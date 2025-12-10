Střety mezi Thajskem a Kambodžou vyhnaly z domovů půl milionu lidí


10. 12. 2025

Obnovené střety mezi armádami Thajska a Kambodže od neděle vyhnaly z domovů na obou stranách společné hranice přes půl milionu lidí, s odvoláním na úřady to napsala agentura AFP. Nový konflikt zemí, které po pětidenním ozbrojeném konfliktu v červenci uzavřely příměří, si dosud vyžádal nejméně jedenáct mrtvých, čtyři thajské vojáky a sedm kambodžských civilistů.

Na thajské straně se do úkrytů přesunulo více než 400 tisíc lidí, jejichž bezpečnost byla ohrožena, řekl mluvčí thajského ministerstva obrany.

V pěti kambodžských provinciích se naopak do úkrytu nebo k rodinným příslušníkům evakuovalo podle mluvčí kambodžského resortu obrany 101 229 osob.

K okamžitému ukončení bojů a návratu k příměří už dříve vyzval americký ministr zahraničí Marco Rubio nebo premiér Malajsie Anwar Ibrahim, jehož země pomáhala spolu se Spojenými státy v létě vyjednat příměří. Americký prezident Donald Trump uvedl, že ve středu zřejmě bude se zástupci obou znesvářených států telefonicky hovořit.

Střety na hranicích mezi Kambodžou a Thajskem
Zdroj: Reuters

Zranění vojáci i civilisté

Kambodžané v neděli podle Bangkoku zranili dva thajské vojáky, na což odpověděli palbou. Phnompenh ale uvedl, že jeho vojáci prve nereagovali na thajské útoky a až poté zahájili odvetu. Kambodža údajně nasadila artilerii a tanky, zatímco Thajsko provedlo vzdušné údery. Kromě obětí bylo podle agentury Reuters zraněno dvacet kambodžských civilistů a 68 thajských vojáků.

Letošní vlna násilností se zvedla po smrti kambodžského vojáka, který zemřel 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými vojáky. Situace se pak vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z nastražení min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků. Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat. Pět dní trvající ozbrojené příhraniční střety si tehdy vyžádaly 43 mrtvých a asi 300 tisíc vysídlených osob na obou stranách.

Nový střet mezi Thajskem a Kambodžou má pět obětí, země použily tanky i stíhačky
Thajští vojáci nedaleko hranic s Kambodžou

Obě země podepsaly 28. července dohodu o příměří, která následovala po Trumpově ekonomickém tlaku, jenž znepřátelené země varoval, že USA s nimi neuzavřou obchodní dohody, pokud budou boje pokračovat. Ačkoliv se obě strany od uzavření dohody navzájem obviňovaly z jejího porušování, 26. října v Malajsii podepsaly rozšířené příměří. I poté však pokračovaly spory o to, kdo dohodu porušuje. Thajsko pak 10. listopadu pozastavilo mírovou dohodu poté, co mina na hranicích zranila dva thajské vojáky.

Thajsko a Kambodža se už více než sto let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél asi 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií. Země se mimo jiné přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.

