Větrníky na Mravenečníku jsou dle ochránců přírody nebezpečné. Spor o demolici se táhne

Deset let na Mravenečníku v Jeseníkách chátrají tři věže větrné elektrárny. Podle ochránců přírody nejsou jen nevzhledné, ale také nebezpečné. Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) vybídl k jejich odstranění firmu, které patří, za nečinnost jí pak uložil pokutu. Vlastník se demolici prý nebrání, tři věže ale chce nahradit jednou výkonnější. Už deset let však naráží na odpor. Záměr nepovolil Olomoucký kraj a jeho rozhodnutí potvrdilo i ministerstvo pro místní rozvoj. Firma nyní usiluje o povolení nová, bourací práce chce zahájit až poté.
Tři větrné elektrárny vysoké kolem 35 metrů byly roky dominantou lokality pod Medvědí horou. Už nejméně osm let by tam ale stát neměly. „Kromě formálních náležitostí, které nebyly splněny, ta stavba už začíná být opravdu nebezpečná,“ poznamenal mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Pavel Jurka.
Věže nechala v průběhu 90. let vystavět společnost ČEZ. Šlo o jeden z prvních projektů, který měl ukázat, zda se větrná energie vyplatí. Svým umístěním tehdy patřily elektrárny k nejvýše položeným v Evropě.
V CHKO výškové stavby stát nemají
Elektrárny poté odkoupila firma Benoco a představila záměr nahradit tři větrníky jedním – vyšším a výkonnějším. Tento plán ale narazil na odpor. „Náš hlavní argument byl ten, že v CHKO Jeseníky, i podle tehdejších zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, nesmí stát žádné výškové stavby,“ řekl člen a bývalý předseda Českého svazu ochrany přírody Martin Minář.
Začal tak mnohaletý spor o stavební povolení pro novou elektrárnu. „V roce 2015 pozbylo platnosti to původní povolení, které řešilo i demontáž, takže jsme po celou dobu soudního sporu nemohli s těmi stavbami nijak nakládat,“ vysvětlil prokurista společnosti Benoco Jan Krátký.
V dubnu 2016 ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo rozhodnutí olomouckého krajského úřadu o zrušení veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby, proti kterému se investor odvolal. Stvrdilo tak zákaz stavby větrné elektrárny.
Úřad uložil vlastníkovi elektrárny pokutu
Loni v červnu se do situace vložil Dopravní a energetický stavební úřad a nařídil demolici. Vlastník však harmonogram bouracích prací ve stanovené lhůtě nedodal.
„Dne 10. prosince 2025 vydal DESÚ rozhodnutí o přestupku a uložil pokutu 230 tisíc korun plus náklady řízení. Rozhodnutí o přestupku bylo následně v odvolacím řízení potvrzeno 29. května 2026 rozhodnutím ministerstva průmyslu a obchodu,“ uvedl ředitel Dopravního a energetického stavebního úřadu Martin Kozák.
Firma podala žalobu a čeká, že dostane nové povolení
Firma proti rozhodnutí podala žalobu. Čeká totiž na aktualizaci podmínek pro výstavbu zdrojů obnovitelné energie a doufá, že plánovanou elektrárnu na Mravenečníku bude moci vybudovat. „Stále považujeme za vhodnější, že pokud se tam dělají stavební práce, tak je vhodné, aby obě ty věci probíhaly společně,“ vysvětlil Krátký.
Stavební úřad aktuálně obdržel dvě cenové nabídky na demolici. Elektrárny by tak mohl odstranit stát a náklady následně vymáhat po vlastníkovi. Současně mu může uložit i další pokuty.