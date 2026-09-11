Volby v německém Meklenbursku vyhraje AfD, ukazují průzkumy

Volby ve spolkové zemi Meklenbursko – Přední Pomořansko příští týden vyhraje strana Alternativa pro Německo (AfD), zatímco hlasování v Berlíně ovládne strana Levice, vyplývá z průzkumů institutu Forschungsgruppe Wahlen (FGW) zveřejněných veřejnoprávní stanicí ZDF. Podle průzkumů AfD v Meklenbursku – Předním Pomořansku získá 37 procent hlasů a Levice v hlavním městě 23 procent. Volby se konají v neděli 20. září.
Meklenbursko – Přední Pomořansko je spolková země na severovýchodě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky (NDR) v roce 1990. Má přibližně 1,6 milionu obyvatel a ze šestnácti spolkových zemí nejnižší hustotu zalidnění. Největšími městy jsou Rostock s asi dvěma sty tisíci obyvateli a metropole Schwerin se 130 tisíci.
Spolu s Berlínem je Meklenbursko – Přední Pomořansko jedinou východoněmeckou spolkovou zemí, ve které tamní tajná služba nepovažuje AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Vede ji jen jako podezřelou z krajně pravicových aktivit.
O tři procentní body méně než AfD, tedy 34 procent, získá podle průzkumu sociální demokracie (SPD) současné premiérky Manuely Schwesigové. SPD se v posledních měsících podařilo značný náskok AfD výrazně snížit, například v květnu činil v průzkumu Infratest dimap rozdíl ještě devět procentních bodů.
Další volební debakl podle průzkumu čeká v Meklenbursku – Předním Pomořansku Křesťanskodemokratickou unii (CDU), které na celostátní úrovni předsedá kancléř Friedrich Merz. Podle FGW by mohla dostat jen sedm procent hlasů, což by byl její nejhorší výsledek v jakýchkoli zemských volbách od založení spolkové republiky v roce 1949. CDU by překonala i radikálně levicová strana Levice se ziskem deseti procent hlasů. Zelení jsou na pěti procentech, tedy na hranici zvolení do zemského sněmu.
V Berlíně dle odhadu zvítězí Levice
V Berlíně, kterému nyní vládne koalice CDU a SPD, se bude volit ve stejný den jako v Meklenbursku – Předním Pomořansku. Berlín je hlavním městem a zároveň jednou ze spolkových zemí, má přibližně 3,8 milionu obyvatel.
Podle v pátek zveřejněného průzkumu FGW ve volbách do berlínské Poslanecké sněmovny těsně zvítězí Levice vedená Elif Eralpovou před CDU pod vedením Stefana Everse. Levici připisuje průzkum 23 a CDU 21 procent hlasů.
Na třetím místě by se mohla v metropoli umístit AfD se sedmnácti procenty, následovaná stranou Zelených s šestnácti procenty hlasů. Sociálním demokratům předpovídá průzkum desetiprocentní zisk. V Berlíně odhady z posledních týdnů nemají jasného favorita. Na čtyřech předních příčkách se střídají všechny čtyři strany – Levice, CDU, AfD a Zelení.
Data posledního průzkumu v Berlíně pocházejí z období od pondělí do čtvrtka. Německá média přitom ve středu informovala, že policie prohledala v Berlíně a Hannoveru kanceláře a domov lídra SPD do voleb Steffena Kracha. Státní zastupitelství v Hannoveru vede proti němu vyšetřování kvůli podezření z úplatkářství. Krach jakékoli pochybení odmítá.