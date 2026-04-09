Komise chce vysvětlit hovory Szijjártóa s Lavrovem. Z Francie zní slova o zradě


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Informace o telefonických hovorech mezi maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem a šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem jsou extrémně znepokojivé, uvedla mluvčí Evropské komise Paula Pinhová. Zdůraznila, že Maďarsko by se mělo k těmto informacím co nejdříve vyjádřit a vysvětlit je. Hovory mezi politiky označil šéf francouzské diplomacie Jean-Noël Barrot za zradu.

Deník The Washington Post (WP) s odvoláním na své zdroje nedávno napsal, že Szijjártó v přestávkách schůzek se svými evropskými kolegy pravidelně telefonicky informoval Rusko o vyjednávání na zasedáních členských zemí EU.

Szijjártó ruskému protějšku Lavrovovi podle WP poskytoval aktuální informace o tom, co se projednává, a informoval ho o možných řešeních. Maďarský ministr odposlechy ostře kritizoval a označil je za nepřijatelné zahraniční vměšování před nedělními parlamentními volbami v Maďarsku, a to ve prospěch Ukrajiny.

Péter Szijjártó v Bruselu

„Údajná odhalení poukazují na znepokojivou možnost, že vláda členského státu koordinuje své kroky s Ruskem a tím aktivně jedná proti bezpečnosti a zájmům EU i všech jejích občanů,“ řekla mluvčí unijní exekutivy. „Je to extrémně znepokojivé a je na (maďarské) vládě, aby to co nejdříve vysvětlila,“ dodala Pinhová.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová má podle ní v úmyslu toto téma zvednout i na úrovni prezidentů a premiérů členských zemí bloku, doplnila.

Je to zrada evropské solidarity, zní z Francie

K telefonátům se vyjádřil i francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. „Toto je zrada nezbytné solidarity, která je vyžadována mezi zeměmi Evropské unie, pokud chceme být silní,“ prohlásil nyní Barrot podle agentury AFP. Navzdory neshodám, „chceme-li být silní ve světě, kde vznikají nová impéria, musíme být jednotní a musíme být solidární“, zdůraznil šéf francouzské diplomacie.

Polský premiér Donald Tusk mimo jiné v této souvislosti poznamenal, že zatímco Maďarsko je a bude v Evropské unii, jeho premiér Viktor Orbán a Szijjártó už z Evropy dávno odešli. Tusk varoval, že sepětí mezi Budapeští a Moskvou ohrožuje bezpečnost celého bloku.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó

Podle bruselského serveru Politico zpráva, že maďarský ministr zahraničí pravidelně informoval Rusko o jednáních EU, není pro některé diplomaty překvapivá. Země Unie i jejich partneři se podle serveru již delší dobu k diskusím o bezpečnostních otázkách scházejí v menších formátech právě kvůli obavám, že některé „méně loajální“ státy EU předají citlivé informace třetím zemím.

Obvinění na adresu Budapešti přichází v kritickém okamžiku před nedělními parlamentními volbami. Zatímco průzkumy veřejného mínění pořizované provládními středisky ukazují mírný náskok Orbánovy strany Fidesz před opozicí, nezávislé průzkumy naznačují, že opoziční strana Tisza má dvouciferný náskok.

Viktor Orbán s Vladimirem Putinem v Moskvě (listopad 2025)

Aktuálně z rubriky Svět

Doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená, za den proplulo šest lodí

Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Vyplývá to z analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou zveřejnila agentura Reuters. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.
11:18Aktualizovánopřed 18 mminutami

Izrael pokračoval v bombardování Libanonu, útočil i Hizballáh

Izrael i ve čtvrtek bombardoval Libanon, kde cílí na teroristické hnutí Hizballáh, píší podle Reuters tamní média. Také na severu židovského státu zněly sirény kvůli střelám Hizballáhu. Ten dříve v souvislosti se svými nočními útoky na Izrael prohlásil, že má jít o „reakci na porušení příměří“ ve válce na Blízkém východě. Podle zpravodajských agentur šlo o první útok hnutí proti židovskému státu za posledních více než 24 hodin, kdy platí klid zbraní mezi USA a Íránem.
05:33Aktualizovánopřed 21 mminutami

Ruský nejvyšší soud zakázal Memorial jako extremistickou organizaci

Ruský nejvyšší soud označil nevládní organizaci na ochranu lidských práv Memorial za extremistickou a zakázal její působení v zemi. Rozhodnutí znamená, že za spolupráci s touto organizací, vyznamenanou v roce 2022 Nobelovou cenou míru, nyní hrozí v Rusku vězení, uvedly tiskové agentury.
14:17Aktualizovánopřed 27 mminutami

Ministerstvo na pátek výrazně snížilo maximální ceny paliv

Maximální ceny pohonných hmot určované státem v pátek oproti čtvrtku klesnou o koruny. Litr nafty bude nejvýše za 45,20 koruny, litr benzinu za 41,77 koruny. Ceny ropy se po středečním prudkém poklesu vrátily k růstu, zůstávají ale pod sto dolary za barel. Trhy ve středu reagovaly na zprávu o dvoutýdenním příměří schváleném Íránem a Spojenými státy a slibovaly si od toho odblokování klíčového Hormuzského průlivu. Ačkoliv úžinou od té doby proplulo několik lodí, provoz je nadále výrazně omezený.
10:46Aktualizovánopřed 58 mminutami

Británie a Norsko odstrašovaly ruské ponorky v Atlantiku

Velká Británie společně s Norskem provedla v severním Atlantiku vojenskou operaci na odstrašení ruských ponorek, které ohrožovaly podvodní kabely a produktovody. Oznámil to podle agentury AP britský ministr obrany John Healey. Dodal, že fregata, letadla a stovky expertů monitorovaly ruskou útočnou ponorku a dvě špionážní ponorky poblíž podmořských kabelů a potrubí severně od Spojeného království. Ruská plavidla nakonec podle britského šéfa obrany po operaci, která trvala víc než měsíc, odplula z britských vod dále na sever. Do operace byly zapojeny speciální ponorky, konstatoval.
13:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Země je křehká planeta, z těch pohledů běhal mráz po zádech, říkají astronauti

Křehkost planety Země v nezměrném vesmíru či krása úplného zatmění Slunce za odvrácenou stranou Měsíce patří k nejsilnějším dojmům, které popsali astronauti mise Artemis II novinářům dva dny před návratem na Zemi. Šéf mise Reid Wiseman za nejsilnější okamžik označil pojmenování měsíčního kráteru po své zesnulé ženě Carroll. Loď Orion se po obletu Měsíce vrací se spoustou zajímavých fotografií a příběhů, o něž se astronauti chtějí podělit s ostatními, řekl pilot Victor Glover.
před 2 hhodinami

Litevští politici chtějí navzdory protestům prosadit reformu veřejnoprávní LRT

Předseda litevského parlamentu Juozas Olekas ve čtvrtek uvedl, že vládní koalice neustoupí od plánů na reformu veřejnoprávního vysílatele, a to navzdory pokračujícím protestům proti politizaci LRT.
před 2 hhodinami
