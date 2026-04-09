Komise chce vysvětlit hovory Szijjártóa s Lavrovem. Z Francie zní slova o zradě

Informace o telefonických hovorech mezi maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem a šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem jsou extrémně znepokojivé, uvedla mluvčí Evropské komise Paula Pinhová. Zdůraznila, že Maďarsko by se mělo k těmto informacím co nejdříve vyjádřit a vysvětlit je. Hovory mezi politiky označil šéf francouzské diplomacie Jean-Noël Barrot za zradu.
Deník The Washington Post (WP) s odvoláním na své zdroje nedávno napsal, že Szijjártó v přestávkách schůzek se svými evropskými kolegy pravidelně telefonicky informoval Rusko o vyjednávání na zasedáních členských zemí EU.
Szijjártó ruskému protějšku Lavrovovi podle WP poskytoval aktuální informace o tom, co se projednává, a informoval ho o možných řešeních. Maďarský ministr odposlechy ostře kritizoval a označil je za nepřijatelné zahraniční vměšování před nedělními parlamentními volbami v Maďarsku, a to ve prospěch Ukrajiny.
„Údajná odhalení poukazují na znepokojivou možnost, že vláda členského státu koordinuje své kroky s Ruskem a tím aktivně jedná proti bezpečnosti a zájmům EU i všech jejích občanů,“ řekla mluvčí unijní exekutivy. „Je to extrémně znepokojivé a je na (maďarské) vládě, aby to co nejdříve vysvětlila,“ dodala Pinhová.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová má podle ní v úmyslu toto téma zvednout i na úrovni prezidentů a premiérů členských zemí bloku, doplnila.
Je to zrada evropské solidarity, zní z Francie
K telefonátům se vyjádřil i francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. „Toto je zrada nezbytné solidarity, která je vyžadována mezi zeměmi Evropské unie, pokud chceme být silní,“ prohlásil nyní Barrot podle agentury AFP. Navzdory neshodám, „chceme-li být silní ve světě, kde vznikají nová impéria, musíme být jednotní a musíme být solidární“, zdůraznil šéf francouzské diplomacie.
Polský premiér Donald Tusk mimo jiné v této souvislosti poznamenal, že zatímco Maďarsko je a bude v Evropské unii, jeho premiér Viktor Orbán a Szijjártó už z Evropy dávno odešli. Tusk varoval, že sepětí mezi Budapeští a Moskvou ohrožuje bezpečnost celého bloku.
Podle bruselského serveru Politico zpráva, že maďarský ministr zahraničí pravidelně informoval Rusko o jednáních EU, není pro některé diplomaty překvapivá. Země Unie i jejich partneři se podle serveru již delší dobu k diskusím o bezpečnostních otázkách scházejí v menších formátech právě kvůli obavám, že některé „méně loajální“ státy EU předají citlivé informace třetím zemím.
Obvinění na adresu Budapešti přichází v kritickém okamžiku před nedělními parlamentními volbami. Zatímco průzkumy veřejného mínění pořizované provládními středisky ukazují mírný náskok Orbánovy strany Fidesz před opozicí, nezávislé průzkumy naznačují, že opoziční strana Tisza má dvouciferný náskok.