Trpkoš: Digitalizované stavební řízení bude fungovat za rok až rok a půl

Současný systém je podle něj „velmi omezeně použitelný“ a úředníci v něm nemohou řádně pracovat. Ti se snaží stavební řízení snaží neblokovat a „v řadě případů využívají alternativní cesty k tomu, aby zákon naplnili. Není to ale díky tomu, že systém funguje, ale díky tomu, že se nad tím umí zamyslet a najít řešení“. Trpkoš se domnívá, že cesta využívání starších programů, kterou úředníci zvolili, je správná a díky tomu nedošlo k tříměsíčnímu blokování stavebního řízení.

„Napojíme ho (systém) na portál stavebníka tak, aby to řešení podporovalo procesy, které se nyní na stavebním úřadu v rámci nového stavebního zákona realizují,“ nastiňuje Trpkoš.

Šéf sekce informačních technologií se nedomnívá, že by bylo jednodušší a levnější začít s vytvářením nových systémů. Podle něj práce pouze nestihla být dokončena. Pokud se nyní úlohy dokončí, systém fungovat bude. „Je to ale v řádu dvanácti až osmnácti měsíců. Bavíme se o dvou systémech z rodiny systémů z několika, které mají nové stavební řízení podporovat,“ říká Trpkoš.

Trpkoš připouští, že na implementaci systému bylo málo času, zároveň to však není omluva. „V okamžiku, kdy okolnosti nastaly, mělo být vyhodnoceno, že se ten systém v tom čase dodat nedá. To měl udělat každý zodpovědný manažer, přijmout opatření k tomu, aby situace, která nyní na stavebních úřadech je, nenastala,“ dodává.

Podle jeho slov ve stavebním řízení není jeden problém, ale v rámci každé fáze, která v rámci dodávky úspěšného projektu musí být realizována, jsou zásadní nedostatky.

Tprkoš se domnívá, že vypracování analýzy, která odhalila problémy v digitalizaci stavebního řízení, byla „jednoznačně pomoc, byl správný krok, aby se kolegové dozvěděli, co se tam musí udělat, čím je potřeba Bartošovi pomoc“. „Kdyby toto neproběhlo, nikdo by nevěděl, co se tam má stát,“ zdůrazňuje.

Součástí analýzy jsou i doporučení na čtvrtý kvartál a na první čtvrtletí příštího roku tak, aby systém mohl být stabilizován a řádně dodáván. Trpkoš chápe, že analýza pro Bartoše nevyšla tak, jak by si představoval, nicméně ukazovala reálný stav toho projektu a naznačila, co dál. „Předpokládali jsme, že je to návod pro Bartoše, aby věděl, jak projekt stabilizovat,“ shrnul Trpkoš.