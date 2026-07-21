Stále častější tajfuny a povodně nastartovaly v Číně nové podnikání – výcvik pro přežití krizových situací. Kurz probíhá v tréninkovém centru v Chang-čou na východě země. Za pět tisíc korun na den si zákazníci vyzkouší, jaké to je ocitnout se uprostřed tajfunu nebo bleskových záplav. S neoprenem, helmou a pod dohledem instruktora zakusí přívaly vody v horských povodních i brodění v městském prostředí. Podle instruktora je nejdůležitějším pravidlem, jak přežít tajfun, nevycházet ven. Pokud opravdu musíte, je třeba zapřít se proti větru a neustále sledovat okolí. Největší chybou je zavírat oči. Zdejší výcviková základna otevřela před rokem a služby už vyhledalo přes 160 tisíc zákazníků. Kvůli zájmu jsou v plánu další centra, která budou simulovat i požáry a zemětřesení.
VideoJak přežít krizové situace. Časté tajfuny nastartovaly v Číně nové podnikání
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