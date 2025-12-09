Střety mezi Thajskem a Kambodžou pokračují, zemřelo nejméně deset lidí


před 36 mminutami|Zdroj: ČTK

Navzdory mezinárodním výzvám ke snížení napětí dále pokračují ozbrojené pohraniční střety mezi Kambodžou a Thajskem. Podle nejnovější bilance při nich zemřelo celkem sedm kambodžských civilistů a tři thajští vojáci, informovala agentura AFP.

Země ležící v jihovýchodní Asii se navzájem obviňují, že od nedělního večera obnovily útoky. Střety znovu propukly necelé dva měsíce po uzavření příměří, které spolupodepsal americký prezident Donald Trump.

Kambodža dosud tvrdila, že na útoky Thajska, které v pondělí provedlo letecké údery na pohraniční oblasti, nereagovala. V úterý ale bývalý kambodžský premiér Hun Sen na svém facebookovém účtu napsal, že kambodžská armáda zahájila odvetu „poté, co více než 24 hodin projevovala zdrženlivost, aby dodržela příměří a měla čas evakuovat obyvatelstvo“.

„Naše síly musí bojovat všude, kde nepřítel zaútočil,“ napsal vlivný bývalý vůdce a vyzval kambodžské jednotky, aby nepřátelské síly zničily. „Kambodža chce mír, ale musí odpovědět na útok, aby chránila své území,“ dodal.

Nový střet mezi Thajskem a Kambodžou má pět obětí, země použily tanky i stíhačky
Thajští vojáci nedaleko hranic s Kambodžou

Thajská armáda v úterý oznámila smrt dalších dvou vojáků a zvýšila tak celkový počet obětí od nedělního obnovení střetů na tři. Zraněno bylo asi třicet příslušníků thajských ozbrojených sil.

Kambodžské ministerstvo obrany v úterý informovalo o úmrtí dalších tří civilistů a asi dvaceti zraněných – podle Phnompenhu se tak celkový počet zabitých kambodžských civilistů zvýšil na sedm. Na obou stranách hranice byly evakuovány desítky tisíc lidí.

Vyostření situace

Letošní vlna násilností se zvedla po smrti kambodžského vojáka 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými příslušníky armády. Situace se poté vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z nastražení min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků.

Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat. Pět dní trvající ozbrojené příhraniční střety si tehdy vyžádaly 43 mrtvých a asi tři sta tisíc vysídlených osob na obou stranách.

Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří, byl u toho Trump
Lídři Thajska a Kambodže podepsali za přítomnosti prezidenta USA Donalda Trumpa dohodu o příměří

Dohoda o příměří

Obě země podepsaly 28. července dohodu o příměří, která následovala po ekonomickém tlaku prezidenta Trumpa, jenž znepřátelené země varoval, že USA s nimi neuzavřou obchodní dohody, pokud budou boje pokračovat.

Ačkoliv se obě strany od uzavření dohody navzájem obviňovaly z jejího porušování, podepsaly 26. října v Malajsii rozšířené příměří. I poté však pokračovaly spory o to, kdo dohodu porušuje. Thajsko pak 10. listopadu pozastavilo mírovou dohodu poté, co mina na hranicích zranila dva thajské vojáky.

Thajsko a Kambodža se už více než sto let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél asi 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž kolonií tehdy Kambodža byla. Země se mimo jiné přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.

Thajsko hlásí po začátku příměří ojedinělé střety s Kambodžou
Thajští vojáci na hranicích s Kambodžou (26. června 2025)

Výběr redakce

Prezident jmenoval Babiše předsedou vlády

ŽivěPrezident jmenoval Babiše předsedou vlády

06:50Aktualizovánopřed 3 mminutami
Střety mezi Thajskem a Kambodžou pokračují, zemřelo nejméně deset lidí

Střety mezi Thajskem a Kambodžou pokračují, zemřelo nejméně deset lidí

před 36 mminutami
Ozbrojenci v Pákistánu zabili šest vojáků, zřejmě útočili islamisté

Ozbrojenci v Pákistánu zabili šest vojáků, zřejmě útočili islamisté

před 1 hhodinou
Japonsko hlásí po zemětřesení třicet zraněných. Možné jsou další otřesy

Japonsko hlásí po zemětřesení třicet zraněných. Možné jsou další otřesy

02:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump schválil za „určitých podmínek“ vývoz některých čipů Nvidia do Číny

Trump schválil za „určitých podmínek“ vývoz některých čipů Nvidia do Číny

00:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Unijní podpora Ukrajiny je neochvějná, uvedli po schůzi se Zelenským lídři EU

