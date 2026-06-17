Kvůli opravě železničního mostu se řidiči rok nedostanou po Hlučínské do centra Ostravy

Kvůli opravě železničního mostu v Ostravě-Přívoze neprojedou řidiči od 17. června zhruba rok po Hlučínské ulici směrem do centra Ostravy. Budou muset využívat objízdné trasy. Hlučínská ulice je součástí silnice I/56 a představuje klíčové spojení centra krajského města s městskými obvody Petřkovice a Lhotka, městem Hlučín na Opavsku i okolními obcemi.
„V první den uzavírky byla situace v Hlučínské ulici spíše klidná. Řada řidičů totiž pod mostem projížděla i přes zákazové značky,“ popsala redaktorka České televize Pavla Daňková situaci ve středu.
Na první pohled nenápadná komunikace na okraji města je ve skutečnosti důležitou dopravní tepnou, po které denně projíždějí tisíce aut. V Hlučínské ulici se nebude opravovat pouze most, ale také železniční svršek. „Stavbaři v této době provádějí přeložky inženýrských sítí a zároveň budují základy pro odčerpávání vody z prostoru pod železničním mostem. Souběžně začaly také práce na samotném mostě na železniční trati,“ popsal mluvčí Správy železnic David Kabele.
Na stavu mostu z roku 1932 se výrazně podepsaly také povodně v roce 2024. Nový most bude mít ocelovou konstrukci a jeho výstavba je důležitá i kvůli plánované vysokorychlostní trati. „Je to mimořádně důležitá spojnice. V zásadě propojuje trasy mezi Ostravou, Polskem a Slovenskem. Pro představu, denně přes tento most projede kolem tří set osobních i nákladních vlaků,“ uvedl Kabele. Provoz vlaků zůstane po celou dobu zachován. Oprava za zhruba 328 milionů korun bude kvůli tomu rozdělena do dvou etap.
Autobusy MHD projedou
Řidiči mířící do centra budou muset využít objízdné trasy přes Slezskou Ostravu nebo přijet po Slovenské ulici od Mariánskohorské. „Město bude muset absorbovat dopravu z Hlučínské ulice. Část řidičů využije Švermovu a Slovenskou ulici, část bude jezdit po ulici 28. října a přes centrum Mariánských Hor,“ popsal náměstek primátora Ostravy Břetislav Riger (Ostravak).
Město zároveň doporučuje využívat městskou hromadnou dopravu. „Byli bychom velmi rádi, kdyby řidiči využili záchytné parkoviště. Stavbou mohou projíždět vozidla integrovaného záchranného systému a autobusová doprava,“ řekl Riger.
Přípravné práce na opravě mostu začaly v polovině dubna. Od té doby pod mostem nejezdí tramvaje na konečnou Přívoz, Hlučínská. Výluka potrvá až do října příštího roku.
Podle Rigera bude v příštích letech nutné opravit také další železniční mosty, konkrétně mosty nad Mariánskohorskou a Švermovou ulicí. Radnice proto doporučuje sledovat aktuální dopravní informace a objízdné trasy.