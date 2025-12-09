Střety mezi Thajskem a Kambodžou pokračují, zemřelo nejméně deset lidí

Navzdory mezinárodním výzvám ke snížení napětí dále pokračují ozbrojené pohraniční střety mezi Kambodžou a Thajskem. Podle nejnovější bilance při nich zemřelo celkem sedm kambodžských civilistů a tři thajští vojáci, informovala agentura AFP.
Země ležící v jihovýchodní Asii se navzájem obviňují, že od nedělního večera obnovily útoky. Střety znovu propukly necelé dva měsíce po uzavření příměří, které spolupodepsal americký prezident Donald Trump.
Kambodža dosud tvrdila, že na útoky Thajska, které v pondělí provedlo letecké údery na pohraniční oblasti, nereagovala. V úterý ale bývalý kambodžský premiér Hun Sen na svém facebookovém účtu napsal, že kambodžská armáda zahájila odvetu „poté, co více než 24 hodin projevovala zdrženlivost, aby dodržela příměří a měla čas evakuovat obyvatelstvo“.
„Naše síly musí bojovat všude, kde nepřítel zaútočil,“ napsal vlivný bývalý vůdce a vyzval kambodžské jednotky, aby nepřátelské síly zničily. „Kambodža chce mír, ale musí odpovědět na útok, aby chránila své území,“ dodal.
Thajská armáda v úterý oznámila smrt dalších dvou vojáků a zvýšila tak celkový počet obětí od nedělního obnovení střetů na tři. Zraněno bylo asi třicet příslušníků thajských ozbrojených sil.
Kambodžské ministerstvo obrany v úterý informovalo o úmrtí dalších tří civilistů a asi dvaceti zraněných – podle Phnompenhu se tak celkový počet zabitých kambodžských civilistů zvýšil na sedm. Na obou stranách hranice byly evakuovány desítky tisíc lidí.
Vyostření situace
Letošní vlna násilností se zvedla po smrti kambodžského vojáka 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými příslušníky armády. Situace se poté vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z nastražení min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků.
Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat. Pět dní trvající ozbrojené příhraniční střety si tehdy vyžádaly 43 mrtvých a asi tři sta tisíc vysídlených osob na obou stranách.
Dohoda o příměří
Obě země podepsaly 28. července dohodu o příměří, která následovala po ekonomickém tlaku prezidenta Trumpa, jenž znepřátelené země varoval, že USA s nimi neuzavřou obchodní dohody, pokud budou boje pokračovat.
Ačkoliv se obě strany od uzavření dohody navzájem obviňovaly z jejího porušování, podepsaly 26. října v Malajsii rozšířené příměří. I poté však pokračovaly spory o to, kdo dohodu porušuje. Thajsko pak 10. listopadu pozastavilo mírovou dohodu poté, co mina na hranicích zranila dva thajské vojáky.
Thajsko a Kambodža se už více než sto let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél asi 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž kolonií tehdy Kambodža byla. Země se mimo jiné přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.