Unijní podpora Ukrajiny je neochvějná, uvedli po schůzi se Zelenským lídři EU

01:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Situaci, kdy má Česko dva premiéry, ústava přímo neřeší

Situaci, kdy má Česko dva premiéry, ústava přímo neřeší

06:25Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ukrajinky se v armádě uplatňují jako pilotky dronů

Ukrajinky se v armádě uplatňují jako pilotky dronů

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Střety mezi Thajskem a Kambodžou pokračují, zemřelo nejméně deset lidí

Navzdory mezinárodním výzvám ke snížení napětí dále pokračují ozbrojené pohraniční střety mezi Kambodžou a Thajskem. Podle nejnovější bilance při nich zemřelo celkem sedm kambodžských civilistů a tři thajští vojáci, informovala agentura AFP.
před 36 mminutami

Ozbrojenci v Pákistánu zabili šest vojáků, zřejmě útočili islamisté

Nejméně šest pákistánských vojáků bylo zabito a sedm dalších utrpělo zranění při útoku na kontrolní stanoviště na severozápadě země. Tři policejní a bezpečnostní zdroje podle agentury Reuters uvedly, že útok provedli islamističtí ozbrojenci napojení na afghánský Taliban.
před 1 hhodinou

Japonsko hlásí po zemětřesení třicet zraněných. Možné jsou další otřesy

Při zemětřesení o síle 7,5 stupně, které v pondělí zasáhlo severovýchod Japonska, utrpělo zranění nejméně třicet lidí. O aktuální bilanci informovala premiérka země Sanae Takaičiová, bezpečnostní složky dříve hovořily o 23 zraněných. Japonská meteorologická služba (JMA) varovala, že v příštích dnech mohou nastat podobné, nebo dokonce silnější otřesy, informovaly agentury Reuters a Kjódó.
02:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Trump schválil za „určitých podmínek“ vývoz některých čipů Nvidia do Číny

Bílý dům za určitých podmínek povolí vývoz čipů H200 společnosti Nvidia do Číny. Americký prezident Donald Trump to napsal na své sociální síti Truth Social. Doplnil, že o tom již informoval čínského vládce Si Ťin-pchinga, který na zprávy „reagoval pozitivně“. Společnost bude moci podle zpravodajských agentur prodávat vyspělý čip používaný k vývoji umělé inteligence pouze předem schváleným zákazníkům.
00:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Unijní podpora Ukrajiny je neochvějná, uvedli po schůzi se Zelenským lídři EU

Unijní podpora Ukrajiny zůstává při pokračujících mírových rozhovorech neochvějná, shodli se po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady António Costa. Zelenskyj označil společný postup se zástupci Evropské unie (EU) a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem za koordinovaný a konstruktivní, uvedly agentury Reuters a DPA.
01:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ukrajinky se v armádě uplatňují jako pilotky dronů

Jedním z největších problémů ukrajinské armády je nedostatek vojáků. Už od začátku plnohodnotné ruské invaze proto v uniformách slouží i značné množství žen – často v první linii. Tam se ale musely potýkat s tím, že některé z nich měly problém s fyzickou náročností. Ženy proto hledají uplatnění například jako operátorky a pilotky dronů či spojařky. V současnosti slouží přes sedmdesát tisíc Ukrajinek, což je o pětinu více než před čtyřmi roky. A pět a půl tisíce z nich v první linii. S hledáním pozice, na kterou se nejlépe hodí, jim dokáže pomoci armáda.
před 2 hhodinami

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady hlásí zraněné

Severovýchod Japonska zasáhlo zemětřesení o síle přes sedm stupňů, uvedla podle světových agentur Japonská meteorologická služba (JMA). Americká geologická služba USGS následně potvrdila, že zemětřesení mělo sílu až 7,6 stupně. JMA zároveň varovala před velkými vlnami tsunami, následně ale varování snížila na doporučení, aby se lidé zdržovali mimo pobřeží, následně jej úplně odvolala. Úřady hlásí podle agentury AP přes dvacet zraněných.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Státy EU se shodly na migračním fondu solidarity pro 2026. Česko platit nemusí

Státy EU dosáhly politické dohody na zřízení takzvaného fondu solidarity pro rok 2026, který je součástí migračního a azylového paktu EU. Ministři vnitra na pondělním jednání v Bruselu rovněž potvrdili, že Česká republika je pro toto období osvobozena od solidárního příspěvku díky množství uprchlíků z Ukrajiny, kteří mají v zemi dočasnou ochranu. Unijní ministři se také shodli na rychlejším a efektivnějším navracení migrantů.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...