Digitalizaci nezvládají i jiní ministři, nejen Bartoš, volá opozice

Papírové zatím zůstávají také soudní spisy. Není jasné, kdy je justiční pracovníci přestanou vozit po chodbách ve vozících. „Já nemám žádnou zákonnou lhůtu na rozdíl od stavebního řízení. A nikdy jsem neslíbil, že systém bude od někdy fungovat. Jde to postupně. Trvá to desítky let,“ brání se ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

„Kdyby nám ministerstvo mělo prezentovat svoje úspěchy na poli digitalizace, tak je to na pět minut. Opravdu se neudělalo skoro nic,“ vytýká Blažkovi předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO).

Ke kritice se přidal i předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. „Zase se to prodlužuje a možná to bude až v příštím volebním období. Když to srovnám s digitalizací stavebního řízení, tak tam už elektronický spis funguje,“ uvedl.