Poskytnutí unijní půjčky Ukrajině není jisté, připustila Kallasová

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová podle serveru RBK-Ukrajina v Kyjevě prohlásila, že nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun). Poskytnutí půjčky, která má klíčový význam pro další obranu země před ruskou agresí, blokuje Maďarsko. Budapešť také stále blokuje schválení dalšího balíku sankcí proti Rusku.
„Pracujeme na překonání těchto překážek, ale bohužel, dnes (v úterý) vám nemohu oznámit dobré zprávy, tedy že tato půjčka bude poskytnuta. Hlavně proto pokračujeme v práci a doufáme, že na příštím jednání Evropské rady bude toto rozhodnutí přijato,“ řekla Kallasová podle RBK-Ukrajina.
Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha dle portálu podotkl, že Kallasová se vyjádřila velice diplomaticky. Sám překážku pojmenoval takto: „Je to Maďarsko, které zneužívá svého postavení členské země EU a NATO, blokuje, a tím drží jako rukojmí celou Unii, celou evropskou politiku a rozšiřování a jednotu. Proto velice doufáme, že se podaří najít způsoby, jak tuto uměle vytvořenou překážku překonat,“ prohlásil.
Maďarsko svůj dlouhodobě chladný postoj vůči Ukrajině, která se brání ruské agresi, přitvrdilo na počátku roku poté, co ropovodem Družba přestala proudit ruská ropa. Kyjev uvádí, že ropovod je poškozený po ruském útoku.
Maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že dokud Kyjev ropovod neopraví a ruská ropa zase nepoteče do Maďarska, žádné peníze pro Ukrajinu nebudou. Server dodal, že podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského tato situace ohrožuje přípravu napadené země na příští zimu, protože Kyjevu chybějí peníze.