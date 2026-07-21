Ničit drony by dle návrhu mohli i pracovníci kritické infrastruktury


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Proti podezřelým dronům by nově mohli v areálech s kritickou infrastrukturou zasahovat kromě bezpečnostních složek i zaměstnanci. Plánuje to novela, kterou představili ministři dopravy Ivan Bednárik (za SPD) a vnitra Lubomír Metnar (ANO). Nad objekty důležitými pro fungování státu by Úřad pro civilní letectví mohl vymezit zónu, ve které by pak mohli střežit vzdušný prostor před drony přímo kvalifikovaní pracovníci ostrahy.

V současnosti mohou bezpilotní systém eliminovat pouze policisté, vojáci, v omezeném měřítku rovněž vězeňská služba. Nová úprava reaguje podle ministerstev na rostoucí počet incidentů, kdy se dron neoprávněně pohybuje v okolí chráněných objektů.

Cílem zákona je vytvořit jasný právní rámec pro rychlou a přiměřenou reakci na bezpečnostní incidenty spojené s nespolupracujícími bezpilotními stroji. „Nejenom u nás v České republice, ale i v zahraničí tyto hrozby nabývají na významu a četnost stále přibývá,“ uvedl Metnar.

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Stíhací letoun, ilustrační foto

Školení a patřičné vybavení

Zaměstnanci společností, které budou chtít mít možnost potenciálně nebezpečný dron nad některým ze subjektů kritické infrastruktury zlikvidovat, budou muset být proškoleni a mít potřebné vybavení. Ministerstvo pro ně podle Metnara připravuje metodiku.

Podle Bednárika se návrh bude týkat například mezinárodních letišť, energetických uzlů a jaderných elektráren, trafostanic nebo řízení provozu železnic, skladů nafty, benzinu, plynu a dalších. Jako příklad uvedl společnost ČEZ. „Umím si představit, že jeho přímý zaměstnanec bude přeškolen a vybaven prostředky, kterými bude moci vyrušit dron,“ prohlásil ministr dopravy.

Poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL) si myslí, že jde o správný krok a nutnost. „Je to reakce na bezpečnostní situaci ve světě, na to, jak se proměňuje, my v případě dronů potřebujeme reagovat v řádu minut, reakce musí být rychlá, bezprostřední,“ konstatoval Bartošek s tím, že opatření by se podle něj mělo týkat spíše více než méně objektů – včetně obranného průmyslu.

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Zdroj: ČT24

„Dron musí být prakticky eliminován do minuty, jinak se z oblasti, kde je detekován, dokáže dostat přímo k té infrastruktuře. Pokud se bavíme o menších dronech, detekovány jsou třeba v dosahu několika set metrů – a tam ten zásah musí být skutečně okamžitý,“ upozornil Martin Saska, vedoucí skupiny multirobotických systémů z ČVUT.

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Zdroj: ČT24

Rozšíření o špionáž

Rozšířit se má podle Metnara i pravomoc policie zničit dron. Nyní je policista oprávněn zamezit provozu bezpilotního systému, jestliže „bezprostředně ohrožuje život, zdraví, majetek značné hodnoty nebo veřejný pořádek“. Podle návrhu by mohl rozhodnout o zničení dronu i v případě podezření na špionáž. Nemusel by složitě vyhodnocovat situaci a mohl by zasáhnout rychleji.

Návrh nyní pošlou ministerstva do meziresortního připomínkového řízení. Nadále podle Metnara bude pokračovat diskuse o tom, co vše má být zařazeno mezi subjekty kritické infrastruktury. Detaily, jak má protidronová ochrana vypadat, má pak podle Bednárika na starosti další podvýbor. Už loni začala problematiku protidronové ochrany řešit pracovní skupina řízená Bezpečnostní radou státu.

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