoucí vládou bude chtít mít nadstandardní vztahy. Podle něj výsledek není pro konzervativce špatná zpráva. Podle prezidenta Petra Pavla zvítězila demokracie.
Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“

Maďarské parlamentní volby s velkým náskokem vyhrála opoziční Tisza. Její předseda Péter Magyar řekl, že strana získala bezprecedentní mandát. Podle nynějších propočtů má velkou šanci na dosažení ústavní většiny v parlamentu, díky níž bude moci v Maďarsku provádět dalekosáhlé změny. Premiér Viktor Orbán, který v zemi vládl posledních šestnáct let, prohru své strany Fidesz uznal.
Lidé umírali i během příměří, tvrdí ukrajinský představitel

Ruské síly v neděli zabily dva obyvatele ukrajinské Doněcké oblasti, dalšího člověka zranily, oznámil v pondělí ráno na platformě Telegram šéf správy tohoto regionu Vadym Filaškin. Do nedělní půlnoci přitom platilo příměří vyhlášené na pravoslavné Velikonoce. Kyjev i Moskva se už o víkendu navzájem vinily z jeho porušování. Se začátkem nového týdne ukrajinská armáda uvedla, že eviduje přes deset tisíc porušení klidu zbraní z ruské strany. Od půlnoci pak obě strany obnovily vzdušné útoky, vyplývá z hlášení obou stran.
Thajský festival přilákal davy lidí na vodní bitvy

Tisíce lidí v barevných kostýmech v neděli zaplnily ulice Bangkoku během festivalu Songkran, při kterém Thajsko slaví nový rok. Místní obyvatelé i zahraniční turisté se navzájem ostřikovali vodními pistolemi. Polévání vodou je tradiční rituál, který symbolizuje očištění a má smýt vše špatné z předchozího roku. Podle agentury Reuters někteří účastníci festivalu uvedli, že zde našli dočasný únik před globální palivovou krizí spojenou s napětím na Blízkém východě.
Evropa vítá vítězství Tiszy

Evropské srdce bije silněji, uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová k výsledku maďarských voleb. Vítězství opoziční Tiszy uvítal i francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz nebo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Britský premiér Keir Starmer vítězství Tiszy označil za historický moment nejen pro Maďarsko, ale i pro evropskou demokracii.
Porážkou Orbána ztratili spojence Putin, Trump i Fico, píše slovenský tisk

Maďaři porazili režim dlouholetého premiéra Viktora Orbána, v jeho pádu je také odkaz pro slovenského premiéra a Orbánova spojence Roberta Fica (Smer), jakož i ruského vůdce Vladimira Putina, napsal slovenský list Sme k výsledkům parlamentních voleb v Maďarsku. Podle Denníku N je Orbánova porážka ránou pro Fica. Činitelé EU jsou mírně optimističtí, že by Magyar mohl odblokovat půjčku Kyjevu, ale zároveň opatrní, protože Magyar není tak proukrajinský, jak možná někteří doufali, píší Politico a Euronews.
Příznivci maďarské opozice slavili vítězství ve volbách

V ulicích maďarského hlavního města Budapešti v noci na pondělí oslavovali příznivci opoziční strany Tisza vítězství v tamních parlamentních volbách. Uvádí to agentura Reuters a stanice BBC. Maďarská opozice čekala na vítězství v parlamentních volbách šestnáct let. Někteří příznivci opozice se obávali, že se změny vlády v zemi, kde měl mnoho let jasnou převahu premiér Viktor Orbán, nedočkají.
Maďarský forint po Orbánově porážce vystoupil na čtyřleté maximum

Maďarský forint se v pondělí vůči euru vyšplhal na nejvyšší úroveň za více než čtyři roky, výrazně posilují rovněž maďarské akcie. V nedělních parlamentních volbách opoziční strana Tisza porazila vládní stranu Fidesz dlouholetého maďarského premiéra Viktora Orbána. Vítězství opozice by mohlo Maďarsku obnovit přístup k miliardám eur z fondů Evropské unie, který zablokovaly spory s Orbánem, píše agentura Reuters.
