Thajsko hlásí první mrtvé civilisty od obnovení bojů s Kambodžou


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Thajská armáda uvedla, že při těžkých bojích mezi Thajskem a Kambodžou v blízkosti společné hranice obou zemí byli zabiti tři thajští civilisté. Jsou to první thajské civilní oběti od nedělního obnovení bojů. Představitelé obou zemí ve čtvrtek očekávají telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa, který si myslí, že konflikt dokáže zastavit.

Nové boje zemí, které po pětidenním ozbrojeném střetu uzavřely v červenci s americkou pomocí příměří, si dosud vyžádaly přibližně dvě desítky mrtvých a vyhnaly z domovů stovky tisíc obyvatel na obou stranách hranice.

Středeční boje na více než desítce míst podél 817 kilometrů dlouhé thajsko-kambodžské hranice patřily k nejintenzivnějším od léta. Kambodža ve středu večer zahájila útok dělostřelectvem a minomety na thajské pozice, uvedla thajská armáda s tím, že střelbu opětovala a zničila „nepřátelské nákladní vozy“. Dělostřelecké výměny pokračovaly i ve čtvrtek ráno, informovala kambodžská média.

„Myslím, že je mohu přimět přestat bojovat. Myslím, že s nimi mám v plánu hovořit zítra (ve čtvrtek),“ uvedl šéf Bílého domu ve středu. Trump přispěl k ukončení červencových bojů tím, že vůdcům zemí pohrozil zastavením obchodních jednání, pokud konflikt neukončí.

Lidé v uprchlickém táboře v Thajsku
Zdroj: Reuters/Athit Perawongmetha

Střety začaly na jaře

Letošní vlna násilností se zvedla po smrti kambodžského vojáka, který zemřel 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými vojáky. Situace se pak vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z nastražení min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků.

Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat. Pět dní trvající ozbrojené příhraniční střety si tehdy vyžádaly 43 mrtvých a asi tři sta tisíc vysídlených osob na obou stranách.

Obě země po Trumpově ekonomickém tlaku podepsaly 28. července dohodu o příměří. Ačkoliv se obě strany od uzavření dohody navzájem obviňovaly z jejího porušování, 26. října v Malajsii podepsaly rozšířené příměří. I poté však pokračovaly spory o to, kdo dohodu porušuje. Thajsko pak 10. listopadu pozastavilo mírovou dohodu, když mina na hranicích zranila dva thajské vojáky.

Obnovené střety mezi armádami Thajska a Kambodže od neděle vyhnaly z domovů na obou stranách společné hranice přes půl milionu lidí, uvedly úřady.

Střety mezi Thajskem a Kambodžou pokračují, zemřelo nejméně deset lidí
Převoz zraněného vojáka do nemocnice po střetu mezi thajskými a kambodžskými jednotkami

